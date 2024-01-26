Türkiye İçin Özel Bir Öneme Sahip Bitki Alper Gezeravcı Tarafından Deney Amaçlı Uzaya Götürüldü
Türkiye İçin Özel Bir Öneme Sahip Bitki Alper Gezeravcı Tarafından Deney Amaçlı Uzaya Götürüldü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda Extremophyte adlı bir deney gerçekleştirecek ve bu deneyde Tuz Gölü'nde yetişen Schrenkiella parvula bitkisini kullanacak. Prof. Dr. Yavuz Bağcı, bu bitkinin tuza ve susuzluk gibi abiyotik stres koşullarına karşı oldukça dayanıklı olduğunu ve Tuz Gölü'ndeki çalışmalarında bu bitkiyi gözlemlediklerini belirtti. Detaylar içerikte. 👇
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Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan'ın da dahil olduğu bir ekip, "Extremophyte" adlı bir deney tasarladı ve bu deney, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzaya gönderildi.
Deneyin amacı, Tuz Gölü'nde bulunan ve yüksek tuzluluğa dayanıklı bir bitki olan Schrenkiella parvula'nın uzaydaki mikro yerçekimi koşullarında tuz toleransını koruyup koruyamayacağını araştırmak.
Uzayda tamamlanan deney sonrası, Türkiye'de bu bitkinin tuz toleransı ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşim incelenecek.
Schrenkiella parvula bitkisi, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Bağcı tarafından da tanınıyor. Bu bitki, Hardalgiller/Turpgiller ailesine ait ve Tuz Gölü'nde sıkça rastlanan bir tür.
Rusya ve Çin'e kadar yayılmış bu bitkinin abiyotik streslere karşı dayanıklılığı ve kolay yetişebilirliği, onu bu deney için uygun bir aday yapıyor. Ayrıca, bitki biyolojisi alanında model organizma olarak kabul edilen Arabidopsis thaliana ile yakın akraba.
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Prof. Dr. Bağcı Extremophyte deneyinin, bitkinin zorlu şartlara dayanıklılığı nedeniyle seçildiğini belirtti. Deneyin başarılı olması durumunda, Ay ve Mars'taki toprak yapısında bitkinin kullanılabilirliğinin araştırılacağını vurguladı.
Bitkinin sodyum klorür dışında lityum ve bor gibi elementlere de toleranslı olduğunu belirten Prof. Dr. Bağcı, bu özelliğin diğer gezegenlerdeki üslerde ve astronotların atıklarının arıtılmasında kullanılabileceğini ifade etti.
Son olarak Prof. Dr. Bağcı, deneyin başarılı olması durumunda Tuz Gölü ve çevresinin ekoturizm açısından değer kazanabileceğini, bitkinin korunmasının ve tanıtılmasının önemli olabileceğini dile getirdi.
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