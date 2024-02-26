Bilim İnsanları 240 Milyon Yıllık Tuhaf Bir Hayvanın Fosilleşmiş Kalıntısını Keşfetti!
Bilim İnsanları 240 Milyon Yıllık Tuhaf Bir Hayvanın Fosilleşmiş Kalıntısını Keşfetti!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Bilim insanları, 240 milyon yıl öncesine ait bir sürüngenin fosilleşmiş kalıntılarını keşfetti. Bu hayvan uzun, yılan benzeri görünümü nedeniyle 'Çin ejderhası' olarak adlandırıldı. Detaylar için buyurun...👇
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Bilim insanları, 240 milyon yıl öncesine ait bir sürüngenin fosilleşmiş kalıntılarını keşfetti. Bu hayvan uzun, yılan benzeri görünümü nedeniyle "Çin ejderhası" olarak adlandırıldı.
Geç Triyas dönemine ait fosilleşmiş iskelet kıvrılmış olarak bulunmasına rağmen ölçüm yapılabildi. Burnundan kuyruğuna kadar yaklaşık beş metre uzunluğunda olduğu tespit edildi.
Bilimsel adı 'Dinocephalosaurus orientalis' olan sürüngen uzun bir boyun yapısına sahip. Bilim insanları 32 ayrı boyun omur kemiği buldular. Karşılaştırma yapmak gerekirse, çoğu memelide sadece yedi boyun omur kemiği var.
Dinocephalosaurus'un boynunda ve gövdesinde çok fazla omur kemiklerine sahip olması onu benzersiz yapıyor. Hayvan yılan benzeri bir görünüme sahip.
Çin ejderhası ilk kez 2003 yılında tanımlanmıştı ancak bilim insanları, ilk kazıda daha az omurun bulunması nedeniyle gerçek uzunluğunu ancak şimdi ölçebildiler.
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Bilim insanları Çin ejderhasının yüzgeçleri olduğunu da keşfetti. Onun sessiz bir avcı olduğunu ve avının yanına sinsice yaklaşıp, keskin dişleriyle avladığını düşünüyorlar.
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