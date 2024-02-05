Rus Kozmonot Oleg Kononenko Uzayda En Uzun Süre Kalma Rekorunun Sahibi Oldu

Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda geçirdiği 878 gün ve 12 saatten fazla süre ile 'uzayda en uzun süre kalma' rekorunu kırarak bu alandaki önceki rekorun sahibi olan başka bir Rus kozmonotun yerini aldı. Kononenko, 2008 yılından bu yana beş kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etti. Detaylar içerikte. 👇

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