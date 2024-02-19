Kızıl Gezegende Bir Yıl Yaşamak: NASA'nın Mars Simülasyonu İçin Gönüllüler Aranıyor!
Kızıl Gezegende Bir Yıl Yaşamak: NASA'nın Mars Simülasyonu İçin Gönüllüler Aranıyor!
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NASA, Mars’ta yaşamı simüle etmek üzere bir yıl sürecek bir deney için gönüllüler arıyor.
Bu simülasyon, SpaceX'in geliştirdiği yeni nesil Starship roketinin gelecekte Mars'a insan taşıma ihtimaliyle birlikte Mars'ta kalıcı bir varlık kurma hedefi doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
2025'te başlayacak NASA'nın bu projesinde katılımcılar, Houston'da 3D baskı teknolojisi kullanılarak inşa edilen 1.700 metrekarelik bir alanda yaşayacaklar.
Bu yaşam alanında Mars'taki yaşam koşullarının getireceği zorluklar ve ihtiyaçlar üzerinde çeşitli deneyler yapılacak.
NASA, bu süreçte yer alacak yeni gönüllüler için bir ödeme yapmayı planlıyor ancak ödemenin miktarı henüz belirtilmedi. Başvurular, CHAPEA web sitesi üzerinden 2 Nisan'a kadar alınacak.
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NASA, şimdiye kadar Mars'a insan gönderememiş olsa da küçük bir helikopter olan Ingenuity'yi Kızıl Gezegen'e başarıyla indirmişti. Ne var ki son uçuşunda kanatlarından biri zarar gören Ingenuity artık uçamayacak durumda.
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