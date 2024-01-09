Nasa Türkiye'de Meydana Gelen Depremlerin Ardından Gece Işıklarını Artıracağını Duyurdu
Nasa Türkiye'de Meydana Gelen Depremlerin Ardından Gece Işıklarını Artıracağını Duyurdu
Kaynak: https://twitter.com/yohaniddawela/sta...
NASA, doğal afetlerin etkisini ölçmek için gece ışıkları verisinin çözünürlüğünü büyük ölçüde artırmayı planlıyor. Bunun için ise 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden öncesi ve sonrası gece ışık verileri karşılaştırıldı.
Detaylar için 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılının Şubat ayının altıncı günü, Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeybatısını sarsan iki büyük deprem meydana geldi.
Depremden önce Nasa'nın ışıkları böyle görünüyordu;
8 ve 9 Şubat tarihlerinden bir görüntü;
Bu ışıklar teknik olarak fotoğrafa sarsıntı efekti ekleyen bir faktör.
Ama gece ışıklarının görüntüleri sadece 500m çözünürlükte olduğuna göre, NASA nasıl bu kadar ayrıntılı bilgiler elde edebildi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süreç genel olarak şöyle ilerledi;
Kentsel indeks bu hesaplamalar için en önemli kısım.
Şu anki çözünürlükle veriler bu şekilde görünüyor;
Bununla birlikte artık birçok deprem önceden öngörülebilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın