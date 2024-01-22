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Türk Bilim İnsanı Devrim Niteliğindeki Buluşuyla Kanserin Yayılmasını Önledi

Türk Bilim İnsanı Devrim Niteliğindeki Buluşuyla Kanserin Yayılmasını Önledi

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 13:29

Prof. Dr. Birnur Akkaya'nın yürüttüğü araştırma, kanser hücrelerinin damar yüzeylerine yapışarak yayılmasını engelleyen bir kitosan türevi molekülün sentezine odaklanıyor. Bu çalışma, sülfatit benzeri molekül kullanarak kanserin yayılmasını önlemeyi başarıyor. Detaylar içerikte. 👇

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Prof. Dr. Birnur Akkaya, bir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde kanser hastalıklarının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Birnur Akkaya, bir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde kanser hastalıklarının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Akkaya'nın araştırması, kanser hücrelerinin damar yüzeylerine yapışmasını engelleyerek yayılmasını önleyen sülfatit benzeri bir kitosan türevi molekülün sentezlenmesi üzerine yoğunlaşmakta.

Prof. Dr. Akkaya'nın araştırması, kanser hücrelerinin damar yüzeylerine yapışmasını engelleyerek yayılmasını önleyen sülfatit benzeri bir kitosan türevi molekülün sentezlenmesi üzerine yoğunlaşmakta.

Bu buluş, kanser tedavisinde yeni bir yol açarak hücrelerin ilaçlara direnç göstermesi gibi mevcut tedavi yöntemlerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

Bu buluş, kanser tedavisinde yeni bir yol açarak hücrelerin ilaçlara direnç göstermesi gibi mevcut tedavi yöntemlerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve kanser hücrelerinin bu ilaçlara karşı geliştirdiği direnç, ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve kanser hücrelerinin bu ilaçlara karşı geliştirdiği direnç, ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.
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Prof. Dr. Akkaya ve ekibinin çalışması, bu problemlere alternatif çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Akkaya ve ekibinin çalışması, bu problemlere alternatif çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Bu buluşun sadece kanser tedavisinde değil, diyabet, metakromatik lökodistrofi, epilepsi, Alzheimer, Parkinson ve çeşitli viral enfeksiyonlar gibi hastalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynayabileceği belirtilmektedir.

Bu buluşun sadece kanser tedavisinde değil, diyabet, metakromatik lökodistrofi, epilepsi, Alzheimer, Parkinson ve çeşitli viral enfeksiyonlar gibi hastalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynayabileceği belirtilmektedir.

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