Dikkatli Olun: İki Ton Ağırlığındaki Uydu Bugün Dünya'ya Çakılacak!
Dikkatli Olun: İki Ton Ağırlığındaki Uydu Bugün Dünya'ya Çakılacak!
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1995 yılında piyasaya sürüldüğünde dönemin son teknoloji ürünü olan ERS-2, gezegenimizi gözlemlemek için kullanılan yöntemlerde önemli gelişmeler sağladı.
2011 yılında görevi tamamlanana kadar Dünya'nın karasal, okyanusal ve atmosferik değişimlerini takip eden en gelişmiş araçlardan biri olarak hizmet verdi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu iki tonluk uydunun bugün atmosfere kontrolsüz bir şekilde gireceğini ve büyük ölçüde yanarak yok olacağını duyurdu.
Bazı daha sağlam parçaların yüksek hızda ve yoğun ısıda bile dayanıklı olabileceği belirtiliyor ancak bu parçaların kalabalık yerleşim alanlarına zarar verme olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.
Dünya yüzeyinin büyük bir kısmının suyla kaplı olması nedeniyle enkazın çoğunun denizlerde kaybolması bekleniyor.
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ESA'dan Mirko Albani, atmosfere girebilecek ve yüzeye ulaşabilecek parçaların hiçbirinin radyoaktif veya toksik olmadığını belirtti, bu da kamu sağlığı için bir tehlike oluşturmadığını gösteriyor.
ERS uyduları kıyı şeritlerini izleme, kıta ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarını ölçme, buzulların hareketlerini takip etme ve depremler sırasında yeryüzündeki değişiklikleri gözlemleme gibi birçok önemli görevi yerine getirdiler.
Özellikle ERS-2, Dünya'nın ozon tabakasının korunması konusunda kritik veriler sağlayarak çevresel ve iklim biliminde önemli bir rol oynadı.
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