Dünya'daki Ses Hızıyla Mars'taki Ses Hızı Aynı mı?

Ses bu ortamlarda farklı hızlarda hareket eder, daha yüksek yoğunluklarda daha hızlı yol alır. Dünya üzerinde ses suda saniyede 1.500 metre havada ise saniyede yaklaşık 340 metre hızla hareket eder. Katılarda ses çok daha hızlı hareket eder, ancak ne kadar hızlı olduğu katının türüne bağlıdır.