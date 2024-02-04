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Süslemeden Süslenmeye Her An Elimizin Altında Olan Simler Neden Çevreye Korkutucu Derecede Zarar Veriyor?

Süslemeden Süslenmeye Her An Elimizin Altında Olan Simler Neden Çevreye Korkutucu Derecede Zarar Veriyor?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 18:01

Sim denince aklınıza ne geliyor? Parıltılı, göz alıcı ve zararsız eğlence, simin ne olduğunu hayal ettiğinizde güvenli tahminler gibi görünüyor. Peki, yüzünüzden yıkandıktan sonra simlere ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilim bunun oldukça korkunç olduğunu söylüyor ve işte nedenleri...

Kaynak: https://www.thefactsite.com/why-glitt...
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Profesör Richard Thompson tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere'de yakalanan balıkların üçte birinde sim bulunduğu bildirilmiştir.

Profesör Richard Thompson tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere'de yakalanan balıkların üçte birinde sim bulunduğu bildirilmiştir.

Simler denizlere ve okyanuslara nehirlerden, evlerimizden gelen atık sulardan ve çöp sahalarından akan sulardan girebilir.

Bazı uzmanlar Dünya okyanuslarındaki pırıltı sayısının 51 trilyon parçaya kadar çıktığını söylemektedir.

Bazı uzmanlar Dünya okyanuslarındaki pırıltı sayısının 51 trilyon parçaya kadar çıktığını söylemektedir.

Bu durum, kirliliğin balıklar üzerindeki etkilerini yakından takip eden bilim insanları arasında endişeye neden olmuştur.

Boyutu ve kullanıldıktan sonra kanalizasyona ve okyanusa çok hızlı bir şekilde karışabilme potansiyeli nedeniyle, birçok bilim insanı tüm simlerin üretiminin ve dağıtımının derhal yasaklanması çağrısında bulunuyor.

Boyutu ve kullanıldıktan sonra kanalizasyona ve okyanusa çok hızlı bir şekilde karışabilme potansiyeli nedeniyle, birçok bilim insanı tüm simlerin üretiminin ve dağıtımının derhal yasaklanması çağrısında bulunuyor.

Simler okyanusa karıştığında, tüm mikroplastiklerde olduğu gibi, bu parçacıkların boyutu, yiyecek ve plastik parçacıkları arasında ayrım yapamayan küçük deniz organizmaları tarafından kolayca tüketilebilecekleri anlamına gelmektedir.

Deniz canlılarının mideleri sim gibi mikroplastiklerle dolduğunda açlıktan ölürler ve bu da kirliliği nesli tükenmekte olan deniz canlıları arasında önde gelen ölüm nedeni haline getirir.

Deniz canlılarının mideleri sim gibi mikroplastiklerle dolduğunda açlıktan ölürler ve bu da kirliliği nesli tükenmekte olan deniz canlıları arasında önde gelen ölüm nedeni haline getirir.

Bu yeterince rahatsız edici değilmiş gibi, simlerin çoğu alüminyumdan ve PET (polietilen tereftalat) adı verilen ve balık yediklerinde sonunda insanların midesine ulaşan bir plastikten yapılmaktadır.

Bunun hassas ekosistemler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bunun nedeni, PET'lerin endokrin bozucu kimyasallar sızdırmasıdır; bu kimyasallar deniz canlıları tarafından yenildiğinde olumsuz gelişimsel, üreme, nörolojik ve bağışıklık etkilerine neden olabilir.

Bunun hassas ekosistemler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bunun nedeni, PET'lerin endokrin bozucu kimyasallar sızdırmasıdır; bu kimyasallar deniz canlıları tarafından yenildiğinde olumsuz gelişimsel, üreme, nörolojik ve bağışıklık etkilerine neden olabilir.

Mikroplastiklerin istiridyelerin üreme oranlarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Besin zinciri üzerinde domino benzeri bir etkiye sahiptir, çünkü deniz ürünlerini seven insanlar tarafından tüketilen mikroplastiklerin hacmi şaşırtıcıdır.

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Ghent Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kabuklu deniz ürünleri yiyen Avrupalıların yılda 11.000 kadar mikroplastik tüketebileceğini ortaya koymuştur.

Ghent Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kabuklu deniz ürünleri yiyen Avrupalıların yılda 11.000 kadar mikroplastik tüketebileceğini ortaya koymuştur.

Besin zincirinden geçen simlerin uzun vadede pek çok etkisi vardır. Bilim insanları PET'in nasıl parçalanarak hayvanların ve insanların vücutlarındaki hormonları bozan kimyasalları açığa çıkardığını araştırmışlardır.

Sim sadece deniz canlılarının midesinde birikmekle kalmaz, aynı zamanda insanlar tarafından tüketilen toksik ve potansiyel olarak kanser yapıcı kimyasallara maruz kalmada da önemli bir etken olarak kabul edilir.

Sim sadece deniz canlılarının midesinde birikmekle kalmaz, aynı zamanda insanlar tarafından tüketilen toksik ve potansiyel olarak kanser yapıcı kimyasallara maruz kalmada da önemli bir etken olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, simin küresel mikroplastik sorununa katkıda bulunmasını önlemenin tek yolu onu ortadan kaldırmak ve çevre dostu bir alternatif tercih etmektir.

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