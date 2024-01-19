Nasıl Sağlıklı Olalım?

Oysaki sağlıklı, genç ve dinç olunabilir. Sağlıklı ve güzel olarak yaş kazanılabilir. Yaş “kaybederek” değil; “kazanarak”, tecrübe ve yaşananların birikimleriyle olgunlaşarak, demlenerek yaşama devam edilebilir.

Seyredilen; hasta bir nesil olsa da, hastalıklardan kâr sağlayan, feda-kâr aile büyükleri olsa da bunu fark ederek sağlıklı olmayı seçebiliriz.

Toplumda bir çok değerli insan genç yaşta hastalanıp bilgi birikimini aktaramadan pasif hâle geliyor veya ölebiliyor. Bedenimiz ve sağlık durumumuz ise dünyaya bırakılacak miraslar ve aktarılacaklar için önemli ve kıymetlidir.

Öncelikle sağlıklı olmayı kişinin kendi istemelidir; farkındalık ile ‘ben sağlıklı olayım’ hâline geçmeli, hastalıktan fayda ve kâr sağlama odaklı şuuraltı kabullerini bulup temizleyerek bunları dönüştürmelidir.

Kendimizle, hayatla yaptığımız çeşitli anlaşmalar vardır ve bunların çoğu sözle yapılmıştır. Sözle yapılan sağlık anlaşmalarını fark ederek bunların rahatsızlığa yönelik olanlarının iptal edilmesi önemlidir.

Hasta olma korkularının kişiyi hasta etmesi muhtemeldir. Korku, korkulan şeyi çekebilir. Oysaki biz bu korkuların her birini farkındalık ve şuurla dönüştürebiliriz. Çünkü sağlıklı olmaya da hasta olmaya da kararı veren biziz.

Sadece zihnimizle değil, şuuraltı ve kadersel tüm potansiyelimizle buna izin verir, onaylarız. Onay mercii insanın kendisidir.

Bu dönüşüm yolculuğu içerisinde önce, yapılan anlaşmaları dönüştürelim. Kendi varlığımızı özümüzü dinleyelim. Beslenmede damağımızı dinleyelim. Kendimizle bir olarak, hayatla, gerçekten buluşmayı seçelim. “Derdime derman ararken derdim bana derman imiş.” denildiği üzere, dert zannedilen, hastalık ve sorun zannedilenlerin de faydaya ve sağlığa dönüştürülmesi; bir şuura geçmekle mümkündür.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ruh ve beden sağlığımız yerinde olsun.

Sevgilerimle, hoşça kalın.

Instagram

X

YouTube

Facebook

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio