Her Gece Değişen Uyku Pozisyonumuz Uyurken Hızla Yaşlanmamıza Neden Oluyor
Her Gece Değişen Uyku Pozisyonumuz Uyurken Hızla Yaşlanmamıza Neden Oluyor
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Yetişkinlerin yarısından fazlası, kırışıklık riskini artırdığı ve yüzü kalıcı olarak yaşlandırdığı kanıtlanmış bir pozisyonda uyuduğunu ifade etti, ancak profesyoneller bu durumla savaşmanın bir yolu olduğunu ifade ediyor.
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Düzenli ve iyi bir gece uykusunun, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, konsantrasyonu artırmak ve stresi azaltmak da dahil olmak üzere zihin ve vücut için birçok sağlık yararı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.
Dikkatli olmazsak, uyuma şeklimiz bahsedilen ince çizgi ve kırışıklıklara neden olabilir. Yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası yataktayken yan yattıklarını itiraf ediyor ve bu da zamanla kalıcı ince çizgilere yol açabiliyor.
Yüz üstü yatmak daha da kötü çünkü bu durumda tüm yüz yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.
Swain, bu çizgilerin yaşlanma sürecinin "kaçınılmaz" ve "doğal" bir parçası olduğunu kabul ediyor, ancak uykunuzun bu sürece katkıda bulunmadığından emin olmanın ve çizgilerin kalıcı hale gelmeden önce gelişmesini önlemenin yolları olduğunu söylüyor.
Sırt üstü yatmak, istenmeyen çizgilerin oluşabileceği yüzünüze baskı oluşmasını önler.
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Uykusuzluk kişinin fiziksel görünümünde de etkisini gösterebileceğinden, tam bir gece uykusunun da hayati önem taşıdığını belirtiyor Swain.
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