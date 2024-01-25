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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulacağını Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulacağını Açıkladı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetlerini desteklemek amacıyla 'Uzay Kanunu' hazırlıklarının başladığını açıkladı. Bu kanunun, ajansın çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmesine olanak tanıyacağını belirtti. Bakan Kacır ayrıca Ankara'da bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacağını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır, Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’yı uzaya gönderme planlarını paylaşarak bu konuda büyük bir toplumsal heyecan olduğunu belirtti.

Kacır, Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’yı uzaya gönderme planlarını paylaşarak bu konuda büyük bir toplumsal heyecan olduğunu belirtti.

Yeni astronot adayı olarak Tuva Cihangir Atasever'in adını veren Kacır, Atasever'in yaklaşık 2-3 ay içinde bir yörünge altı uçuş gerçekleştireceğini ifade etti.

Yeni astronot adayı olarak Tuva Cihangir Atasever'in adını veren Kacır, Atasever'in yaklaşık 2-3 ay içinde bir yörünge altı uçuş gerçekleştireceğini ifade etti.

Bakan Kacır ayrıca Alper Gezeravcı ile gelecek günlerde bir dizi bağlantı kurulacağını duyurdu. Bu bağlantılar sırasında Gezeravcı'nın deneyimlerini Türk milletiyle paylaşacağını vurguladı.

Bakan Kacır ayrıca Alper Gezeravcı ile gelecek günlerde bir dizi bağlantı kurulacağını duyurdu. Bu bağlantılar sırasında Gezeravcı'nın deneyimlerini Türk milletiyle paylaşacağını vurguladı.

Önümüzdeki aylarda Gezeravcı'nın Türkiye genelinde şehirleri ziyaret edeceğini, sonrasında ise Türk Devletleri ve diğer ülkelere gideceğini belirtti. Kacır, Gezeravcı'nın 10 yıl süresince Türkiye ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Önümüzdeki aylarda Gezeravcı'nın Türkiye genelinde şehirleri ziyaret edeceğini, sonrasında ise Türk Devletleri ve diğer ülkelere gideceğini belirtti. Kacır, Gezeravcı'nın 10 yıl süresince Türkiye ile iş birliği yapacağını açıkladı.
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Bakan Kacır, bu gelişmelerin Türkiye için uzay sanayii alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını dile getirdi.

Bakan Kacır, bu gelişmelerin Türkiye için uzay sanayii alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını dile getirdi.

Bu kapsamda Meclis'e Uzay Kanunu taslağının sunulacağını, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını güçlendirecek düzenlemelerin planlandığını söyledi.

Bu kapsamda Meclis'e Uzay Kanunu taslağının sunulacağını, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını güçlendirecek düzenlemelerin planlandığını söyledi.

Ayrıca, Ankara'da bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kurulacağını ve bu projenin milli uzay programı hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ayrıca, Ankara'da bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kurulacağını ve bu projenin milli uzay programı hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kacır, uzay ekonomisinin her yıl yüzde 30-40 büyüdüğünü ve önümüzdeki 5-6 yılda bir trilyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşacağını belirterek Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kacır, uzay ekonomisinin her yıl yüzde 30-40 büyüdüğünü ve önümüzdeki 5-6 yılda bir trilyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşacağını belirterek Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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