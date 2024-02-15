17 Yaşındaki Türk Lise Öğrencisi Alzheimer Teşhisine Yönelik Yapay Zeka Modeliyle Devrim Yarattı!
17 Yaşındaki Türk Lise Öğrencisi Alzheimer Teşhisine Yönelik Yapay Zeka Modeliyle Devrim Yarattı!
17 yaşındaki Türk lise öğrencisi Simay Yüksel, Alzheimer dahil birçok hastalığın teşhisi için geliştirdiği yapay zeka modeliyle patent aldı. 18 yaş altı gençler arasında dünya çapında ve Türkiye'de patent sahibi olmanın nadir görüldüğünü vurgulayan Yüksel, bu başarının kendisini gelecek projeleri için teşvik ettiğini söyledi. Detaylar içerikte. 👇
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Türkiye'de 18 yaş altı bireyler arasında patent almaya hak kazanan nadir öğrencilerden biri olan Simay Yüksel, bu anlamda uluslararası alanda da tanınmayı başardı.
TED Ankara Koleji'nin 12. sınıf öğrencisi ve Moleküler Biyoloji Kulübü'nün kurucusu olan 17 yaşındaki Yüksel, küçük yaşlardan itibaren bilim insanı olma hayaliyle fen bilimleri ve matematiğe olan ilgisini derinleştirdi.
Özellikle nörodejeneratif hastalıklar, Yüksel'in araştırma alanının merkezinde yer alıyor. Bu hastalıklar frontotemporal demans, Alzheimer, Parkinson, ALS ve Huntington gibi dünya çapında önemli sağlık sorunları arasında bulunuyor.
Yüksel ve ekibi, bu hastalıkların erken teşhisinde kullanılmak üzere epigenetik verilere dayanan bir yapay zeka modeli geliştirdi.
Bu model, hastalıkların teşhisinde kullanılmak üzere DNA ve aile geçmişi gibi genetik veriler ile yaş ve yaşam tarzı gibi genetik olmayan faktörleri bir araya getirerek risk tahmini yapabiliyor.
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Geliştirilen sistem, tükürük ve kan örneklerinden alınan verileri analiz ederek hastalığa yakalanma olasılığı yüksek olan bireylerin erken teşhisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Bu yenilikçi çalışma sayesinde Yüksel, 2023'ün kasım ayında uluslararası geçerliliğe sahip bir patent numarası elde etti.
Türkiye'de ve dünya genelinde 18 yaş altında patent alan gençlerin sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirten Yüksel, bu başarısının gelecekteki çalışmaları için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
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