Bilim İnsanlarının Yeni Araştırmalarına Göre Dünya'daki Yaşam Türkiye'de Başlamış Olabilir!

Bilimsel araştırmalara göre Dünya'daki yaşamın kökeni uzaydan gelen bir göktaşıyla değil Güney Peru, Türkiye ve İtalya'da gerçekleşen antik yanardağ patlamalarına yıldırım düşmesiyle oluşmuş olabilir. Bildiklerimizi sorgulatan bu araştırmanın detayları içerikte. 👇

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