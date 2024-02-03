Dünya'daki Ses Hızıyla Mars'taki Ses Hızı Aynı mı?
Dünya'daki Ses Hızıyla Mars'taki Ses Hızı Aynı mı?
Kaynak: https://www.iflscience.com/is-the-spe...
Einstein'ın özel görelilik teorisine göre ışığın boşluktaki hızı, evrenin neresinde ölçerseniz ölçün aynıdır. İster Dünya'da, ister Mars'ta ya da Zoozve'de olun, ışığın hızını ölçtüğünüzde evrenin mutlak hız sınırı olan saniyede 299.792.458 metre hızla ilerlediğini göreceksiniz.
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Seste ise bu durum söz konusu değil. Alien'ın afişinde de açıklandığı gibi, uzayda kimse çığlığınızı duyamaz. Ya da çok fazla sinema bileti satmayacak başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, ses boşlukta seyahat edemez çünkü sıvı, katı veya gaz olsun, maddede akustik bir dalga olarak yayılan bir titreşimdir.
Sesin en hızlı ne kadar yol alabileceğini hesaplamaya çalışan bilim insanları, sesin atomun kütlesiyle birlikte azaldığını tespit ederek, sesin katı hidrojen içinde yayılması halinde en hızlı olacağını ifade ettiler.
Bu da bizi bu makalenin başlığındaki soruyu yanıtlamaya götürüyor. Dünya'nın atmosferi Mars'ınkinden çok daha kalındır, gezegenimizin yüzeyinde kızıl gezegendekinden yaklaşık 100 kat daha yoğundur.
Elbette, oraya gönderdiğimiz robot ordusu sayesinde Mars'ta, Marslı bir toz şeytanınınki de dahil olmak üzere birçok ses kaydımız var. Yani sesin orada deneysel olarak hareket ettiğini biliyoruz.
Tıpkı Dünya'da olduğu gibi, ses hızı sıcaklık ve yüksekliğe bağlı olarak değişir, ancak gezici tarafından yapılan deneyler Jezero Krateri'ndeki ses hızının ortalama saniyede 240 metre olduğunu buldu.
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Sesin düşük basınçta karbondioksitten geçmesi nedeniyle Mars'ta sesin duyulabilir bant aralığındaki hızı da değişiyor.
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