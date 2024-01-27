Yapılan Araştırmalar Yaşlandıkça Kısalan Boyumuzun Ardındaki Şaşırtıcı Nedenleri Ortaya Çıkardı

Herhangi bir süpermarkette yeterince uzun süre dolaşırsanız, yaşlı bir müşterinin size yaklaşıp en üst raftan bir ürün vermenizi isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Gelecekteki benliklerimizin benzer market sıkıntıları yaşadığını hayal etmek imkansız gibi görünse de, gerçek şu ki, omurga kemiğiniz 30'lu yaşlarınızdan itibaren küçülmeye başlayabilir ve ilerleyen yaşlarınızda sizi çaresizce yükseğe istiflenmiş atıştırmalık paketlerine bakmak zorunda bırakabilir.