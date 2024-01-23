SpaceX’in Türk Mühendisi ABD’de Hayatını Kaybetti: Sanatçı Hülya Yiğitalp’in Oğluymuş
SpaceX’in Türk Mühendisi ABD’de Hayatını Kaybetti: Sanatçı Hülya Yiğitalp’in Oğluymuş
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ABD’nin California Eyaleti’ndeki Orcutt’ta yaşanan zincirleme trafik kazasında bir Türk vatandaşının da hayattı kaybettiği açıklandı.
31 yaşında olan ve SpaceX'te çalışan uzay mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey’in, sanatçı Hülya Yiğitalp’in üç çocuğundan biri olduğu öğrenildi.
NTV’de yer alan habere göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketinde SpaceX’te fırlatma mühendisi olarak görev yapan Tokbey’in çalıştığı şirketin Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor.
Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey’in üç çocuğundan biri olan Yiğit Tokbey'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.
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