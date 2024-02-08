Alper Gezeravcı, Mikro Yer Çekimi Ortamında Cisimlerin Hareketlerini İncelediği Yeni Bir Deney Videosu Çekti
Alper Gezeravcı, Mikro Yer Çekimi Ortamında Cisimlerin Hareketlerini İncelediği Yeni Bir Deney Videosu Çekti
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında bazı cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği yeni bir video çekti. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda Ax-3 mürettebatı ile beraber uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni bir video geldi.
Yakın zamanda ülkemize geri dönecek astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bir deneyi daha kameraya aldı.
Gezeravcı çektiği deney videosunda, mikro yer çekimi ortamında bazı cisimlerin hareket dinamikleri ile dönme ve atalet durumlarını inceledi.
Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gözler önüne seren keyifli deney, Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda