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Her Gece Değişen Uyku Pozisyonumuz Uyurken Hızla Yaşlanmamıza Neden Oluyor

Her Gece Değişen Uyku Pozisyonumuz Uyurken Hızla Yaşlanmamıza Neden Oluyor

Cilt & Vücut Bakımı
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 09:01

Yetişkinlerin yarısından fazlası, kırışıklık riskini artırdığı ve yüzü kalıcı olarak yaşlandırdığı kanıtlanmış bir pozisyonda uyuduğunu ifade etti, ancak profesyoneller bu durumla savaşmanın bir yolu olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Düzenli ve iyi bir gece uykusunun, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, konsantrasyonu artırmak ve stresi azaltmak da dahil olmak üzere zihin ve vücut için birçok sağlık yararı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

Düzenli ve iyi bir gece uykusunun, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, konsantrasyonu artırmak ve stresi azaltmak da dahil olmak üzere zihin ve vücut için birçok sağlık yararı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

'Güzellik uykusu' terimi cildimizin uyku halindeyken yeni kolajen üretmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında yeterince uyumamak dehidrasyona yol açabilir, bu da özellikle torbaların ve koyu halkaların daha belirgin olabileceği göz altlarında ince çizgileri daha görünür hale getirir.

Dikkatli olmazsak, uyuma şeklimiz bahsedilen ince çizgi ve kırışıklıklara neden olabilir. Yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası yataktayken yan yattıklarını itiraf ediyor ve bu da zamanla kalıcı ince çizgilere yol açabiliyor.

Dikkatli olmazsak, uyuma şeklimiz bahsedilen ince çizgi ve kırışıklıklara neden olabilir. Yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası yataktayken yan yattıklarını itiraf ediyor ve bu da zamanla kalıcı ince çizgilere yol açabiliyor.

Bu pozisyon uzun süre benimsenirse, yüzün yastığa ya da çarşaflara uzun süre bastırılması sonucu kırışıklıklar oluşabilir ve bu da cildin buruşmasına ve kırışmasına neden olur, gözler ve dudaklar çevresinde olmak üzere genel yüz yaşlanmasına katkıda bulunabilir.

Yüz üstü yatmak daha da kötü çünkü bu durumda tüm yüz yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.

Yüz üstü yatmak daha da kötü çünkü bu durumda tüm yüz yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.

Winstons Yatakları'ndan uyku uzmanı Rebecca Swain şöyle açıklıyor: 'Ne yazık ki, ağır bir gece uykusunda yastık ile mücadele edenler kırışıklıklara yatkındır. Cilt geceleri yastıklara veya çarşaflara sürtündüğünde, özellikle gözlerimizin ve ağzımızın çevresinde erken kırışıklıkların ve çizgilerin oluşmasına neden olabilir.'

Swain, bu çizgilerin yaşlanma sürecinin "kaçınılmaz" ve "doğal" bir parçası olduğunu kabul ediyor, ancak uykunuzun bu sürece katkıda bulunmadığından emin olmanın ve çizgilerin kalıcı hale gelmeden önce gelişmesini önlemenin yolları olduğunu söylüyor.

Swain, bu çizgilerin yaşlanma sürecinin "kaçınılmaz" ve "doğal" bir parçası olduğunu kabul ediyor, ancak uykunuzun bu sürece katkıda bulunmadığından emin olmanın ve çizgilerin kalıcı hale gelmeden önce gelişmesini önlemenin yolları olduğunu söylüyor.

'Neyse ki gece uykusunda yapılacak basit değişiklikler erken yaşlanmayı önleyebilir, örneğin karnınız ya da yan tarafınız yerine sırt üstü uyumak gibi.'

Sırt üstü yatmak, istenmeyen çizgilerin oluşabileceği yüzünüze baskı oluşmasını önler.

Sırt üstü yatmak, istenmeyen çizgilerin oluşabileceği yüzünüze baskı oluşmasını önler.

Ayrıca her zamanki pamuklu yastık kılıflarınızı ipek olanlarla değiştirmenizi ve geceleri havadaki nemi artırarak hidrasyon seviyelerini geri kazandıran bir nemlendiriciye yatırım yapmayı düşünmenizi öneririz.

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Uykusuzluk kişinin fiziksel görünümünde de etkisini gösterebileceğinden, tam bir gece uykusunun da hayati önem taşıdığını belirtiyor Swain.

Uykusuzluk kişinin fiziksel görünümünde de etkisini gösterebileceğinden, tam bir gece uykusunun da hayati önem taşıdığını belirtiyor Swain.

'Sürekli uykusuzluk, cildin elastikiyetinin ve dolgunluğunun hızla azalmasına yol açarak ince çizgiler ve genel olarak daha fazla kırışıklık yaratır' diyor. Son olarak, yüz veya karın üzerine yuvarlanmayı önlemek için başın yastıklarla 20 ila 30 derece yükseltilmesini öneriyor. Bu aynı zamanda sıvı birikimini durduracak ve sabahları rahatsız edici şişkinliği azaltacaktır.

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