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Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda Yaptığı Türkiye İçin Büyük Öneme Sahip Deneyden Fotoğraflar Paylaştı

Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda Yaptığı Türkiye İçin Büyük Öneme Sahip Deneyden Fotoğraflar Paylaştı

Uzay Alper Gezeravcı
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:16

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneylerle ilgili fotoğrafları paylaştı. Bu deneyler hem Türkiye hem de dünya için büyük bir öneme sahip. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yarın Türkiye saati ile 14:00’te Dünya’ya dönmek üzere yola çıkıyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yarın Türkiye saati ile 14:00’te Dünya’ya dönmek üzere yola çıkıyor.

Bu yolculuğun nasıl olacağını merak ediyorsanız sizi şöyle alalım. 👇

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunduğu süre zarfında Türkiye için önemli sayılabilecek deneyler yürüttü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunduğu süre zarfında Türkiye için önemli sayılabilecek deneyler yürüttü.

Bu deneylerin detayları için buraya bakabilirsiniz. 👇

Gezeravcı, gerçekleştirdiği bitki deneylerinin sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak önemli bilgiler verdi.

Gezeravcı, gerçekleştirdiği bitki deneylerinin sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak önemli bilgiler verdi.

Gezeravcı'nın deneyleri, Dünya'nın çeşitliliğine dair derin bir anlayış kazandırmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin neden olduğu zorlu koşullar karşısında bitkilerin nasıl tepki verdiğini inceleme amacı taşıyor.

Gezeravcı'nın deneyleri, Dünya'nın çeşitliliğine dair derin bir anlayış kazandırmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin neden olduğu zorlu koşullar karşısında bitkilerin nasıl tepki verdiğini inceleme amacı taşıyor.

Astronotumuz bu çalışmaların her bir adımının, gezegenimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Astronotumuz bu çalışmaların her bir adımının, gezegenimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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Alper Gezeravcı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

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