İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Dünyaya İnişinin Ardından İlk Paylaşım Geldi

Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. O anlar canlı yayında milyonlar tarafından izlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır ise 'İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada.Çok şükür…' açıklamasında bulundu.