Paris'in 40 Katı Kadar: Dünyanın En Büyük Buzdağı A23a Tehlikeli Bir Şekilde Sürüklenmeye Başladı

Dünyanın en büyük buzdağı olan ve yaklaşık 4 bin kilometrekare büyüklüğündeki A23a, 30 yıldan fazla süredir Antarktika'nın kuzeybatısında, Filchner Buz Sahanlığı'nda sıkışıp kalmıştı. Ancak geçtiğimiz Kasım ayında, küresel ısınmanın etkisiyle bu devasa buzdağı yeniden hareket etmeye başladı. Detaylar içerikte. 👇

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