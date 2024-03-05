İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uzayda Yaptığı "UzMAn" Deneyinden İlk Sonuçlar Geldi!
İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uzayda Yaptığı "UzMAn" Deneyinden İlk Sonuçlar Geldi!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği çeşitli deneylerden biri olan 'UzMAn'dan bilim insanları ilk sonuçları almayı başardı. Detaylar içerikte. 👇
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çeşitli deneyler gerçekleştirdi.
Bu deneylerden biri olan "UzMAn" Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin iş birliğiyle hayata geçirildi. UzMAn deneyinin odak noktası mikroalglerin yer çekimsiz ortam koşullarında oksijen üretim kapasitelerinin incelenmesiydi.
Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre ilk sonuçlar mikroalglerin yerçekimsiz ortamda Dünya'daki kapalı ortamlara kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürebildiklerini ortaya koydu. Bu bulgu astronotların uzaydaki oksijen ve gıda ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük bir potansiyel taşıyor.
Deneyde özellikle uzay koşullarına uyum sağlayabilecek üç farklı mikroalg türü kullanıldı. Bu türlerden ikisi ekstrem kutup koşullarında yaşayabilen, diğeri ise hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen türlerden seçildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi, bu deney için özel olarak tasarlanan minyatür boyutlu mikroalg reaktörlerini geliştirdi.
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Deney NASA laboratuvarlarında titiz bir şekilde korunduktan sonra Alper Gezeravcı ile birlikte ISS'e gönderildi.
Mikroalg reaktörleri ISS'e ulaşmasının ardından Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Columbus modülüne yerleştirildi. Bu modüldeki çalışmalarıyla reaktörler bilim insanlarının uzaydaki mikroalg oksijen üretimi hakkında merak ettikleri sorulara cevap vermeyi başardı.
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, bu deneyin uzay sektöründe hangi faydaları sağlayacağını anlattı:
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