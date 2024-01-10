Hem Çamaşıra, Bulaşığa Yetişip Hem İşe ve Spora Giden Erkeğin Günlük Rutini 'Nasip Et' Dedirtti

Instagram'da 'athleteados' adıyla içerik üreten Berkin Yücesan'ın disiplinli günlük rutin videosu görenleri kıskandırdı. Erkek olmasına rağmen, önyargıları kırarak, çamaşırından bulaşığına her işini kendisi yapan Yücesan, hanımlara 'Bize de nasip et' dedirtti.