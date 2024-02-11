Bilim İnsanları Evrende Daha Önce Bilinmeyen Bir Yıldız Tozu Türü Keşfetti
Bilim İnsanları Evrende Daha Önce Bilinmeyen Bir Yıldız Tozu Türü Keşfetti
Astronomi alanında heyecanlı bir dönem yaşanıyor. Bilim insanları evrende daha önce keşfedilmemiş bir yıldız tozu kaynağı buldu. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilim dünyası, evrende daha önce bilinmeyen bir yıldız tozu kaynağının keşfiyle heyecanlı bir dönemden geçiyor.
Gökbilimciler evrenin derinliklerinde özel bir süpernova türü etrafında oluşan yeni bir yıldız tozu türünü tanımladılar.
Bu süpernova, çevresindeki gazla etkileşime girerek daha önce var olan malzemeyi yeni bir tür kozmik toza dönüştüren şok dalgaları yaratıyor.
Araştırmacılar uzun zamandır hangi yıldızların toz ürettiğini ve bu sürecin nasıl işlediğini merak ediyorlardı. Bu yeni keşif süpernovaların, yani yıldızların ölümüyle meydana gelen dev patlamaların bu sorulara cevap olabilecek yeni mekanizmaları ortaya koyuyor.
Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Haley Gomez liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galakside şimdiye kadar gözlemlenen en verimli toz üreten süpernovalardan birini keşfetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
SN2018evt olarak adlandırılan bu süpernova, daha önceki keşiflere göre oldukça yüksek bir değer olan Güneş'in kütlesinin yüzde 1'ine eşdeğerlikte.
Araştırmacılar, bu süreci izlemek için dünya genelindeki birden fazla teleskobu kullanarak hem görünür hem de kızılötesi ışığı taradılar.
Buldukları keşif, çok yaşlı bir yıldızın daha genç bir yoldaş yıldızla birlikte patlaması sonucu meydana gelen devasa bir "çarpışma" sonucu yeni kozmik toz yığınlarının oluştuğunu ortaya koyuyor.
Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda