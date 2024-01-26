Türkiye İçin Özel Bir Öneme Sahip Bitki Alper Gezeravcı Tarafından Deney Amaçlı Uzaya Götürüldü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda Extremophyte adlı bir deney gerçekleştirecek ve bu deneyde Tuz Gölü'nde yetişen Schrenkiella parvula bitkisini kullanacak. Prof. Dr. Yavuz Bağcı, bu bitkinin tuza ve susuzluk gibi abiyotik stres koşullarına karşı oldukça dayanıklı olduğunu ve Tuz Gölü'ndeki çalışmalarında bu bitkiyi gözlemlediklerini belirtti. Detaylar içerikte. 👇

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