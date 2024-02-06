Yıldızlar Galaksi Kümeleri ve Dahası: Bilim İnsanları Bilinen Evrenin Röntgenini Çekmeyi Başardı

Bilim dünyası, Rus-Alman iş birliğiyle geliştirilen Spektr-RG uzay teleskobu aracılığıyla evrenin derinliklerine dair 900 binden fazla gök cismini içeren kapsamlı bir röntgen kataloğu oluşturdu. Bu önemli bulgular, Astronomy and Astrophysics bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırmada detaylandırıldı. Detaylar içerikte. 👇

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