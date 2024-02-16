Araştırmacılara Ödül Kazandıran Fosilin Boyama Olduğu Ortaya Çıktı!

Yaklaşık yüz yıl önce bulunduğunda bilim dünyasını heyecanlandıran fosilin parçalarının sahte olduğu ortaya çıktı. İlk dinozorlar döneminden önce yaşadığı düşünülen ve bir sürüngen türüne ait olduğu sanılan fosilin bazı kısımlarının boyanarak eklenmiş olduğu anlaşıldı. Detaylar içerikte. 👇

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