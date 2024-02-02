Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda Yaptığı Türkiye İçin Büyük Öneme Sahip Deneyden Fotoğraflar Paylaştı
Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda Yaptığı Türkiye İçin Büyük Öneme Sahip Deneyden Fotoğraflar Paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneylerle ilgili fotoğrafları paylaştı. Bu deneyler hem Türkiye hem de dünya için büyük bir öneme sahip. Detaylar içerikte. 👇
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yarın Türkiye saati ile 14:00’te Dünya’ya dönmek üzere yola çıkıyor.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunduğu süre zarfında Türkiye için önemli sayılabilecek deneyler yürüttü.
Gezeravcı, gerçekleştirdiği bitki deneylerinin sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak önemli bilgiler verdi.
Gezeravcı'nın deneyleri, Dünya'nın çeşitliliğine dair derin bir anlayış kazandırmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin neden olduğu zorlu koşullar karşısında bitkilerin nasıl tepki verdiğini inceleme amacı taşıyor.
Astronotumuz bu çalışmaların her bir adımının, gezegenimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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