Ay'a İniş Gerçekleştiren Beşinci Ülke Olan Japonya Ters Dönen Uzay Aracının İlk Görüntüsünü Paylaştı

Japonya, Ay'a iniş yaparak bu başarıya ulaşan beşinci ülke oldu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, iniş aracının hedeflenen Ay yüzeyine 100 metre mesafede hassas bir iniş gerçekleştirdiğini bildirdi ve uzay aracının görüntüsünü paylaştı. Detaylar içerikte. 👇

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