Komplo Teorilerinin Ortaya Attığı Yeni İddia: İnternet 2016 Yılında Öldü!

'İnternet boş ve insanlardan yoksun gibi geliyor. Aynı zamanda içerikten de yoksun. Örneğin 2007 (ve sonrası) internetiyle kıyaslandığında bugünün interneti tamamen steril. Gidecek hiçbir yer yok ve artık yapacak, görecek, okuyacak ya da deneyimleyecek hiçbir şey yok,' diyor konuyla ilgili etkili bir yazı. 'Evet, İnternet devasa görünebilir ama içinde hiçbir şey olmayan bir sıcak hava balonu gibi.'