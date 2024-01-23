NASA'dan Ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de Bilim Merkezi Kuracaklarını Açıkladı

Astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı. Dr. Yıldız ayrıca, Hakkari'de yeni bir Bilim Merkezi'nin kuruluşu için çabaladıklarını duyurdu. Detaylar içerikte. 👇

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