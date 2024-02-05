Rus Kozmonot Oleg Kononenko Uzayda En Uzun Süre Kalma Rekorunun Sahibi Oldu
Rus Kozmonot Oleg Kononenko Uzayda En Uzun Süre Kalma Rekorunun Sahibi Oldu
Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda geçirdiği 878 gün ve 12 saatten fazla süre ile 'uzayda en uzun süre kalma' rekorunu kırarak bu alandaki önceki rekorun sahibi olan başka bir Rus kozmonotun yerini aldı. Kononenko, 2008 yılından bu yana beş kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etti. Detaylar içerikte. 👇
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Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, önemli bir duyuru yaparak Oleg Kononenko'nun uzayda en uzun süre kalmış insan olduğunu bildirdi.
Kononenko, 878 gün ve 12 saati aşkın bir süreyle uzayda kalarak daha önce bu unvanı elinde bulunduran Rus kozmonot Gennady Padalka'nın rekorunu geçti.
Padalka'nın rekoru, 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik bir süre ile 2015 yılında kaydedilmişti.
Oleg Kononenko'nun bu başarısı, onun uzayda yaklaşık 2,5 yıl geçirmesiyle elde edildi.
Kononenko, 2008 yılından bu yana beş kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat etti ve en son görevine 15 Eylül 2023 tarihinde başladı.
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Halen ISS'te görevine devam eden kozmonotun uzayda 1.000 gün geçiren ilk insan olması bekleniyor.
Roscosmos'un planlamasına göre Kononenko'nun dönüş tarihi 23 Eylül 2024 olarak belirlenmiş, bu da onun uzayda 1.000 günü aşmasını sağlayacak.
Kononenko, bu rekor hakkında yaptığı açıklamada uzaya gitme amacının rekor kırmak değil, çocukluğundan beri hayalini kurduğu kozmonotluk mesleğini icra etmek olduğunu belirtti. Uzayda yaşama ve çalışma fırsatının kendisini sürekli olarak motive ettiğini ifade etti.
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