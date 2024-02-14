Uzayda Yaşam Arayışında Dev Adım: Asteroitlerde Bulunan Su Bilim İnsanlarını Heyecanlandırdı!
Uzayda Yaşam Arayışında Dev Adım: Asteroitlerde Bulunan Su Bilim İnsanlarını Heyecanlandırdı!
SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verilere dayanarak araştırmacılar Iris ve Massalia asteroitlerinde suyun varlığını keşfetti. Bu bulgu, Güneş Sistemi'nin diğer bölgelerinde de yaşam olasılığını artırıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Güneş Sistemi, Güneş etrafında dönen çok çeşitli nesnelerden oluşur; bunlar arasında gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar ve asteroitler bulunur.
Bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki 1 milyondan fazla asteroidin varlığını saptadılar.
Bu asteroitlerin üzerindeki suyun, varlıklarının erken dönemlerinde buharlaşmış olması beklenir ancak SOFIA kızılötesi teleskopuyla yapılan yeni bir çalışma, Iris ve Massalia adlı iki asteroitte suyun varlığını ortaya koydu.
Iris asteroiti, 199 km çapıyla diğer asteroitlerin yaklaşık %99'undan daha büyük bir yapıya sahip ve Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında Güneş etrafında ortalama 2,39 astronomik birim uzaklıkta bir yörüngede döner.
Massalia asteroidi ise 135 km genişliğe sahip olup büyüklük ve yörünge açısından Iris'le karşılaştırılabilir özelliklere sahiptir.
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Bu iki asteroitte suyun keşfedilmesi Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine dair kritik bilgiler sunmakta ve suyun yaşam için temel bir bileşen olduğu göz önüne alındığında Güneş Sistemi'nde başka yerlerde de yaşamın mümkün olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.
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