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Doğa Tarihinde Benzersiz Bir An! İki Erkek Kambur Balinanın Çiftleşmesi İlk Defa Görüntülendi

Doğa Tarihinde Benzersiz Bir An! İki Erkek Kambur Balinanın Çiftleşmesi İlk Defa Görüntülendi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 12:21

Fotoğrafçılar ilk kez iki kambur balinanın çiftleşmesini kaydetti. Çektikleri görüntüleri bir deniz memelisi uzmanına gösterdiklerinde, uzman her iki katılımcının da erkek olduğunu doğrulayarak, aynı cinsiyetten cinsel davranışın hayvanlar arasında yaygın olduğunu bir kez daha teyit etti. Ancak bu vakada her iki balinanın da durumdan memnun olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Sonuç olarak, kambur balinalar en çok incelenen balina türlerinden biri olmasına rağmen, nasıl çiftleştiklerine dair bir kayıt yoktu, şimdiye kadar...

Kaynak: https://www.iflscience.com/first-ever...
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Pasifik Balina Vakfı'ndan doktora öğrencisi Stephanie Stack, Maui açıklarında bir eğlence gezisindeyken iki kambur balinayı fotoğraflayan iki fotoğrafçı tarafından arandı.

Pasifik Balina Vakfı'ndan doktora öğrencisi Stephanie Stack, Maui açıklarında bir eğlence gezisindeyken iki kambur balinayı fotoğraflayan iki fotoğrafçı tarafından arandı.

Lyle Krannichfeld ve Brandi Romano Stack ile temasa geçtiler çünkü ellerinde sıra dışı bir şey olduğunu biliyorlardı, ancak keşiflerinin ne kadar özel olduğunun farkında değillerdi. Bu sadece bir ilk değildi, aynı zamanda gördükleri şey aynı cinsiyetten çiftleşmeydi.

"Stack IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır üzerinde çalışılmasına rağmen, kambur balinaların cinsel davranışları şimdiye kadar çoğunlukla bir gizem olarak kalmıştı." diyor.

"Stack IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır üzerinde çalışılmasına rağmen, kambur balinaların cinsel davranışları şimdiye kadar çoğunlukla bir gizem olarak kalmıştı." diyor.

'Bu keşif, kambur balina davranışları hakkındaki önyargılarımıza meydan okuyor. Bu inanılmaz canlıların karmaşık sosyal yapılarını uzun zamandır biliyor olsak da, iki erkek balinanın çiftleşmesine ilk kez tanık olmak eşsiz ve dikkate değer bir olay.'

Stack ve diğer araştırmacılar, genel olarak çiftleşmenin bir oranı olarak aynı cinsiyetten karşılaşmaların ne kadar yaygın olduğunu görmek de dahil olmak üzere, kambur sırtlılara ilişkin gözlem havuzunu genişletmek istiyorlar.

Stack ve diğer araştırmacılar, genel olarak çiftleşmenin bir oranı olarak aynı cinsiyetten karşılaşmaların ne kadar yaygın olduğunu görmek de dahil olmak üzere, kambur sırtlılara ilişkin gözlem havuzunu genişletmek istiyorlar.

İlk kambur seks kaydının iki erkek olması sadece bir tesadüf mü, yoksa bu tür karşılaşmalar erkek ve dişiler arasında olduğu kadar yaygın mı? İkincisine dair kanıtlar arasında, alt yetişkin bir erkeğin penisini yetişkin bir erkeğin genital yarığına sürttüğüne dair kırk yıllık bir kayıt bulunmaktadır. Bu vakada, eğer çiftleşme gerçekleşmişse, insanların görüş alanı dışında gerçekleşmişti.

Eğer beklendiği gibi seksin çoğu sıcak sularda gerçekleşiyorsa, bu durum balinaları iş üstünde yakalama şansımızı artıracaktır. Ancak şimdiye kadar, deniz memelilerinin çiftleşme hazırlığı için hidrodinamiği feda ettiği penis çıkarma vakaları bile kambur balinalarda nadiren görülmüştür.

Eğer beklendiği gibi seksin çoğu sıcak sularda gerçekleşiyorsa, bu durum balinaları iş üstünde yakalama şansımızı artıracaktır. Ancak şimdiye kadar, deniz memelilerinin çiftleşme hazırlığı için hidrodinamiği feda ettiği penis çıkarma vakaları bile kambur balinalarda nadiren görülmüştür.

İlginç bir şekilde, tanık olunan az sayıdaki penis çıkarma vakası arasında, penislerini diğer erkeklere doğrultan beş kambur balina vakası da yer alıyor. Ancak bunların dördünde doğurgan bir dişiye erişmek için rekabet eden erkekler söz konusuydu, dolayısıyla bir balinanın öncelik elde etmeye çalıştığı gerçek anlamda bir penis sallama yarışması görmüş olabiliriz.

Stack ve ortak yazarlar olayla ilgili raporlarında, "Erkek deniz memelilerinde eşcinsel aktivite, bir erkeğin penisinin genital yarığa sokulmasını içerebilir" diyor. Daha önceki gözlemler, azgınlığıyla ünlü şişe burunlu yunuslar gibi daha küçük ve yaygın türlerle ilgiliydi.

Stack ve ortak yazarlar olayla ilgili raporlarında, "Erkek deniz memelilerinde eşcinsel aktivite, bir erkeğin penisinin genital yarığa sokulmasını içerebilir" diyor. Daha önceki gözlemler, azgınlığıyla ünlü şişe burunlu yunuslar gibi daha küçük ve yaygın türlerle ilgiliydi.

Bazı insanlar erkek balinaların kendilerini iyi hissettikleri için azdıklarını düşünse de, biyologlar evrimsel açıklamalar arıyor.

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Raporda, "Üreme dışı davranışların amacı çeşitlidir; önerilen işlevler arasında üreme davranışlarını öğrenme veya uygulama, baskınlık ilişkileri kurma veya pekiştirme, sosyal ittifaklar kurma ve/veya sosyal gerilimi azaltma yer almaktadır" deniyor.

Raporda, "Üreme dışı davranışların amacı çeşitlidir; önerilen işlevler arasında üreme davranışlarını öğrenme veya uygulama, baskınlık ilişkileri kurma veya pekiştirme, sosyal ittifaklar kurma ve/veya sosyal gerilimi azaltma yer almaktadır" deniyor.

Eşcinsel cinsel aktivite ve o zamanlar 'sapkın' olarak kabul edilen diğer davranışlara ilişkin kayıtlar, bir zamanlar kamuoyunun çıkaracağı sonuçlardan endişe eden bilim insanları tarafından bastırılmıştı. Ancak şimdi, bu davranışlar o kadar çok türde belgelenmiştir ki, bazı araştırmacılar normun bizim biseksüellik olarak algıladığımız şey olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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