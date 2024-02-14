Uzayda Yaşam Arayışında Dev Adım: Asteroitlerde Bulunan Su Bilim İnsanlarını Heyecanlandırdı!

SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verilere dayanarak araştırmacılar Iris ve Massalia asteroitlerinde suyun varlığını keşfetti. Bu bulgu, Güneş Sistemi'nin diğer bölgelerinde de yaşam olasılığını artırıyor. Detaylar içerikte. 👇

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