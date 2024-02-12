Bilim İnsanlarından Heyecanlandıran Keşif: Galaksimizde Tamamen Yeni Bir Yıldız Türü Bulundu!

Samanyolu Galaksisi'nde mevcut bilimsel teorilerle açıklanamayan düzeylerde yüksek fosfor içeriği bulunan 15 yeni ve kimyasal açıdan benzersiz yıldız keşfedildi. Fosfor, genetik materyalin yapı taşı ve enerji transferinde hayati bir öneme sahip olduğundan yaşam için vazgeçilmez elementler arasında yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇

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