Süslemeden Süslenmeye Her An Elimizin Altında Olan Simler Neden Çevreye Korkutucu Derecede Zarar Veriyor?

Sim denince aklınıza ne geliyor? Parıltılı, göz alıcı ve zararsız eğlence, simin ne olduğunu hayal ettiğinizde güvenli tahminler gibi görünüyor. Peki, yüzünüzden yıkandıktan sonra simlere ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilim bunun oldukça korkunç olduğunu söylüyor ve işte nedenleri...