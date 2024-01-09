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Nasa Türkiye'de Meydana Gelen Depremlerin Ardından Gece Işıklarını Artıracağını Duyurdu

Nasa Türkiye'de Meydana Gelen Depremlerin Ardından Gece Işıklarını Artıracağını Duyurdu

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 23:41

NASA, doğal afetlerin etkisini ölçmek için gece ışıkları verisinin çözünürlüğünü büyük ölçüde artırmayı planlıyor. Bunun için ise 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden öncesi ve sonrası gece ışık verileri karşılaştırıldı. 

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Kaynak: https://twitter.com/yohaniddawela/sta...
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2023 yılının Şubat ayının altıncı günü, Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeybatısını sarsan iki büyük deprem meydana geldi.

2023 yılının Şubat ayının altıncı günü, Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeybatısını sarsan iki büyük deprem meydana geldi.

Bu felaketin ardından tespit edilen ölü sayısı 59,259 olarak belirlendi. Bu depremler, bölgedeki altyapının ciddi anlamda zarar görmesine sebep oldu. Bu durum, yaşanan felaketin boyutunu daha da arttırarak, hem yerel halkın hem de uluslararası toplumun yüreğini burktu.

Depremden önce Nasa'nın ışıkları böyle görünüyordu;

Depremden önce Nasa'nın ışıkları böyle görünüyordu;

NASA'nın sağladığı ölçeklendirilmiş gece ışıkları verilerinin yardımıyla, elektrik kesintilerinin sonuçlarını gözler önüne serme imkanına sahibiz. Bu fotoğraf 4 Şubat tarihine ait bir görüntü, bu tarih depremden sadece iki gün önceye denk geliyor.

8 ve 9 Şubat tarihlerinden bir görüntü;

8 ve 9 Şubat tarihlerinden bir görüntü;

Aradaki farklılıklar ise oldukça şaşırtıcı.

Bu ışıklar teknik olarak fotoğrafa sarsıntı efekti ekleyen bir faktör.

Bu ışıklar teknik olarak fotoğrafa sarsıntı efekti ekleyen bir faktör.

'Ancak, bu küçültülmüş görüntülerin uzun süreli dizi analizleri için kullanıldığını görmüyorum (örneğin, birkaç yıl için günlük/aylık veriler). Genellikle bir şoktan (örneğin bir deprem veya kasırga) birkaç gün/hafta önce ve sonra elektriği yakalamak için kullanılırlar.'

Bu yüzden genellikle aynı mevsim içinde kullanılır.

Ama gece ışıklarının görüntüleri sadece 500m çözünürlükte olduğuna göre, NASA nasıl bu kadar ayrıntılı bilgiler elde edebildi?

Ama gece ışıklarının görüntüleri sadece 500m çözünürlükte olduğuna göre, NASA nasıl bu kadar ayrıntılı bilgiler elde edebildi?

NASA bu görüntüleri, gündüz uydu görüntüleri ve OSM kullanarak ölçeklendirdi. Gece ışıkları verileri 30m çözünürlükte. Bu nedenle de çözünürlüğün artırılması gerektiği düşünülüyor.

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Süreç genel olarak şöyle ilerledi;

Süreç genel olarak şöyle ilerledi;

Adım 1: Nasa ilk olarak Black Marble'dan (500m çözünürlük) Kyiv için gece ışıkları verilerini aldı.

Adım 2: Kiev için Landsat8/Sentinel2 verilerini aldı. (30m çözünürlük)

Kentsel indeks bu hesaplamalar için en önemli kısım.

Kentsel indeks bu hesaplamalar için en önemli kısım.

Adım 3: Gece ışıkları verilerini kullanarak Normalleştirilmiş Farklılık Kentsel İndeksi (NDUI) ve Normalleştirilmiş Farklılık Bitki İndeksi (NDVI) hesaplandı.

Adım 4: Su ile kirlenmiş pikseller atıldı. (Normalleştirilmiş Farklılık Su İndeksi—NDWI kullanılarak)

Adım 5: Son olarak, görselleştirme amaçları için, NDUI değerleri, yollar ve otoyollar boyunca artırıldı. (OSM'den alınan veriler kullanılarak)

Şu anki çözünürlükle veriler bu şekilde görünüyor;

Şu anki çözünürlükle veriler bu şekilde görünüyor;

Ancak yeni çözünürlük seviyesi ile neredeyse gündüzmüş gibi net fotoğraflara ulaşılabilecek.

Bununla birlikte artık birçok deprem önceden öngörülebilecek.

Bununla birlikte artık birçok deprem önceden öngörülebilecek.

Sonuç, NASA'nın Black Marble HD ürünü olarak ortaya çıktı. Yani 30m çözünürlükte çok yüksek çözünürlüğe sahip bir gece ışık verisi.

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