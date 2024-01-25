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Ay'a İniş Gerçekleştiren Beşinci Ülke Olan Japonya Ters Dönen Uzay Aracının İlk Görüntüsünü Paylaştı

Ay'a İniş Gerçekleştiren Beşinci Ülke Olan Japonya Ters Dönen Uzay Aracının İlk Görüntüsünü Paylaştı

Uzay
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:37

Japonya, Ay'a iniş yaparak bu başarıya ulaşan beşinci ülke oldu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, iniş aracının hedeflenen Ay yüzeyine 100 metre mesafede hassas bir iniş gerçekleştirdiğini bildirdi ve uzay aracının görüntüsünü paylaştı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Japonya'nın Ay yüzeyine başarıyla insansız bir araç indirerek bu alanda büyük bir başarıya imza attığı bildirildi. Bu gelişmeyle Japonya, Ay'a araç indiren beşinci ülke oldu.

Japonya'nın Ay yüzeyine başarıyla insansız bir araç indirerek bu alanda büyük bir başarıya imza attığı bildirildi. Bu gelişmeyle Japonya, Ay'a araç indiren beşinci ülke oldu.

SLIM adı verilen Akıllı İniş Aracı, inişle ilgili kritik verileri, güç kaybından 2 saat 37 dakika önce toplamayı başardı.

SLIM adı verilen Akıllı İniş Aracı, inişle ilgili kritik verileri, güç kaybından 2 saat 37 dakika önce toplamayı başardı.

Shinichiro Sakai, proje yöneticisi olarak yaptığı açıklamada SLIM'in Ay yüzeyine iniş kabiliyetinin, istenen noktaya hassas bir şekilde gerçekleştirilebildiğini kanıtladığını belirtti.

Shinichiro Sakai, proje yöneticisi olarak yaptığı açıklamada SLIM'in Ay yüzeyine iniş kabiliyetinin, istenen noktaya hassas bir şekilde gerçekleştirilebildiğini kanıtladığını belirtti.

Bu başarının, özellikle Japon misyonları için Ay'ın keşfedilmemiş bölgelerine iniş yapma konusunda ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Bu başarının, özellikle Japon misyonları için Ay'ın keşfedilmemiş bölgelerine iniş yapma konusunda ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Sakai, iniş sırasında aracın iki ana motorundan birinin son aşamada durduğunu ve bu nedenle hedef bölgeden 55 metre uzakta bir yere iniş yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Eğer motor problemi olmasaydı, hedefe sadece 3 ila 4 metre uzaklıkta iniş yapabileceklerini ifade etti.

Sakai, iniş sırasında aracın iki ana motorundan birinin son aşamada durduğunu ve bu nedenle hedef bölgeden 55 metre uzakta bir yere iniş yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Eğer motor problemi olmasaydı, hedefe sadece 3 ila 4 metre uzaklıkta iniş yapabileceklerini ifade etti.
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JAXA tarafından yayınlanan ve SLIM tarafından Ay yüzeyine iniş sırasında kullanılan ikinci bir cihaz tarafından çekilen fotoğraflarda, iniş aracının bir kraterin yamacında devrildiği görülüyor.

JAXA tarafından yayınlanan ve SLIM tarafından Ay yüzeyine iniş sırasında kullanılan ikinci bir cihaz tarafından çekilen fotoğraflarda, iniş aracının bir kraterin yamacında devrildiği görülüyor.

Bu durum, aracın güneş panellerinin güneş ışığından yeterince enerji üretememesine neden oldu ancak 1 Şubat'taki ay gün batımı sırasında güneş ışığının yönündeki değişiklik, panellere yeniden güç sağlayabilir.

Bu durum, aracın güneş panellerinin güneş ışığından yeterince enerji üretememesine neden oldu ancak 1 Şubat'taki ay gün batımı sırasında güneş ışığının yönündeki değişiklik, panellere yeniden güç sağlayabilir.

Sakai, SLIM'in Ay'ın dondurucu gecesinde çalışmaya devam etmesinin beklenmediğini çünkü aracın bu şartlarda hayatta kalacak şekilde tasarlanmadığını belirtti.

Sakai, SLIM'in Ay'ın dondurucu gecesinde çalışmaya devam etmesinin beklenmediğini çünkü aracın bu şartlarda hayatta kalacak şekilde tasarlanmadığını belirtti.

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