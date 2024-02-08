Bilim İnsanlarına Göre Mars'ta Kurulacak Kolonide İnsanlar Yeni Bir Aksanla Konuşacak
Bilim İnsanlarına Göre Mars'ta Kurulacak Kolonide İnsanlar Yeni Bir Aksanla Konuşacak
Antarktika'daki 12 bilim insanının gerçekleştirdiği bir çalışma, Ay veya Mars gibi izole edilmiş kolonilerde yaşamını sürdürecek insan gruplarının zaman içinde birbirlerini taklit etmeye başlayarak kendi özgün aksanlarını oluşturacağını ortaya koydu. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nde Fonetik ve Konuşma Enstitüsü'nün Direktörü olarak görev yapmakta olan Jonathan Harrington, ilginç bir araştırmanın liderliğini yürüttü.
Almanya, Münih'teki üniversitede gerçekleştirilen bu çalışma, insanların Ay veya Mars gibi uzay kolonilerinde yaşamaya başlamaları halinde zamanla yeni aksanların gelişebileceğini ortaya koydu.
Araştırmada uzay kolonileri kurulduğunda, bu yeni ortamlarda yaşayan insanların konuşma biçimlerinin izole edilmiş bir yaşam sürdürmeleri nedeniyle değişeceği belirtildi.
Dünya'da farklı bir ülke veya bölgeye taşınan kişiler zamanla kendi aksanlarında değişiklikler yaşayabilmektedir. Bu değişimler genellikle fark edilmeden gerçekleşir.
Ay veya Mars'ta uzun süreliğine yaşayan insanların da benzer bir süreçten geçerek öncelikle birbirlerinin aksanlarını taklit etmeleri ve sonunda yeni bir aksan geliştirmeleri beklenmektedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Harrington ve ekibi, bu teoriyi doğrulamak üzere Antarktika'daki bir laboratuvara giderek burada bir kış geçirdiler. Araştırma ekibi içinde farklı aksanlara sahip sekiz İngiliz araştırmacı da dahil olmak üzere toplam on iki kişi bulunmaktaydı.
Kışın sonunda grup üyelerinin konuşmalarında belirli fonetik değişiklikler gözlemlendi. Örneğin, tüm grup belirli sesleri farklı şekillerde telaffuz etmeye başladı.
Harrington'a göre Antarktika'da geçirilen zaman, uzayda yaşamanın getireceği aksan değişiklikleri için bir öncü niteliğinde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda