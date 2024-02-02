Köpeklerin Yaşam Süreleri Üzerine Yapılan Araştırma Hangi Irkların En Uzun Süre Yaşadığını Ortaya Koydu

İngiltere'deki evcil hayvanlar üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, Shiba inular ve minyatür dachshundlar en uzun ömürlü köpek ırkları arasında yer alırken, düz yüzlü köpekler daha genç ölme eğilimindedir. İngiltere'de 580 binden fazla köpek üzerinde yapılan analize göre, minyatür dachshund ve shiba inu gibi uzun burunlu küçük köpekler en uzun yaşayanlar. İngiliz bulldog ve shih tzus gibi orta boy ırklar ise en kısa ömürlü olanlar.