Ovülasyonda Bunları Yemeyin! Aylık Regl Döngünüzün Evrelerine Göre Neler Yemelisiniz?

Adet döneminiz sona erdikten sonra vücudunuz foliküler fazına girer. Bu süre zarfında 20'ye kadar yumurta gelişmeye başlar. Bu yumurtalardan sadece biri tamamen olgunlaşacak ve sonraki faz olan ovülasyon sırasında serbest bırakılacaktır.

Dr. Rissetto, tüm hormon seviyelerinin bu dönemde düşük başladığını ve sonra östrojenin ovülasyondan hemen önce zirveye çıktığını söylüyor. Genellikle, bu östrojen artışı sizi mutlu ve grubun neşeli arkadaşı olmaya hazır hissettirebilir. Kısacası, bu faz, adet gören birçok kişinin en iyi hissettiği dönemdir.