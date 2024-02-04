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Gelecek Yıllarda İnsanlık İçin Büyük Bir Sorun Olması Beklenen 15 Felaket Senaryosu

Gelecek Yıllarda İnsanlık İçin Büyük Bir Sorun Olması Beklenen 15 Felaket Senaryosu

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 08:01

Geleceğin belirsizliği, karşımıza çıkabilecek 15 büyük sorunla daha da karmaşık hale geliyor. Bu sorunlar, yıkıcı sonuçlara yol açabilecek potansiyel felaketlerin habercisi olabilir. Bu yazıda, yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz bu 15 büyük sorunu ve bunların olası felaketlere nasıl yol açabileceğini ele alacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Antibiyotiklere karşı bağışıklılık yüzünden birçok insan hayatını kaybetmeye başladı ve zamanla her şey daha kötü olacak."

1. "Antibiyotiklere karşı bağışıklılık yüzünden birçok insan hayatını kaybetmeye başladı ve zamanla her şey daha kötü olacak."

2. "Her yıl avlanan balık popülasyonu kontrol altında tutulmadığı için birçok balık türü tehlike altına girdi bile."

2. "Her yıl avlanan balık popülasyonu kontrol altında tutulmadığı için birçok balık türü tehlike altına girdi bile."

'Çok yakın bir gelecekte okyanuslarımız çok daha farklı gözükecek.'

3. "Dünya genelinde böcek türleri azalıyor ve böcekler olmazsa bitkiler ve çiçekler de çoğalamaz ve kısa sürede bütün bir ekolojik sistem çökebilir..."

3. "Dünya genelinde böcek türleri azalıyor ve böcekler olmazsa bitkiler ve çiçekler de çoğalamaz ve kısa sürede bütün bir ekolojik sistem çökebilir..."

4. "Gübrelerin aşırı kullanımı ve derin çiftçilik nedeniyle en iyi ekilebilir arazinin erozyona uğraması büyük sorunlar hazırlıyor."

4. "Gübrelerin aşırı kullanımı ve derin çiftçilik nedeniyle en iyi ekilebilir arazinin erozyona uğraması büyük sorunlar hazırlıyor."

'Tahıl fiyatları artacak ve insanlar yemek bulmakta daha çok zorlanacak.'

5. "Onlarca yıldır her türlü uyduyu ve diğer uzay çöplerini Alçak Dünya Yörüngesine (LEO) koyuyoruz, bu şeyleri nasıl indireceğimize ya da genellikle orada ne kadar şey olduğunu nasıl yöneteceğimize dair tutarlı bir planımız yok."

5. "Onlarca yıldır her türlü uyduyu ve diğer uzay çöplerini Alçak Dünya Yörüngesine (LEO) koyuyoruz, bu şeyleri nasıl indireceğimize ya da genellikle orada ne kadar şey olduğunu nasıl yöneteceğimize dair tutarlı bir planımız yok."

'Bir noktada bilim adamları, LEO'daki uzay çöpü yoğunluğunun kritik bir kütleye ulaşacağına ve 'Kessler Sendromu' veya 'Kessler Etkisi' olarak bilinen basamaklı bir zincirleme reaksiyon başlatacağına inanıyorlar. Doğru koşullar altında, iki uzay enkazı birbirine çarpacak ve parçalarına ayrılarak diğer uzay enkazlarına çarpmaya başlayacak. Böylece, bir sürü yüksek enerjili enkaz parçası Dünya etrafında dönerek bizi dışarıdan kuşatacak.'

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6. "Yer altı su kaynakları her geçen gün daha da kirleniyor ve tükeniyor."

6. "Yer altı su kaynakları her geçen gün daha da kirleniyor ve tükeniyor."

'Eğer bu konu hakkında bir şey yapılmazsa 2050'ye kadar büyük sorunlarımız olacak.'

7. "Eğitim sisteminin her geçen gün daha kötüye gidiyor olması olabilir."

7. "Eğitim sisteminin her geçen gün daha kötüye gidiyor olması olabilir."

'Yeni nesil hiçbir şey bilmiyor ve kimseye saygı duymuyor. Bu çocuklar, yetişkin olduğunda ne olacak?'

8. "İstanbul depremi ne zaman olacak bilmiyoruz ama olduğu gün, Türkiye'ye neler olacağından çok endişeliyim."

8. "İstanbul depremi ne zaman olacak bilmiyoruz ama olduğu gün, Türkiye'ye neler olacağından çok endişeliyim."

9. "Günümüzün ekonomi sistemleri tam bir saatli bomba diyebiliriz."

9. "Günümüzün ekonomi sistemleri tam bir saatli bomba diyebiliriz."

'Fiyatların yükselişine bakarsak çok yakında yaşayacak paramız bile olmayacak.'

10. "Neredeyse yediğimiz bütün yemeklerin ve içtiğimiz bütün suların içerisindeki mikroplastiklerin vücudumuza nasıl etkileri olacağını hiç bilmiyoruz."

10. "Neredeyse yediğimiz bütün yemeklerin ve içtiğimiz bütün suların içerisindeki mikroplastiklerin vücudumuza nasıl etkileri olacağını hiç bilmiyoruz."
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11. "Küresel ısınma ve buzulların eriyor olması."

11. "Küresel ısınma ve buzulların eriyor olması."

'Neler olacağını hep beraber göreceğiz.'

12. "Dünya çevresinde sıcaklıklar artarken insan vücudu da daha yüksek sıcaklıklarda yaşamaya alışıyor."

12. "Dünya çevresinde sıcaklıklar artarken insan vücudu da daha yüksek sıcaklıklarda yaşamaya alışıyor."

'Endişe verici olansa birçok mantarın da yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilmesi. Kısacası havalar ısındıkça mantarlardan kaynaklanan birçok hastalık da yayılmaya başlayacak.'

13. "Avrupa ve Amerika'daki sıcak havalardan sorumlu olan Körfez Akıntısı'nın önümüzdeki yüzyılda çökmesi bekleniyor."

13. "Avrupa ve Amerika'daki sıcak havalardan sorumlu olan Körfez Akıntısı'nın önümüzdeki yüzyılda çökmesi bekleniyor."

'Bu da havaların aniden 10-15 derece düşmesi ve her yerin Kanada benzeri hava koşulları yaşaması demek.'

14. "Emekli ve yaşlı nüfus artarken, genç nüfus düşüşte."

14. "Emekli ve yaşlı nüfus artarken, genç nüfus düşüşte."

'Gelecekte çok fazla emekli insan olacak ama yeteri kadar çalışan olmayacak. Peki, o zaman ne yapacağız?'

15. "İklim değişimi ve küresel ısınmanın gıda sektörü üzerine olacak etkilerini düşünmek bile istemiyorum."

15. "İklim değişimi ve küresel ısınmanın gıda sektörü üzerine olacak etkilerini düşünmek bile istemiyorum."

'Çok zor zamanlar bizleri bekliyor...'

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