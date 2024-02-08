Bilim İnsanlarına Göre Mars'ta Kurulacak Kolonide İnsanlar Yeni Bir Aksanla Konuşacak

Antarktika'daki 12 bilim insanının gerçekleştirdiği bir çalışma, Ay veya Mars gibi izole edilmiş kolonilerde yaşamını sürdürecek insan gruplarının zaman içinde birbirlerini taklit etmeye başlayarak kendi özgün aksanlarını oluşturacağını ortaya koydu. Detaylar içerikte. 👇

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