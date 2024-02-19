NASA ve Japonya'dan Sürdürülebilirlik Harikası Proje: Ağaçtan Yapılacak İlk Uydu Uzaya Fırlatılacak!
NASA ve Japonya'dan Sürdürülebilirlik Harikası Proje: Ağaçtan Yapılacak İlk Uydu Uzaya Fırlatılacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda sürdürülebilir yaşam konusundaki çabalar yalnızca Dünya'yı değil uzayı da kapsayacak şekilde genişliyor.
NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uyduların uzaydaki varlığını daha çevre dostu hale getirmek amacıyla dikkat çekici bir projeyi hayata geçiriyorlar.
Bu proje kapsamında dünyanın ilk ahşap uydusu olan LignoSat 2024 yazında ABD'den uzaya fırlatılacak.
Ahşap, uzay boşluğunda dayanıklı olmasının yanı sıra Dünya yörüngesine girişte yanarak organik atığa dönüşme özelliğiyle de çevre için daha az zararlı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan ön testlerde kahve kupası büyüklüğündeki ahşap uydu örneklerinin uzaya fırlatılmaya uygun olduğu belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mayıs 2023'te yapılan bir başka çalışmada uzay koşullarına maruz bırakılan üç farklı ağaç türü olan kiraz, huş ve manolya incelendi. Bu üç tür arasından deformasyona en az uğrayan ve bükülmeyen manolya ağacı uydunun yapımında kullanılmak üzere seçildi.
Ahşap uydular, metal uydulara kıyasla daha düşük maliyetli olması ve çevresel etkileri azaltması açısından önem taşıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda