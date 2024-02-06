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Yıldızlar Galaksi Kümeleri ve Dahası: Bilim İnsanları Bilinen Evrenin Röntgenini Çekmeyi Başardı

Yıldızlar Galaksi Kümeleri ve Dahası: Bilim İnsanları Bilinen Evrenin Röntgenini Çekmeyi Başardı

Uzay
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 14:39

Bilim dünyası, Rus-Alman iş birliğiyle geliştirilen Spektr-RG uzay teleskobu aracılığıyla evrenin derinliklerine dair 900 binden fazla gök cismini içeren kapsamlı bir röntgen kataloğu oluşturdu. Bu önemli bulgular, Astronomy and Astrophysics bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırmada detaylandırıldı. Detaylar içerikte. 👇

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Max Planck Enstitüsü tarafından Almanya'da tasarlanan ve Rus-Alman iş birliğiyle Spektr-RG uzay istasyonuna yerleştirilen eROSITA X ışını teleskobu, evrenin geniş çaplı bir röntgen haritasını çıkardı.

Max Planck Enstitüsü tarafından Almanya'da tasarlanan ve Rus-Alman iş birliğiyle Spektr-RG uzay istasyonuna yerleştirilen eROSITA X ışını teleskobu, evrenin geniş çaplı bir röntgen haritasını çıkardı.

eROSITA All-Sky Survey adı verilen bu kapsamlı katalog, 900 bin gök cismi içeriyor ve bunların 710 bini süper kütleli kara delikleri içeren uzak galaksilerde bulunuyor.

eROSITA All-Sky Survey adı verilen bu kapsamlı katalog, 900 bin gök cismi içeriyor ve bunların 710 bini süper kütleli kara delikleri içeren uzak galaksilerde bulunuyor.

Ayrıca Samanyolu galaksimizde X ışını yayan 180 bin yıldız ve 12 bin galaksi kümesi bu çalışmayla gözlemlendi. Bilim insanları, süpernova kalıntıları, pulsarlar ve diğer çeşitli gök cisimlerini de kayda geçirdi.

Ayrıca Samanyolu galaksimizde X ışını yayan 180 bin yıldız ve 12 bin galaksi kümesi bu çalışmayla gözlemlendi. Bilim insanları, süpernova kalıntıları, pulsarlar ve diğer çeşitli gök cisimlerini de kayda geçirdi.

Bu çalışma, daha önce bilinen X ışını kaynaklarının sayısını %60 oranında artırarak X ışını astronomisinin şimdiye kadarki en büyük arşivini oluşturdu.

Bu çalışma, daha önce bilinen X ışını kaynaklarının sayısını %60 oranında artırarak X ışını astronomisinin şimdiye kadarki en büyük arşivini oluşturdu.

Baş araştırmacı Andrea Merloni, elde edilen verilerin büyüklüğünü vurgulayarak sadece altı ayda XMM-Newton ve Chandra gibi önceki görevlerin 25 yıl boyunca topladığı verilerden daha fazlasına ulaştıklarını belirtti.

Baş araştırmacı Andrea Merloni, elde edilen verilerin büyüklüğünü vurgulayarak sadece altı ayda XMM-Newton ve Chandra gibi önceki görevlerin 25 yıl boyunca topladığı verilerden daha fazlasına ulaştıklarını belirtti.
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eROSITA'nın elde ettiği verilerin analizi için araştırma ekibi, özel bir yazılım geliştirdi. Araştırmacı Miriam Ramos-Veja, bu yüksek kaliteli verilerle yazılımın yayımlanması için büyük bir çaba sarf edildiğini ve bu çalışmanın bilim insanları için değerli bir veri tabanı oluşturacağını ifade etti.

eROSITA'nın elde ettiği verilerin analizi için araştırma ekibi, özel bir yazılım geliştirdi. Araştırmacı Miriam Ramos-Veja, bu yüksek kaliteli verilerle yazılımın yayımlanması için büyük bir çaba sarf edildiğini ve bu çalışmanın bilim insanları için değerli bir veri tabanı oluşturacağını ifade etti.

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