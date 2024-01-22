Paris'in 40 Katı Kadar: Dünyanın En Büyük Buzdağı A23a Tehlikeli Bir Şekilde Sürüklenmeye Başladı
Paris'in 40 Katı Kadar: Dünyanın En Büyük Buzdağı A23a Tehlikeli Bir Şekilde Sürüklenmeye Başladı
Dünyanın en büyük buzdağı olan ve yaklaşık 4 bin kilometrekare büyüklüğündeki A23a, 30 yıldan fazla süredir Antarktika'nın kuzeybatısında, Filchner Buz Sahanlığı'nda sıkışıp kalmıştı. Ancak geçtiğimiz Kasım ayında, küresel ısınmanın etkisiyle bu devasa buzdağı yeniden hareket etmeye başladı. Detaylar içerikte. 👇
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Yaklaşık 4 bin kilometrekarelik alana sahip dünyanın en büyük buzdağı olan A23a, 30 yıldan fazla bir süredir Antarktika'nın kuzeybatısındaki Filchner Buz Sahanlığı'nda karaya oturmuş durumdaydı.
Ancak geçen kasım ayında küresel ısınmanın bir sonucu olarak bu buzdağı tekrar hareket etmeye başladı.
Bu hareketlenme sırasında Antarktika denizinin yoğun sis koşulları nedeniyle buzdağının hareketini net bir şekilde gözlemlemek mümkün olmadı.
Bu önemli olayı takip eden EYOS şirketinin keşif gemisinde bulunan araştırmacı Ian Strachan, yaptığı açıklamada A23a'nın denizdeki sürüklenmesiyle ilgili gözlemlerini paylaştı.
Strachan, bulutların dağılmasının ardından ufuk çizgisi boyunca uzanan beyaz çizgiyi gördüklerini ve buzdağının devasa yarıklarını ve muhteşem mavi yaylarını gözlemlediklerini belirtti.
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Strachan, bazı kemerlerin 4 metre yüksekliğindeki dalgaların darbesi altında çöktüğünü de sözlerine ekledi.
Paris'in yaklaşık 40 katı büyüklüğünde olan A23a, tahmini olarak bin milyar ton ağırlığında ve bazı yerlerde 400 metre kalınlığa ulaşıyor.
Buzdağı, 310 metre ile Avrupa'nın en yüksek gökdeleni olan Londra Shard'dan bile daha yüksek.
Şu anda Fil Adası ile Güney Orkney Adaları arasında Güney Okyanusu'nun kuzeyine doğru sürüklenen A23a'nın, Weddell sektöründen gelen çoğu buzdağı gibi Antarktika Sirküler Akıntısına kapılarak "buzdağı geçidi" olarak bilinen bir yoldan Güney Atlantik'e doğru gitmesi bekleniyor.
Bilim insanları, A23a'nın ilerleyişini yakından takip ediyorlar çünkü Güney Georgia'da karaya oturması durumunda, adada üreyen milyonlarca fok, penguen ve diğer deniz kuşları için ciddi bir tehdit oluşturabilir.
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