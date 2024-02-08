Fukuşima'da Yeni Panik: Radyoaktif Madde İçerdiği Tespit Edilen Tonlarca Su Doğaya Sızdı!

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, Japonya'nın kuzeydoğusunda saklanan kontamine suyu temizleyen bir sistemdeki binanın havalandırma kısmında bir sızıntı keşfedildi. Bu sızıntı, radyoaktif maddelerin arındırılmasında kritik bir aşama olan havalandırma sistemlerinin güvenliğine yönelik endişeleri artırıyor. Detaylar içerikte. 👇

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