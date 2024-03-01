Doğa Tarihinde Benzersiz Bir An! İki Erkek Kambur Balinanın Çiftleşmesi İlk Defa Görüntülendi
Doğa Tarihinde Benzersiz Bir An! İki Erkek Kambur Balinanın Çiftleşmesi İlk Defa Görüntülendi
Kaynak: https://www.iflscience.com/first-ever...
Fotoğrafçılar ilk kez iki kambur balinanın çiftleşmesini kaydetti. Çektikleri görüntüleri bir deniz memelisi uzmanına gösterdiklerinde, uzman her iki katılımcının da erkek olduğunu doğrulayarak, aynı cinsiyetten cinsel davranışın hayvanlar arasında yaygın olduğunu bir kez daha teyit etti. Ancak bu vakada her iki balinanın da durumdan memnun olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Sonuç olarak, kambur balinalar en çok incelenen balina türlerinden biri olmasına rağmen, nasıl çiftleştiklerine dair bir kayıt yoktu, şimdiye kadar...
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Pasifik Balina Vakfı'ndan doktora öğrencisi Stephanie Stack, Maui açıklarında bir eğlence gezisindeyken iki kambur balinayı fotoğraflayan iki fotoğrafçı tarafından arandı.
"Stack IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır üzerinde çalışılmasına rağmen, kambur balinaların cinsel davranışları şimdiye kadar çoğunlukla bir gizem olarak kalmıştı." diyor.
Stack ve diğer araştırmacılar, genel olarak çiftleşmenin bir oranı olarak aynı cinsiyetten karşılaşmaların ne kadar yaygın olduğunu görmek de dahil olmak üzere, kambur sırtlılara ilişkin gözlem havuzunu genişletmek istiyorlar.
Eğer beklendiği gibi seksin çoğu sıcak sularda gerçekleşiyorsa, bu durum balinaları iş üstünde yakalama şansımızı artıracaktır. Ancak şimdiye kadar, deniz memelilerinin çiftleşme hazırlığı için hidrodinamiği feda ettiği penis çıkarma vakaları bile kambur balinalarda nadiren görülmüştür.
Stack ve ortak yazarlar olayla ilgili raporlarında, "Erkek deniz memelilerinde eşcinsel aktivite, bir erkeğin penisinin genital yarığa sokulmasını içerebilir" diyor. Daha önceki gözlemler, azgınlığıyla ünlü şişe burunlu yunuslar gibi daha küçük ve yaygın türlerle ilgiliydi.
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Raporda, "Üreme dışı davranışların amacı çeşitlidir; önerilen işlevler arasında üreme davranışlarını öğrenme veya uygulama, baskınlık ilişkileri kurma veya pekiştirme, sosyal ittifaklar kurma ve/veya sosyal gerilimi azaltma yer almaktadır" deniyor.
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