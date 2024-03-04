Bilim İnsanları Dünya Üzerindeki Yaşamı Yok Edecek Yeni Bir Kıyamet Senaryosu İçin Uyardı!
Bilim İnsanları Dünya Üzerindeki Yaşamı Yok Edecek Yeni Bir Kıyamet Senaryosu İçin Uyardı!
Bilim dünyasından gelen yeni bir açıklamaya göre Güneş'in hidrojen yakıtı tükendiğinde devasa bir kırmızı yıldıza dönüşecek ve etrafındaki gezegenleri yok edecek. Detaylar içerikte. 👇
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Bilim insanları Dünya'nın karşı karşıya olduğu yeni bir kıyamet senaryosunu açıkladılar.
Güneş'in hidrojen yakıtı tükendiğinde büyüyerek dev bir kırmızı yıldıza dönüşeceği ve çapının şimdiki boyutunun 100 katına çıkarak 300 milyon kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu süreçte Güneş'e en yakın gezegenler olan Merkür ve Venüs yutularak yok olacak.
Dünya ise tamamen yutulmasa bile üzerindeki yaşamın sona ermesine neden olacak şekilde etkilenecek.
Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden deneyimli astronom Dr. Edward Bloomer'a göre eğer beklenmedik bir gelişme olmazsa Güneş'in bu kırmızı dev evresine girmesine yaklaşık 5 milyar yıl var.
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