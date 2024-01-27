Yapılan Araştırmalar Yaşlandıkça Kısalan Boyumuzun Ardındaki Şaşırtıcı Nedenleri Ortaya Çıkardı
Yapılan Araştırmalar Yaşlandıkça Kısalan Boyumuzun Ardındaki Şaşırtıcı Nedenleri Ortaya Çıkardı
Kaynak: https://www.iflscience.com/why-do-we-...
Herhangi bir süpermarkette yeterince uzun süre dolaşırsanız, yaşlı bir müşterinin size yaklaşıp en üst raftan bir ürün vermenizi isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Gelecekteki benliklerimizin benzer market sıkıntıları yaşadığını hayal etmek imkansız gibi görünse de, gerçek şu ki, omurga kemiğiniz 30'lu yaşlarınızdan itibaren küçülmeye başlayabilir ve ilerleyen yaşlarınızda sizi çaresizce yükseğe istiflenmiş atıştırmalık paketlerine bakmak zorunda bırakabilir.
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Bu kademeli çöküşün nedenleri çeşitlidir ve belki de en belirgin olanı omurga eğriliğindeki artıştır.
Neyse ki kifoz kaçınılmaz bir kader değildir ve aktif bir yaşam tarzı sürdürerek ve düzenli egzersiz yaparak önlenebilir.
Kambur durmak küçülmekle aynı şey olmasa da, yaşla ilgili diğer süreçler kelimenin tam anlamıyla küçülmemize neden olur.
D vitamini eksiklikleri ve ileri yaşlarda böbreklerden kalsiyum emiliminin azalması bu süreci daha da kötüleştirebilir ve bazen osteoporoz olarak bilinen bir kemik hastalığına yol açabilir.
Şaşırtıcı bir şekilde, çoğu kompresyon kırığı ağrısızdır, bu nedenle omurgalarımız zamanla giderek daha kompakt hale geldikçe fark etmeme eğilimindeyiz.
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Bu etki genellikle omurlarımız arasında yer alan ve amortisör görevi gören omurga disklerinin dejenerasyonu ile daha da artar.
Omurgamızda 23 disk bulunduğundan, boyumuzun kısaldığını fark etmemiz için bunlardan sadece birkaçının boyunun birkaç milimetre kısalması yeterlidir.
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