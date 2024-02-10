Her Gece Değişen Uyku Pozisyonumuz Uyurken Hızla Yaşlanmamıza Neden Oluyor

Bu pozisyon uzun süre benimsenirse, yüzün yastığa ya da çarşaflara uzun süre bastırılması sonucu kırışıklıklar oluşabilir ve bu da cildin buruşmasına ve kırışmasına neden olur, gözler ve dudaklar çevresinde olmak üzere genel yüz yaşlanmasına katkıda bulunabilir.