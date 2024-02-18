Sahip Olduğunuz Göz Rengi Görme ve Okuma Yeteneğinizi Etkiliyor
Sahip Olduğunuz Göz Rengi Görme ve Okuma Yeteneğinizi Etkiliyor
Kaynak: https://www.science.com/the-color-of-...
Gözler, insanların yüzleri üzerindeki en çarpıcı parçalarından biridir. Renkli gözlerin, koyu renkli gözlerle birlikte varlığını sürdürmesi, bilim insanlarını yıllardır meraklandırmış ve bu renklerin evrimsel avantajları konusunda spekülasyonlara neden olmuştur.
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Yaz gökyüzünü ve tropik okyanusları anımsatan mavi gözlere sahip olmak, dünya genelinde nispeten nadir görülen bir özelliktir ve yaklaşık her on kişiden yalnızca biri bu gözlere sahiptir.
Mavi gözlerin daha koyu göz renkleriyle birlikte varlığını sürdürmesi, bilim insanlarının yıllardır ilgisini çekmiş ve evrimsel avantajları hakkında spekülasyonlara yol açmıştır.
Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Kyoko Yamaguchi ve Faith Erin Cain tarafından yürütülen bir ön deneyde, 39 yetişkin gönüllü azalan ışık yoğunlukları altında basit bir göz testine tabi tutuldu.
Bu bulgu, mavi gözlere yol açan iristeki pigmentasyon kaybının, düşük ışıklı ortamlarda görüşü geliştirmek için belirli popülasyonlarda seçilmiş olabileceği teorisini destekliyor.
İrisin rengi, mavi, kahverengi ya da ikisinin arasında bir yerde olsun, melanin gibi proteinlerin varlığı ve dağılımı ile belirlenir.
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Mavi gözlerden sorumlu mutasyon muhtemelen uzak geçmişte tek bir bireyde meydana gelmiş ve özellikle gözlerde melaninin azalmasına neden olmuştur.
Bu mutasyonun devam etmesinin nedenleri muhtemelen çok yönlüdür. Prestij veya güzellik gibi avantajlar sağlamış, karanlık kışlarda mevsimsel duygulanım bozukluğuna karşı koruma sağlamış veya belirli çevresel koşullarda üretmek için daha az kaynak gerektirmiş olabilir.
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