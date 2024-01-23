SpaceX’in Türk Mühendisi ABD’de Hayatını Kaybetti: Sanatçı Hülya Yiğitalp’in Oğluymuş

NTV’de yer alan habere göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketinde SpaceX’te fırlatma mühendisi olarak görev yapan Tokbey’in çalıştığı şirketin Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor.