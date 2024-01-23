Alper Gezeravcı'nın Uçmasıyla Başlayan Sosyal Medyadaki Yerçekimi Tartışmasının Mantıklı Açıklaması
Alper Gezeravcı'nın Uçmasıyla Başlayan Sosyal Medyadaki Yerçekimi Tartışmasının Mantıklı Açıklaması
Alper Gezeravcı'nın cumhurbaşkanına uçarak veda ederken kendisinin ve mikrofonun farklı yönlere uçması sosyal medyada büyük bir tartışma konusu oldu. Gelin, bu olayın arkasında yatan mantıksal sebebi inceleyelim. 👇
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Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi.
Aslında Uluslararası Uzay İstasyonu, yaygın inanışın aksine tamamen yerçekimsiz bir ortam değildir. ISS'in yerçekimi ivmesi, Dünya'dakinden sadece yaklaşık %10 daha azdır.
Peki, astronotlar nasıl süzülüyor gibi görünüyorlar? Bu durum, Einstein'ın genel görelilik teorisi ve eşdeğerlik ilkesi ile açıklanabilir.
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Einstein, genel görelilik kuramını geliştirirken yerçekimsiz bir ortamda bulunan biri ile serbest düşüş yapan birinin aynı deneyimi yaşayacağını keşfetti.
Bu, yerçekimsiz ortam ile serbest düşüş arasında ayırt edilemeyeceği anlamına gelir. Bu anlayış, eşdeğerlik ilkesi olarak adlandırılır ve ISS'deki durumu açıklar.
Dünya yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunan ISS, sürekli serbest düşüş halindedir.
Bu, Richard Feynman'ın bir anekdotu ile açıklanabilir. Eğer bir tabanca yere paralel olarak ateşlenirse mermi parabolik bir yörünge izleyerek yere düşer ancak mermi yeterince hızlıysa Dünya'nın eğriliği nedeniyle sürekli yere yaklaşır ve asla yere ulaşmaz.
Bu durum, ISS'nin sürekli düşmesine rağmen Dünya'ya çakılmamasının nedenidir.
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Bugüne kadar serbest düşme ve yerçekimsiz ortam arasındaki deneyimleri ayırt etmenin bir yolu bulunamamıştır. Bu, genel göreliliğin temel bir sonucudur ve uzay istasyonundaki koşulları anlamamıza yardımcı olmaktadır.
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