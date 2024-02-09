İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Dünyaya İnişinin Ardından İlk Paylaşım Geldi
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Dünyaya İnişinin Ardından İlk Paylaşım Geldi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibi, uzay görevini tamamladı. Az-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı.
Dünyaya ayak basan Alper Gezeravcı'dan ise merakla beklenen ilk paylaşım geldi.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde dünyadan fırlatıldı.
Ax-3 ekibi, uzayda bilimsel çalışmalar yürüttü.
Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kez ertelenmek durumunda kalmıştı.
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi, bugün itibarıyla dünyaya döndü.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşarak "Merhaba Dünya! Ben geldim" notunu düştü.
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Alper Gezeravcı, elbette esprilerle karşılandı!
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Bu şansı nasıl kaçırdın!
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