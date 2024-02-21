Dikkatli Olun: İki Ton Ağırlığındaki Uydu Bugün Dünya'ya Çakılacak!

1995 yılında piyasaya çıkan ERS-2 uydusu, Dünya'nın gözlemlenmesi yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydetti. Avrupa Uzay Ajansı, iki ton ağırlığındaki bu uydunun bugün atmosfere kontrolsüz bir şekilde gireceğini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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