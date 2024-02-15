17 Yaşındaki Türk Lise Öğrencisi Alzheimer Teşhisine Yönelik Yapay Zeka Modeliyle Devrim Yarattı!

17 yaşındaki Türk lise öğrencisi Simay Yüksel, Alzheimer dahil birçok hastalığın teşhisi için geliştirdiği yapay zeka modeliyle patent aldı. 18 yaş altı gençler arasında dünya çapında ve Türkiye'de patent sahibi olmanın nadir görüldüğünü vurgulayan Yüksel, bu başarının kendisini gelecek projeleri için teşvik ettiğini söyledi. Detaylar içerikte. 👇

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