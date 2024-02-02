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Köpeklerin Yaşam Süreleri Üzerine Yapılan Araştırma Hangi Irkların En Uzun Süre Yaşadığını Ortaya Koydu

Köpeklerin Yaşam Süreleri Üzerine Yapılan Araştırma Hangi Irkların En Uzun Süre Yaşadığını Ortaya Koydu

Köpek
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 17:13

İngiltere'deki evcil hayvanlar üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, Shiba inular ve minyatür dachshundlar en uzun ömürlü köpek ırkları arasında yer alırken, düz yüzlü köpekler daha genç ölme eğilimindedir. İngiltere'de 580 binden fazla köpek üzerinde yapılan analize göre, minyatür dachshund ve shiba inu gibi uzun burunlu küçük köpekler en uzun yaşayanlar. İngiliz bulldog ve shih tzus gibi orta boy ırklar ise en kısa ömürlü olanlar.

Kaynak: https://www.newscientist.com/article/...
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Birleşik Krallık'taki bir sosyal yardım kuruluşu olan Dogs Trust'tan Kirsten McMillan, "Birleşik Krallık köpek sever bir ulus olmasına rağmen, genel olarak köpek nüfusumuz ve daha spesifik olarak beklenen yaşam süreleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz" diyor.

Birleşik Krallık'taki bir sosyal yardım kuruluşu olan Dogs Trust'tan Kirsten McMillan, "Birleşik Krallık köpek sever bir ulus olmasına rağmen, genel olarak köpek nüfusumuz ve daha spesifik olarak beklenen yaşam süreleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz" diyor.

McMillan ve meslektaşları, köpeklerin uzun ömürlülüğüne ilişkin kapsamlı bir analiz yapmak için veterinerler, evcil hayvan sigorta şirketleri ve hayvan refahı yardım kuruluşları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri topladı. Veriler 155 ırka ait 584 bin 734 köpeği içeriyordu ve bunların 284 bin 734'ü ölmüştü.

Araştırmaya göre köpeklerin ortalama yaşam süresi 12,5 yıldı. Dişi köpekler 12,7 yıl ile biraz daha yüksek bir yaşam beklentisine sahipken, erkekler için bu süre 12,4 yıldı.

Araştırmaya göre köpeklerin ortalama yaşam süresi 12,5 yıldı. Dişi köpekler 12,7 yıl ile biraz daha yüksek bir yaşam beklentisine sahipken, erkekler için bu süre 12,4 yıldı.

Boyutlarına ve yüz şekillerine göre kategorilere ayrıldıklarında, ekip, her iki cinsiyetten küçük, uzun burunlu köpeklerin ortalama 13,3 yıl hayatta kalarak en yüksek yaşam beklentisine sahip olduğunu buldu.

Erkek ve dişi orta boy, düz yüzlü köpekler ise sırasıyla sadece 9,1 ve 9,6 yıllık beklenen yaşam süreleriyle en kötü sonuçlara sahip oldu.

Erkek ve dişi orta boy, düz yüzlü köpekler ise sırasıyla sadece 9,1 ve 9,6 yıllık beklenen yaşam süreleriyle en kötü sonuçlara sahip oldu.

McMillan, 'Fransız buldogları, St Bernardlar ve presa canarios gibi küçük ya da büyük birçok düz yüzlü ırk iyi sonuç vermiyor' diyor.

Genellikle düz yüzlü köpeklerin nefes alma, sindirim ve hatta uyku sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya oldukları bilinmektedir ve bu da daha kısa yaşamalarını açıklayabilir.

Genellikle düz yüzlü köpeklerin nefes alma, sindirim ve hatta uyku sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya oldukları bilinmektedir ve bu da daha kısa yaşamalarını açıklayabilir.

Ancak en şaşırtıcı bulgulardan biri, safkanların melezlere kıyasla 12,7 yıl ile daha uzun bir yaşam beklentisine sahip olmasıydı.

Çalışmada yer almayan Virginia Tech'ten Audrey Ruple, "Melez köpeklerin safkan köpeklerden daha uzun ömürlü olduğuna dair uzun zamandır bir inanış var, bunun nedeni de melez canlılığı kavramı" diyor.

Çalışmada yer almayan Virginia Tech'ten Audrey Ruple, "Melez köpeklerin safkan köpeklerden daha uzun ömürlü olduğuna dair uzun zamandır bir inanış var, bunun nedeni de melez canlılığı kavramı" diyor.

Bu, melez hayvanların veya bitkilerin genlerinde daha fazla çeşitlilik olduğu için daha sağlıklı olabileceği fikrini ifade ediyor ancak bunun daha fazla araştırılması gerekiyor, diyor Ruple.

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McMillan, "Umarım bu çalışma, bazı ırkların tam olarak neden genç yaşta öldüğüne dair daha fazla araştırmaya yol açar ve nihayetinde köpeklerimizin yaşamlarını iyileştirir" diyor.

McMillan, "Umarım bu çalışma, bazı ırkların tam olarak neden genç yaşta öldüğüne dair daha fazla araştırmaya yol açar ve nihayetinde köpeklerimizin yaşamlarını iyileştirir" diyor.

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