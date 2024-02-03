Evcil Köpeğinizin Durduk Yere Havlamasının Ardındaki Birbirinden İlginç Sebepler

Köpekler insanın en iyi arkadaşı olabilir. Ancak bir köpek odanın boş bir köşesinde, bir kapıda veya herhangi bir faaliyetin gerçekleşmediği herhangi bir yerde havlamaya başladığında bu durum sorgulanabilir hale gelebiliyor. Köpek halüsinasyon mu görüyor? Boyutlar arası varlıklarla iletişim mi kuruyor? Yoksa sadece sahibini akıl sağlığının eşiğine mi getirmek istiyor?