Doğa Tarihinde Benzersiz Bir An! İki Erkek Kambur Balinanın Çiftleşmesi İlk Defa Görüntülendi

Eşcinsel cinsel aktivite ve o zamanlar 'sapkın' olarak kabul edilen diğer davranışlara ilişkin kayıtlar, bir zamanlar kamuoyunun çıkaracağı sonuçlardan endişe eden bilim insanları tarafından bastırılmıştı. Ancak şimdi, bu davranışlar o kadar çok türde belgelenmiştir ki, bazı araştırmacılar normun bizim biseksüellik olarak algıladığımız şey olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...