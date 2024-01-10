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Hem Çamaşıra, Bulaşığa Yetişip Hem İşe ve Spora Giden Erkeğin Günlük Rutini 'Nasip Et' Dedirtti

Hem Çamaşıra, Bulaşığa Yetişip Hem İşe ve Spora Giden Erkeğin Günlük Rutini 'Nasip Et' Dedirtti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 12:15

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Instagram'da 'athleteados' adıyla içerik üreten Berkin Yücesan'ın disiplinli günlük rutin videosu görenleri kıskandırdı. Erkek olmasına rağmen, önyargıları kırarak, çamaşırından bulaşığına her işini kendisi yapan Yücesan, hanımlara 'Bize de nasip et' dedirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C149P7QLJoZ/
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Instagram'da "athleteados" kullanıcı adıyla çektiği videolarla tanınan Berkin Yücesan'ın son videosu sosyal medyada popüler oldu.

Instagram'da "athleteados" kullanıcı adıyla çektiği videolarla tanınan Berkin Yücesan'ın son videosu sosyal medyada popüler oldu.

Sabah erkenden uyanan ve günlük rutininde neler yaptığını kayda alan Yücesan, aslında planlı yaşamın sırrını vermek istedi.

Sabah erkenden uyanan ve günlük rutininde neler yaptığını kayda alan Yücesan, aslında planlı yaşamın sırrını vermek istedi.

Ancak bir erkeğin çamaşır astığını, bulaşık yıkayıp yemek yaptığını görmek pek mümkün olmadığı için kullanıcının becerikliliği dikkat çekti.

Ancak bir erkeğin çamaşır astığını, bulaşık yıkayıp yemek yaptığını görmek pek mümkün olmadığı için kullanıcının becerikliliği dikkat çekti.

Kendi kişisel gelişimi için planlamalar yapıp uyguladıktan sonra ev işlerine de yetişen hatta spora gidip antrenman yapan kullanıcı aynı zamanda işe de gitti.

Kendi kişisel gelişimi için planlamalar yapıp uyguladıktan sonra ev işlerine de yetişen hatta spora gidip antrenman yapan kullanıcı aynı zamanda işe de gitti.

Tüm gün yaptıkları ile herkesi şaşırtan Yücesan, hanımlardan tam not alırken beylerden de yorum aldı.

Tüm gün yaptıkları ile herkesi şaşırtan Yücesan, hanımlardan tam not alırken beylerden de yorum aldı.
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Önce kullanıcının günlük rutinine yakından bir bakalım👇🏻

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...
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Olmayınca olmuyor be...

Olmayınca olmuyor be...
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"İş saatleri rahat ondan..."

"İş saatleri rahat ondan..."
twitter.com

😅

😅
twitter.com
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777 aldım, kabul ettim!

777 aldım, kabul ettim!
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Gerçek olamaz...

Gerçek olamaz...
twitter.com

Zaten gerçek değil!

Zaten gerçek değil!
twitter.com

"Bu adam kolay kolay evlenmez kimseye de cennet filan yaşatmaz!"

"Bu adam kolay kolay evlenmez kimseye de cennet filan yaşatmaz!"
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Bireysellik ön planda...

Bireysellik ön planda...
twitter.com
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Her başarılı erkek gibi arkasında bir kadın varmış! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Her başarılı erkek gibi arkasında bir kadın varmış! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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