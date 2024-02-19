NASA ve Japonya'dan Sürdürülebilirlik Harikası Proje: Ağaçtan Yapılacak İlk Uydu Uzaya Fırlatılacak!

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ilk ahşap uydunun uzaya fırlatılması için planlarını açıkladılar. LingoSat adı verilen bu uydunun 2024'ün yaz aylarında uzayda olması bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇

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