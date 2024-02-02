Köpeklerin Yaşam Süreleri Üzerine Yapılan Araştırma Hangi Irkların En Uzun Süre Yaşadığını Ortaya Koydu
Köpeklerin Yaşam Süreleri Üzerine Yapılan Araştırma Hangi Irkların En Uzun Süre Yaşadığını Ortaya Koydu
Kaynak: https://www.newscientist.com/article/...
İngiltere'deki evcil hayvanlar üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, Shiba inular ve minyatür dachshundlar en uzun ömürlü köpek ırkları arasında yer alırken, düz yüzlü köpekler daha genç ölme eğilimindedir. İngiltere'de 580 binden fazla köpek üzerinde yapılan analize göre, minyatür dachshund ve shiba inu gibi uzun burunlu küçük köpekler en uzun yaşayanlar. İngiliz bulldog ve shih tzus gibi orta boy ırklar ise en kısa ömürlü olanlar.
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Birleşik Krallık'taki bir sosyal yardım kuruluşu olan Dogs Trust'tan Kirsten McMillan, "Birleşik Krallık köpek sever bir ulus olmasına rağmen, genel olarak köpek nüfusumuz ve daha spesifik olarak beklenen yaşam süreleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz" diyor.
Araştırmaya göre köpeklerin ortalama yaşam süresi 12,5 yıldı. Dişi köpekler 12,7 yıl ile biraz daha yüksek bir yaşam beklentisine sahipken, erkekler için bu süre 12,4 yıldı.
Erkek ve dişi orta boy, düz yüzlü köpekler ise sırasıyla sadece 9,1 ve 9,6 yıllık beklenen yaşam süreleriyle en kötü sonuçlara sahip oldu.
Genellikle düz yüzlü köpeklerin nefes alma, sindirim ve hatta uyku sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya oldukları bilinmektedir ve bu da daha kısa yaşamalarını açıklayabilir.
Çalışmada yer almayan Virginia Tech'ten Audrey Ruple, "Melez köpeklerin safkan köpeklerden daha uzun ömürlü olduğuna dair uzun zamandır bir inanış var, bunun nedeni de melez canlılığı kavramı" diyor.
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McMillan, "Umarım bu çalışma, bazı ırkların tam olarak neden genç yaşta öldüğüne dair daha fazla araştırmaya yol açar ve nihayetinde köpeklerimizin yaşamlarını iyileştirir" diyor.
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