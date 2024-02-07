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Komplo Teorilerinin Ortaya Attığı Yeni İddia: İnternet 2016 Yılında Öldü!

Komplo Teorilerinin Ortaya Attığı Yeni İddia: İnternet 2016 Yılında Öldü!

Sosyal Medya Yapay Zeka
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:45

İnternette pek çok komplo teorisi mevcut. Dünyanın düz olduğuna ve uçurumun kenarında yürürken Pac-Man gibi ışınlanarak diğer tarafa geçeceğinize inanmak istiyorsanız, internette sizi bu tuhaf yaklaşımınızla kabul edecek birileri de mutlaka çıkacaktır. Peki ya internet de komplonun bir parçasıysa? Gelin birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.iflscience.com/dead-inter...
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Bu, 2016 veya 2017'de internetin çok daha kötü hale geldiğini ve şu anda insan faaliyetinin olmadığı bir mezarlığa giriş yaptığınızı iddia eden komplo teorisi "Ölü İnternet Teorisi "nin temel çıkış noktasıdır.

Bu, 2016 veya 2017'de internetin çok daha kötü hale geldiğini ve şu anda insan faaliyetinin olmadığı bir mezarlığa giriş yaptığınızı iddia eden komplo teorisi "Ölü İnternet Teorisi "nin temel çıkış noktasıdır.

'İnternet boş ve insanlardan yoksun gibi geliyor. Aynı zamanda içerikten de yoksun. Örneğin 2007 (ve sonrası) internetiyle kıyaslandığında bugünün interneti tamamen steril. Gidecek hiçbir yer yok ve artık yapacak, görecek, okuyacak ya da deneyimleyecek hiçbir şey yok,' diyor konuyla ilgili etkili bir yazı. 'Evet, İnternet devasa görünebilir ama içinde hiçbir şey olmayan bir sıcak hava balonu gibi.'

Oldukça sıkıcı bir fikir, ama tabii ki komplo teorisi gitgitde tuhaflaşıyor. Bugün bildiğimiz internetin büyük ölçüde yapay zeka (AI) tarafından üretilen içerikten ibaret olduğunu ve menfur amaçlar için bu ortama yerleştirildiğini iddia ediyor.

Oldukça sıkıcı bir fikir, ama tabii ki komplo teorisi gitgitde tuhaflaşıyor. Bugün bildiğimiz internetin büyük ölçüde yapay zeka (AI) tarafından üretilen içerikten ibaret olduğunu ve menfur amaçlar için bu ortama yerleştirildiğini iddia ediyor.

Söz konusu yazıda, 'Görevleri, istihdam edildikleri kişilerin gündemini ilerletmek için içerik üretmek ve çevrimiçi içeriğe yanıt vermek olan botlar ve ücretli çalışanlardan oluşan bir sistem kullanarak çevrimiçi ve daha sürekli, kültür ve söylemi manipüle etmek için büyük ölçekli, kasıtlı bir çaba var' deniliyor.

Komplo teorisyenlerine göre, bu botlar hemen her siyasi konuda kamuoyu algısını etkilemeye çalışıyor ya da elit kesimi sorgulamanızı engellemek için sürekli dikkatinizi dağıtıyor ve ürün satın almanızı sağlıyor.

Komplo teorisyenlerine göre, bu botlar hemen her siyasi konuda kamuoyu algısını etkilemeye çalışıyor ya da elit kesimi sorgulamanızı engellemek için sürekli dikkatinizi dağıtıyor ve ürün satın almanızı sağlıyor.

Araştırmayı yürüten Imperva firmasının kıdemli başkan yardımcısı Karl Triebes o dönemde yaptığı bir açıklamada, 'Botlar 2013'ten bu yana hızla gelişti, ancak üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji önümüzdeki 10 yıl içinde daha da büyük ve daha endişe verici bir hızla gelişecek' dedi.

Bahsedilen sosyal medya botlarına hepimiz aşinayız 👇

Bahsedilen sosyal medya botlarına hepimiz aşinayız 👇
twitter.com

Botlar tarafından oluşturulan içerik arama motorları için bir sorun ve bu sorun giderek daha da kötüleşecek. İnsanlar Google'ın son birkaç yıldaki düşüşünden şikâyetçi ve araştırmalar Google'ın insanları eskisinden daha az faydalı içeriğe yönlendirdiği fikrini destekliyor.

Botlar tarafından oluşturulan içerik arama motorları için bir sorun ve bu sorun giderek daha da kötüleşecek. İnsanlar Google'ın son birkaç yıldaki düşüşünden şikâyetçi ve araştırmalar Google'ın insanları eskisinden daha az faydalı içeriğe yönlendirdiği fikrini destekliyor.

Google'a katılan 20. çalışan olan ve daha sonra Yahoo'nun CEO'su olarak görev yapan Marissa Mayer, sorunun internetin kendisinden kaynaklandığına inanıyor.

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Mayer, insanların eskiden olduğu gibi kaliteli arama sonuçları alamadıklarında Google'ı suçlamalarının doğal olduğunu, ancak Google'ın sonuçlarını daha çok web'in kendisine açılan bir pencere olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Mayer, insanların eskiden olduğu gibi kaliteli arama sonuçları alamadıklarında Google'ı suçlamalarının doğal olduğunu, ancak Google'ın sonuçlarını daha çok web'in kendisine açılan bir pencere olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Asıl soru şu: Web neden kötüye gidiyor? Her ne kadar internet kötüye gidiyormuş gibi hissedilse ve botların kullanılabilirliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle bot aktivitesi artıyor olsa da, bu internetin öldüğü anlamına gelmiyor.

Trafik, yapay zeka ve insanlar arasında eşit bir dağılıma yaklaşıyor olsa bile, içeriğin çoğunluğu hala insanlar tarafından üretiliyor. Tüm iyi komplo teorilerinde olduğu gibi, Ölü İnternet Teorisi de gerçeğin bir parçasını ya da üzerinde uzlaşılmış bir düşünceyi (internetin kötüye gittiği ve bot faaliyetlerinin arttığı) alır ve onu olmadığı bir şeye dönüştürür.

Trafik, yapay zeka ve insanlar arasında eşit bir dağılıma yaklaşıyor olsa bile, içeriğin çoğunluğu hala insanlar tarafından üretiliyor. Tüm iyi komplo teorilerinde olduğu gibi, Ölü İnternet Teorisi de gerçeğin bir parçasını ya da üzerinde uzlaşılmış bir düşünceyi (internetin kötüye gittiği ve bot faaliyetlerinin arttığı) alır ve onu olmadığı bir şeye dönüştürür.

Bot aktivitesi artıyor ve bu internet için iyi bir şey olmaktan çok uzak, ancak internette gördüğünüz içeriklerin ve sosyal medyadaki insanların çoğu bot değil ve internet henüz ölmedi.

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