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NASA'dan Ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de Bilim Merkezi Kuracaklarını Açıkladı

NASA'dan Ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de Bilim Merkezi Kuracaklarını Açıkladı

NASA
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 15:47

Astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı. Dr. Yıldız ayrıca, Hakkari'de yeni bir Bilim Merkezi'nin kuruluşu için çabaladıklarını duyurdu. Detaylar içerikte. 👇

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Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya üzerinden NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ayrıca Dr. Yıldız, NASA’daki masasını topladığı videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'ye dönüşünün en büyük motivasyonlarından birinin gençlere uzay ve bilim eğitimi verme isteği olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'ye dönüşünün en büyük motivasyonlarından birinin gençlere uzay ve bilim eğitimi verme isteği olduğunu belirtti.

Yıldız, Türkiye genelinde bulunan bilim merkezlerinin gençlerin bilime olan ilgisini ve katılımını artırdığını vurguladı.

Yıldız, Türkiye genelinde bulunan bilim merkezlerinin gençlerin bilime olan ilgisini ve katılımını artırdığını vurguladı.

Dr. Yıldız, bu merkezlerde yapılan deneyler ve aktivitelerin gençlerde bilime olan sevgiyi pekiştirdiğine dikkat çekti.

Dr. Yıldız, bu merkezlerde yapılan deneyler ve aktivitelerin gençlerde bilime olan sevgiyi pekiştirdiğine dikkat çekti.
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Binlerce öğrenciyle bu merkezlerde bir araya geldiğini ve bilim insanlarıyla tanışan birçok gencin hayatını bilime adadığını gözlemlediğini aktardı.

Binlerce öğrenciyle bu merkezlerde bir araya geldiğini ve bilim insanlarıyla tanışan birçok gencin hayatını bilime adadığını gözlemlediğini aktardı.

Bu deneyimlerin ışığında Yıldız, Türkiye'deki bilim merkezi sayısının artırılmasının önemine işaret etti.

Bu deneyimlerin ışığında Yıldız, Türkiye'deki bilim merkezi sayısının artırılmasının önemine işaret etti.

Özellikle bazı şehirlerde hala bilim merkezi olmadığını belirterek Hakkari'de bir bilim merkezi kurma çabalarının olduğundan bahsetti.

Özellikle bazı şehirlerde hala bilim merkezi olmadığını belirterek Hakkari'de bir bilim merkezi kurma çabalarının olduğundan bahsetti.

Ayrıca gençlere bilim ve teknolojiye yönelmelerini, çağın trendlerini ve teknolojinin sunduğu yeni iş fırsatlarını takip etmelerini önerdi.

Ayrıca gençlere bilim ve teknolojiye yönelmelerini, çağın trendlerini ve teknolojinin sunduğu yeni iş fırsatlarını takip etmelerini önerdi.

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