Fukuşima'da Yeni Panik: Radyoaktif Madde İçerdiği Tespit Edilen Tonlarca Su Doğaya Sızdı!
Fukuşima'da Yeni Panik: Radyoaktif Madde İçerdiği Tespit Edilen Tonlarca Su Doğaya Sızdı!
Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, Japonya'nın kuzeydoğusunda saklanan kontamine suyu temizleyen bir sistemdeki binanın havalandırma kısmında bir sızıntı keşfedildi. Bu sızıntı, radyoaktif maddelerin arındırılmasında kritik bir aşama olan havalandırma sistemlerinin güvenliğine yönelik endişeleri artırıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde yaşanan bir olay, Japonya'nın kuzeydoğusunda endişeye neden oldu.
NHK devlet televizyonunun raporlarına göre santralde biriken kontamine suyun temizlenmesi amacıyla kullanılan bir sistemin havalandırma bölümünde sızıntı tespit edildi.
Bu sızıntı sonucunda yaklaşık 5,5 ton radyoaktif madde içeren kirli su havalandırma çıkışının çevresine yayıldı.
Tokyo Electric Power Company (TEPCO), bu suyun sezyum ve stronsiyum gibi radyoaktif maddeler içerdiğini ve yaklaşık 22 milyar bekerel radyasyon seviyesine sahip olduğunu açıkladı.
Sızan suyun büyük bir kısmı toprağa karıştı ancak yapılan incelemelerde çevredeki drenaj kanallarında ciddi bir kirlilik belirtisi gözlemlenmedi.
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TEPCO, sızıntının meydana geldiği alanı güvenlik gerekçesiyle erişime kapattı ve etkilenen toprağı temizleme işlemlerine hızla başladı.
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