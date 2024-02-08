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Alper Gezeravcı, Mikro Yer Çekimi Ortamında Cisimlerin Hareketlerini İncelediği Yeni Bir Deney Videosu Çekti

Alper Gezeravcı, Mikro Yer Çekimi Ortamında Cisimlerin Hareketlerini İncelediği Yeni Bir Deney Videosu Çekti

Uzay Alper Gezeravcı
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 16:29

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında bazı cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği yeni bir video çekti. 👇

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Geçtiğimiz haftalarda Ax-3 mürettebatı ile beraber uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni bir video geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Ax-3 mürettebatı ile beraber uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni bir video geldi.

Yakın zamanda ülkemize geri dönecek astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bir deneyi daha kameraya aldı.

Yakın zamanda ülkemize geri dönecek astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bir deneyi daha kameraya aldı.

Detaylar için:

Gezeravcı çektiği deney videosunda, mikro yer çekimi ortamında bazı cisimlerin hareket dinamikleri ile dönme ve atalet durumlarını inceledi.

Gezeravcı çektiği deney videosunda, mikro yer çekimi ortamında bazı cisimlerin hareket dinamikleri ile dönme ve atalet durumlarını inceledi.

Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gözler önüne seren keyifli deney, Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gözler önüne seren keyifli deney, Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

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