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NASA ve Japonya'dan Sürdürülebilirlik Harikası Proje: Ağaçtan Yapılacak İlk Uydu Uzaya Fırlatılacak!

NASA ve Japonya'dan Sürdürülebilirlik Harikası Proje: Ağaçtan Yapılacak İlk Uydu Uzaya Fırlatılacak!

Uzay NASA
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:09

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ilk ahşap uydunun uzaya fırlatılması için planlarını açıkladılar. LingoSat adı verilen bu uydunun 2024'ün yaz aylarında uzayda olması bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇

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Son yıllarda sürdürülebilir yaşam konusundaki çabalar yalnızca Dünya'yı değil uzayı da kapsayacak şekilde genişliyor.

Son yıllarda sürdürülebilir yaşam konusundaki çabalar yalnızca Dünya'yı değil uzayı da kapsayacak şekilde genişliyor.

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uyduların uzaydaki varlığını daha çevre dostu hale getirmek amacıyla dikkat çekici bir projeyi hayata geçiriyorlar.

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uyduların uzaydaki varlığını daha çevre dostu hale getirmek amacıyla dikkat çekici bir projeyi hayata geçiriyorlar.

Bu proje kapsamında dünyanın ilk ahşap uydusu olan LignoSat 2024 yazında ABD'den uzaya fırlatılacak.

Bu proje kapsamında dünyanın ilk ahşap uydusu olan LignoSat 2024 yazında ABD'den uzaya fırlatılacak.

Ahşap, uzay boşluğunda dayanıklı olmasının yanı sıra Dünya yörüngesine girişte yanarak organik atığa dönüşme özelliğiyle de çevre için daha az zararlı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan ön testlerde kahve kupası büyüklüğündeki ahşap uydu örneklerinin uzaya fırlatılmaya uygun olduğu belirlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan ön testlerde kahve kupası büyüklüğündeki ahşap uydu örneklerinin uzaya fırlatılmaya uygun olduğu belirlendi.
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Mayıs 2023'te yapılan bir başka çalışmada uzay koşullarına maruz bırakılan üç farklı ağaç türü olan kiraz, huş ve manolya incelendi. Bu üç tür arasından deformasyona en az uğrayan ve bükülmeyen manolya ağacı uydunun yapımında kullanılmak üzere seçildi.

Mayıs 2023'te yapılan bir başka çalışmada uzay koşullarına maruz bırakılan üç farklı ağaç türü olan kiraz, huş ve manolya incelendi. Bu üç tür arasından deformasyona en az uğrayan ve bükülmeyen manolya ağacı uydunun yapımında kullanılmak üzere seçildi.

Ahşap uydular, metal uydulara kıyasla daha düşük maliyetli olması ve çevresel etkileri azaltması açısından önem taşıyor.

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