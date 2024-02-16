Araştırmacılara Ödül Kazandıran Fosilin Boyama Olduğu Ortaya Çıktı!
Araştırmacılara Ödül Kazandıran Fosilin Boyama Olduğu Ortaya Çıktı!
Yaklaşık yüz yıl önce bulunduğunda bilim dünyasını heyecanlandıran fosilin parçalarının sahte olduğu ortaya çıktı. İlk dinozorlar döneminden önce yaşadığı düşünülen ve bir sürüngen türüne ait olduğu sanılan fosilin bazı kısımlarının boyanarak eklenmiş olduğu anlaşıldı. Detaylar içerikte. 👇
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Yaklaşık bir asır önce İtalyan Alpleri'nde keşfedilen ve o zamandan bu yana bilim dünyasını heyecanlandıran bir fosilin parçalarının sahte olduğu anlaşıldı.
İlk dinozorlar zamanından önce yaşamış bir sürüngen türüne ait olduğu düşünülen bu fosilin bacakları ve pulları gerçekken geri kalan kısmının ise kayaya boyama yoluyla eklenmiş olduğu ortaya çıktı.
Fosilin 280 milyon yıl öncesine tarihlendiği ve siyah gövde içerisinde yumuşak dokuların korunmuş olabileceği varsayımı bilim insanları arasında büyük bir merak uyandırmıştı.
Palaeontology bilimsel dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma fosildeki siyah alanların aslında boya olduğunu gösterdi. Cork College Üniversitesi'nden Valentina Rossi liderliğindeki araştırma ekibi modern teknikler kullanarak fosili detaylı bir şekilde inceledi.
Rossi, fosilin benzersiz yapısının incelenmesi sırasında bazı zorluklar oluşturduğunu ve zarar verme riskini göze alamayacakları için dikkatli davrandıklarını belirtti. Teknolojik ilerlemeler sayesinde fosili molekül düzeyde analiz etme şansı buldular.
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1931'de İtalyan mühendis ve müze çalışanı Gualtiero Adami tarafından bulunan fosilin daha sonra jeolog Giorgio del Piaz tarafından incelenmesi sonucu Tridentinosaurus antiquus adı verilen yeni bir tür olarak tanımlandığı açıklandı.
O dönemde fosilin siyah iskelet kısmının karbonlaşmış deri veya et olabileceği düşünülüyordu ancak bu keşif İtalyan Alpleri'nde daha önce bulunan diğer fosillerin aksine kemik veya ayak izi yerine hayvan derisi ve etini içermesi bakımından dikkat çekiciydi.
Bilinen en eski benzer fosillerin 180 milyon yıl öncesine ait olması bu fosilin özellikle önemli kılınmasına neden olmuştu.
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