Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda Yaptığı Türkiye İçin Büyük Öneme Sahip Deneyden Fotoğraflar Paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneylerle ilgili fotoğrafları paylaştı. Bu deneyler hem Türkiye hem de dünya için büyük bir öneme sahip. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1