Komplo Teorilerinin Ortaya Attığı Yeni İddia: İnternet 2016 Yılında Öldü!
Komplo Teorilerinin Ortaya Attığı Yeni İddia: İnternet 2016 Yılında Öldü!
Kaynak: https://www.iflscience.com/dead-inter...
İnternette pek çok komplo teorisi mevcut. Dünyanın düz olduğuna ve uçurumun kenarında yürürken Pac-Man gibi ışınlanarak diğer tarafa geçeceğinize inanmak istiyorsanız, internette sizi bu tuhaf yaklaşımınızla kabul edecek birileri de mutlaka çıkacaktır. Peki ya internet de komplonun bir parçasıysa? Gelin birlikte bakalım.
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Bu, 2016 veya 2017'de internetin çok daha kötü hale geldiğini ve şu anda insan faaliyetinin olmadığı bir mezarlığa giriş yaptığınızı iddia eden komplo teorisi "Ölü İnternet Teorisi "nin temel çıkış noktasıdır.
Oldukça sıkıcı bir fikir, ama tabii ki komplo teorisi gitgitde tuhaflaşıyor. Bugün bildiğimiz internetin büyük ölçüde yapay zeka (AI) tarafından üretilen içerikten ibaret olduğunu ve menfur amaçlar için bu ortama yerleştirildiğini iddia ediyor.
Komplo teorisyenlerine göre, bu botlar hemen her siyasi konuda kamuoyu algısını etkilemeye çalışıyor ya da elit kesimi sorgulamanızı engellemek için sürekli dikkatinizi dağıtıyor ve ürün satın almanızı sağlıyor.
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Botlar tarafından oluşturulan içerik arama motorları için bir sorun ve bu sorun giderek daha da kötüleşecek. İnsanlar Google'ın son birkaç yıldaki düşüşünden şikâyetçi ve araştırmalar Google'ın insanları eskisinden daha az faydalı içeriğe yönlendirdiği fikrini destekliyor.
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Mayer, insanların eskiden olduğu gibi kaliteli arama sonuçları alamadıklarında Google'ı suçlamalarının doğal olduğunu, ancak Google'ın sonuçlarını daha çok web'in kendisine açılan bir pencere olarak gördüğünü sözlerine ekledi.
Trafik, yapay zeka ve insanlar arasında eşit bir dağılıma yaklaşıyor olsa bile, içeriğin çoğunluğu hala insanlar tarafından üretiliyor. Tüm iyi komplo teorilerinde olduğu gibi, Ölü İnternet Teorisi de gerçeğin bir parçasını ya da üzerinde uzlaşılmış bir düşünceyi (internetin kötüye gittiği ve bot faaliyetlerinin arttığı) alır ve onu olmadığı bir şeye dönüştürür.
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