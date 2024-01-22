Türk Bilim İnsanı Devrim Niteliğindeki Buluşuyla Kanserin Yayılmasını Önledi
Türk Bilim İnsanı Devrim Niteliğindeki Buluşuyla Kanserin Yayılmasını Önledi
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Prof. Dr. Birnur Akkaya, bir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde kanser hastalıklarının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Akkaya'nın araştırması, kanser hücrelerinin damar yüzeylerine yapışmasını engelleyerek yayılmasını önleyen sülfatit benzeri bir kitosan türevi molekülün sentezlenmesi üzerine yoğunlaşmakta.
Bu buluş, kanser tedavisinde yeni bir yol açarak hücrelerin ilaçlara direnç göstermesi gibi mevcut tedavi yöntemlerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır.
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve kanser hücrelerinin bu ilaçlara karşı geliştirdiği direnç, ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.
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Prof. Dr. Akkaya ve ekibinin çalışması, bu problemlere alternatif çözümler sunmayı hedeflemektedir.
Bu buluşun sadece kanser tedavisinde değil, diyabet, metakromatik lökodistrofi, epilepsi, Alzheimer, Parkinson ve çeşitli viral enfeksiyonlar gibi hastalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynayabileceği belirtilmektedir.
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