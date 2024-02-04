Süslemeden Süslenmeye Her An Elimizin Altında Olan Simler Neden Çevreye Korkutucu Derecede Zarar Veriyor?
Süslemeden Süslenmeye Her An Elimizin Altında Olan Simler Neden Çevreye Korkutucu Derecede Zarar Veriyor?
Kaynak: https://www.thefactsite.com/why-glitt...
Sim denince aklınıza ne geliyor? Parıltılı, göz alıcı ve zararsız eğlence, simin ne olduğunu hayal ettiğinizde güvenli tahminler gibi görünüyor. Peki, yüzünüzden yıkandıktan sonra simlere ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilim bunun oldukça korkunç olduğunu söylüyor ve işte nedenleri...
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Profesör Richard Thompson tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere'de yakalanan balıkların üçte birinde sim bulunduğu bildirilmiştir.
Bazı uzmanlar Dünya okyanuslarındaki pırıltı sayısının 51 trilyon parçaya kadar çıktığını söylemektedir.
Boyutu ve kullanıldıktan sonra kanalizasyona ve okyanusa çok hızlı bir şekilde karışabilme potansiyeli nedeniyle, birçok bilim insanı tüm simlerin üretiminin ve dağıtımının derhal yasaklanması çağrısında bulunuyor.
Deniz canlılarının mideleri sim gibi mikroplastiklerle dolduğunda açlıktan ölürler ve bu da kirliliği nesli tükenmekte olan deniz canlıları arasında önde gelen ölüm nedeni haline getirir.
Bunun hassas ekosistemler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bunun nedeni, PET'lerin endokrin bozucu kimyasallar sızdırmasıdır; bu kimyasallar deniz canlıları tarafından yenildiğinde olumsuz gelişimsel, üreme, nörolojik ve bağışıklık etkilerine neden olabilir.
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Ghent Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kabuklu deniz ürünleri yiyen Avrupalıların yılda 11.000 kadar mikroplastik tüketebileceğini ortaya koymuştur.
Sim sadece deniz canlılarının midesinde birikmekle kalmaz, aynı zamanda insanlar tarafından tüketilen toksik ve potansiyel olarak kanser yapıcı kimyasallara maruz kalmada da önemli bir etken olarak kabul edilir.
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