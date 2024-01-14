Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Sizi Siz Yapan Eşsiz Faktörler Arasında Babanızdan Miras Aldığınız 6 İlginç Genetik Özellik

Sizi Siz Yapan Eşsiz Faktörler Arasında Babanızdan Miras Aldığınız 6 İlginç Genetik Özellik

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 10:31

Biyoloji dersinde DNA'mızın yarısını annelerimizden, yarısını da babalarımızdan miras aldığımızı öğrenmiştik. Ancak bu biyolojik gerçek, her ebeveynin çocuklarına eşit miktarda fiziksel özellik ve genetik özellik aktardığı anlamına gelmez. Aslında, çocukların fiziksel özellikleri babalarından miras alma olasılığı çok daha fazladır, çünkü doğa bu genleri tercih eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Babası gibi uzun boylu" sözüne aşina mısınız? Görünüşe göre, bu ifade bilim tarafından da destekleniyor.

"Babası gibi uzun boylu" sözüne aşina mısınız? Görünüşe göre, bu ifade bilim tarafından da destekleniyor.

Bir kişinin boyu, her iki ebeveynden miras alınan en az 700 genetik varyasyon tarafından belirlenir. Babanın genleri büyümeyi ve dolayısıyla boyu teşvik etmede büyük ölçüde etkilidir.

Çarpık dişler de babalardan miras kalmış!

Çarpık dişler de babalardan miras kalmış!

Annenin dişleri harika olsa bile, babanın diş sağlığı kötü ise, çocuğun diş hekimini yaşıtlarına göre daha sık ziyaret etmesi gerekecektir. Çürüklerden diş kaybına kadar her şey ve aradaki tüm diş sorunları doğrudan babanın ağzından gelebilmektedir.

Cinsiyetimizi bile babamız belirliyor.

Cinsiyetimizi bile babamız belirliyor.

Babalar yeni doğan bebeklerinin cinsiyetinden yüzde 100 sorumludur. Genellikle cinsiyet kromozomları olarak bilinen X ve Y kromozomları çocuğun cinsiyetini belirler. Erkekler babalarından bir Y kromozomu alarak XY genotipine sahip olurlar. Anneler sadece X kromozomlarını aktardıkları için cinsiyetin kontrolü tamamen babaların elindedir.

Birçok kültürde gamzeler güzellik ve çekiciliğin bir işareti olarak görülür.

Birçok kültürde gamzeler güzellik ve çekiciliğin bir işareti olarak görülür.

Ancak bilim insanları gamzeleri yüz kaslarının kısalmasından kaynaklanan bir kusur olarak tanımlamaktadır. Gamzelerin baskın bir genetik özellik olması ve daha çok babadan geçmesi nedeniyle kalıtsal olduğu varsayılmaktadır.

Parmak izi desenleri babalarımızdan miras kalan genetik özelliklerdir.

Parmak izi desenleri babalarımızdan miras kalan genetik özelliklerdir.

Türünün tek örneği olduğu için birbirine tıpatıp benzeyen iki parmak izi yoktur. Bununla birlikte, bir bebeğin parmak izleri babasınınkilere benzeyebilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birçoğumuz güneşe veya diğer parlak ışıklara baktığında kontrolsüzce hapşıran en az bir kişi tanırız.

Birçoğumuz güneşe veya diğer parlak ışıklara baktığında kontrolsüzce hapşıran en az bir kişi tanırız.

İşte bu da babanın sorumlu olduğu bir başka genetik özelliktir. Bu durum Achoo sendromu olarak bilinir ve baba tarafından geçme olasılığı daha yüksektir.

Siz bu konuda en düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın