Uzaylılar Hakkın En Çok Merak Edilen Sorular Bilim İnsanları Tarafından Cevaplandı

Son birkaç on yılda, robotikteki ilerlemeler ve bilimsel araçların sofistike hale gelmesi, uzay sondalarımızı giderek daha yetenekli hale getirdi. Mars'a yönelik bir filo orbiter, arazi araçları ve gezgin misyonları başlatıldı, ayrıca dış gezegenleri, Jüpiter ve Satürn'ü ve uydu ailelerini keşfetmek için gönderilen probeler de var. Başka bir gezegeni ziyaret ettiğimizde, çevresi hakkında, aktif süreçleri ve tarihini öğrenmek için büyük miktarda bilgi ediniriz ve genellikle yanıtlanması gereken bir dizi yeni soruya neden oluruz. Bu uzay sondaları (ve Hubble gibi teleskoplar), Güneş Sistemi'ndeki bir avuç gezegenin ve uyduyun potansiyel olarak yaşanabilir ortamlara sahip olduğunu ve uzaylı yaşamı destekleyebileceğini ortaya koymuştur.