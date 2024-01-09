Nasa Türkiye'de Meydana Gelen Depremlerin Ardından Gece Işıklarını Artıracağını Duyurdu

'Ancak, bu küçültülmüş görüntülerin uzun süreli dizi analizleri için kullanıldığını görmüyorum (örneğin, birkaç yıl için günlük/aylık veriler). Genellikle bir şoktan (örneğin bir deprem veya kasırga) birkaç gün/hafta önce ve sonra elektriği yakalamak için kullanılırlar.'

Bu yüzden genellikle aynı mevsim içinde kullanılır.