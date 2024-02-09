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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Dünyaya İnişinin Ardından İlk Paylaşım Geldi

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Dünyaya İnişinin Ardından İlk Paylaşım Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 23:08

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibi, uzay görevini tamamladı. Az-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı. 

Dünyaya ayak basan Alper Gezeravcı'dan ise merakla beklenen ilk paylaşım geldi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde dünyadan fırlatıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde dünyadan fırlatıldı.

Yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından, Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başarmıştı.

Ax-3 ekibi, uzayda bilimsel çalışmalar yürüttü.

Ax-3 ekibi, uzayda bilimsel çalışmalar yürüttü.

Uzay İstasyonu'nda kaldıkları yaklaşık 18 günde, 13 farklı bilimsel deneysel gerçekleştirdiler. 

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından deneylere dair “Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için.” açıklamasında bulunmuştu.

Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kez ertelenmek durumunda kalmıştı.

Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kez ertelenmek durumunda kalmıştı.

SpaceX son olarak dünyaya dönüşün 7 Şubat günü gerçekleşeceğini söylemişti. Saat 17.05 itibarıyla, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi, bugün itibarıyla dünyaya döndü.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi, bugün itibarıyla dünyaya döndü.

Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. O anlar canlı yayında milyonlar tarafından izlendi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır ise 'İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada.Çok şükür…' açıklamasında bulundu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşarak "Merhaba Dünya! Ben geldim" notunu düştü.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşarak "Merhaba Dünya! Ben geldim" notunu düştü.
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Alper Gezeravcı, elbette esprilerle karşılandı!

Alper Gezeravcı, elbette esprilerle karşılandı!
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Bu şansı nasıl kaçırdın!

Bu şansı nasıl kaçırdın!
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