Fatih Camisi İmamını Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı: Susma Hakkını Kullandı
Fatih Camisi İmamını Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı: Susma Hakkını Kullandı
Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan Ömer S. tutuklandı. Daha önce kasten yaralama suçundan sabıkası bulunan saldırganın susma hakkını kullandığı belirtiliyor.
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Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi dün akşam, Ömer S. isimli saldırgan tarafından cami içinde bıçaklanmıştı.
Oto yedek parçacılığı yapan 40 yaşındaki Ömer S. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ömer S.'nin susma hakkını kullandığı belirtiliyor.
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