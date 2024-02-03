Evcil Köpeğinizin Durduk Yere Havlamasının Ardındaki Birbirinden İlginç Sebepler
Evcil Köpeğinizin Durduk Yere Havlamasının Ardındaki Birbirinden İlginç Sebepler
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
Köpekler insanın en iyi arkadaşı olabilir. Ancak bir köpek odanın boş bir köşesinde, bir kapıda veya herhangi bir faaliyetin gerçekleşmediği herhangi bir yerde havlamaya başladığında bu durum sorgulanabilir hale gelebiliyor. Köpek halüsinasyon mu görüyor? Boyutlar arası varlıklarla iletişim mi kuruyor? Yoksa sadece sahibini akıl sağlığının eşiğine mi getirmek istiyor?
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American Kennel Club'a göre, beklenmedik havlamanın en yaygın açıklaması, aslında hiç de beklenmedik olmadığıdır.
Köpekler, belli ki, daha yüksek perdeden sesleri algılama yeteneği de dahil olmak üzere üstün işitme duyusuyla donatılmıştır.
Köpekler bölgesel olduklarından, bir köpeğin havlaması birçok köpeğin havlamasına dönüşebilir.
Köpekler ayrıca retinalarına daha fazla ışık alma yetenekleri sayesinde karanlıkta insanlardan daha iyi görebilirler.
Bu, köpeklerin yalnızca köpek duyuları tetiklendiğinde havladıkları anlamına gelmez.
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AKC, sahiplerinin köpeklerini havladıkları için azarlamaktan kaçınmalarını önermektedir, çünkü onlar sadece tetikte olmaya çalışmaktadırlar.
Pencereden dışarı bakarken havlama eğilimindeyse, görüş noktasını perdelerle yönetmeyi de deneyebilirsiniz.
Nadiren de olsa, kronik havlama bilişsel sorunların bir işareti olabilir.
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