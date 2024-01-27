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Yapılan Araştırmalar Yaşlandıkça Kısalan Boyumuzun Ardındaki Şaşırtıcı Nedenleri Ortaya Çıkardı

Yapılan Araştırmalar Yaşlandıkça Kısalan Boyumuzun Ardındaki Şaşırtıcı Nedenleri Ortaya Çıkardı

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:31

Herhangi bir süpermarkette yeterince uzun süre dolaşırsanız, yaşlı bir müşterinin size yaklaşıp en üst raftan bir ürün vermenizi isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Gelecekteki benliklerimizin benzer market sıkıntıları yaşadığını hayal etmek imkansız gibi görünse de, gerçek şu ki, omurga kemiğiniz 30'lu yaşlarınızdan itibaren küçülmeye başlayabilir ve ilerleyen yaşlarınızda sizi çaresizce yükseğe istiflenmiş atıştırmalık paketlerine bakmak zorunda bırakabilir.

Kaynak: https://www.iflscience.com/why-do-we-...
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Bu kademeli çöküşün nedenleri çeşitlidir ve belki de en belirgin olanı omurga eğriliğindeki artıştır.

Bu kademeli çöküşün nedenleri çeşitlidir ve belki de en belirgin olanı omurga eğriliğindeki artıştır.

Yaşa bağlı kamburlaşma kifoz olarak bilinir ve yıllar içinde kas liflerimizin azalmasıyla ortaya çıkar. Sonuç olarak, omurgayı çevreleyen kaslar zayıflar ve yerçekimine karşı savaşı kaybetmeye başlarız ve sonunda dik duramaz hale geliriz.

Neyse ki kifoz kaçınılmaz bir kader değildir ve aktif bir yaşam tarzı sürdürerek ve düzenli egzersiz yaparak önlenebilir.

Neyse ki kifoz kaçınılmaz bir kader değildir ve aktif bir yaşam tarzı sürdürerek ve düzenli egzersiz yaparak önlenebilir.

İdeal olarak, bu hepimizin hayatımız boyunca hedeflememiz gereken bir şeydir ve yaşlandıkça aktif kalarak kifozdan kaçınmak, yaşlandıktan sonra egzersize başlayarak tersine çevirmekten çok daha kolaydır.

Kambur durmak küçülmekle aynı şey olmasa da, yaşla ilgili diğer süreçler kelimenin tam anlamıyla küçülmemize neden olur.

Kambur durmak küçülmekle aynı şey olmasa da, yaşla ilgili diğer süreçler kelimenin tam anlamıyla küçülmemize neden olur.

Bu kısalmanın en önemli nedenleri arasında, yaşlandıkça östrojen ve testosterondaki azalmanın tetiklediğine inanılan kemik yoğunluğundaki azalma yer almaktadır.

D vitamini eksiklikleri ve ileri yaşlarda böbreklerden kalsiyum emiliminin azalması bu süreci daha da kötüleştirebilir ve bazen osteoporoz olarak bilinen bir kemik hastalığına yol açabilir.

D vitamini eksiklikleri ve ileri yaşlarda böbreklerden kalsiyum emiliminin azalması bu süreci daha da kötüleştirebilir ve bazen osteoporoz olarak bilinen bir kemik hastalığına yol açabilir.

Kemikler daha zayıf ve gözenekli hale geldikçe, omurgamızı oluşturan omurlar kendi ağırlığımız altında ezilerek kompresyon kırığı olarak bilinen kırılmalara neden olabilir.

Şaşırtıcı bir şekilde, çoğu kompresyon kırığı ağrısızdır, bu nedenle omurgalarımız zamanla giderek daha kompakt hale geldikçe fark etmeme eğilimindeyiz.

Şaşırtıcı bir şekilde, çoğu kompresyon kırığı ağrısızdır, bu nedenle omurgalarımız zamanla giderek daha kompakt hale geldikçe fark etmeme eğilimindeyiz.

Ancak bu kırıklar biriktikçe ve daha fazla omurgamız ezildikçe, o üst rafa ulaşmak giderek daha zor hale gelebilir.

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Bu etki genellikle omurlarımız arasında yer alan ve amortisör görevi gören omurga disklerinin dejenerasyonu ile daha da artar.

Bu etki genellikle omurlarımız arasında yer alan ve amortisör görevi gören omurga disklerinin dejenerasyonu ile daha da artar.

Bu diskler 30'lu yaşlarımızdan itibaren kurumaya başlayabilir ve su kaybettikçe daha az sağlam hale gelirler.

Omurgamızda 23 disk bulunduğundan, boyumuzun kısaldığını fark etmemiz için bunlardan sadece birkaçının boyunun birkaç milimetre kısalması yeterlidir.

Omurgamızda 23 disk bulunduğundan, boyumuzun kısaldığını fark etmemiz için bunlardan sadece birkaçının boyunun birkaç milimetre kısalması yeterlidir.

Ne yazık ki esnemek sizi muhtemelen daha uzun yapmayacaktır, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek aşırı küçülmeyi önleyebilir. Örneğin, D vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir diyet kemiklerin genç kalmasına yardımcı olabilir ve kompresyon kırığı riskini en aza indirebilir; düzenli egzersiz de kemikleri güçlü tutar ve osteoporoz gelişme olasılığını azaltır.

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