Sizi Siz Yapan Eşsiz Faktörler Arasında Babanızdan Miras Aldığınız 6 İlginç Genetik Özellik
Sizi Siz Yapan Eşsiz Faktörler Arasında Babanızdan Miras Aldığınız 6 İlginç Genetik Özellik
Biyoloji dersinde DNA'mızın yarısını annelerimizden, yarısını da babalarımızdan miras aldığımızı öğrenmiştik. Ancak bu biyolojik gerçek, her ebeveynin çocuklarına eşit miktarda fiziksel özellik ve genetik özellik aktardığı anlamına gelmez. Aslında, çocukların fiziksel özellikleri babalarından miras alma olasılığı çok daha fazladır, çünkü doğa bu genleri tercih eder.
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"Babası gibi uzun boylu" sözüne aşina mısınız? Görünüşe göre, bu ifade bilim tarafından da destekleniyor.
Çarpık dişler de babalardan miras kalmış!
Cinsiyetimizi bile babamız belirliyor.
Birçok kültürde gamzeler güzellik ve çekiciliğin bir işareti olarak görülür.
Parmak izi desenleri babalarımızdan miras kalan genetik özelliklerdir.
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Birçoğumuz güneşe veya diğer parlak ışıklara baktığında kontrolsüzce hapşıran en az bir kişi tanırız.
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