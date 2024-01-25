Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulacağını Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetlerini desteklemek amacıyla 'Uzay Kanunu' hazırlıklarının başladığını açıkladı. Bu kanunun, ajansın çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmesine olanak tanıyacağını belirtti. Bakan Kacır ayrıca Ankara'da bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacağını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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