Gelecek Yıllarda İnsanlık İçin Büyük Bir Sorun Olması Beklenen 15 Felaket Senaryosu

'Bir noktada bilim adamları, LEO'daki uzay çöpü yoğunluğunun kritik bir kütleye ulaşacağına ve 'Kessler Sendromu' veya 'Kessler Etkisi' olarak bilinen basamaklı bir zincirleme reaksiyon başlatacağına inanıyorlar. Doğru koşullar altında, iki uzay enkazı birbirine çarpacak ve parçalarına ayrılarak diğer uzay enkazlarına çarpmaya başlayacak. Böylece, bir sürü yüksek enerjili enkaz parçası Dünya etrafında dönerek bizi dışarıdan kuşatacak.'