NASA'dan Ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de Bilim Merkezi Kuracaklarını Açıkladı
NASA'dan Ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de Bilim Merkezi Kuracaklarını Açıkladı
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Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'ye dönüşünün en büyük motivasyonlarından birinin gençlere uzay ve bilim eğitimi verme isteği olduğunu belirtti.
Yıldız, Türkiye genelinde bulunan bilim merkezlerinin gençlerin bilime olan ilgisini ve katılımını artırdığını vurguladı.
Dr. Yıldız, bu merkezlerde yapılan deneyler ve aktivitelerin gençlerde bilime olan sevgiyi pekiştirdiğine dikkat çekti.
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Binlerce öğrenciyle bu merkezlerde bir araya geldiğini ve bilim insanlarıyla tanışan birçok gencin hayatını bilime adadığını gözlemlediğini aktardı.
Bu deneyimlerin ışığında Yıldız, Türkiye'deki bilim merkezi sayısının artırılmasının önemine işaret etti.
Özellikle bazı şehirlerde hala bilim merkezi olmadığını belirterek Hakkari'de bir bilim merkezi kurma çabalarının olduğundan bahsetti.
Ayrıca gençlere bilim ve teknolojiye yönelmelerini, çağın trendlerini ve teknolojinin sunduğu yeni iş fırsatlarını takip etmelerini önerdi.
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