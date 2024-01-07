Ovülasyonda Bunları Yemeyin! Aylık Regl Döngünüzün Evrelerine Göre Neler Yemelisiniz?
Ovülasyonda Bunları Yemeyin! Aylık Regl Döngünüzün Evrelerine Göre Neler Yemelisiniz?
Kaynak: https://www.realsimple.com/what-to-ea...
Regl döngüsüne sahip olan bir kişi olarak, kendi vücudunuzun ve ruh halinizin bir ay boyunca nasıl değiştiğinin farkında olabilirsiniz. Ancak ne yediğinizin (ve içtiğinizin) ovülasyona ve sonrasına kadar döngünüzün her aşamasının semptomlarının yoğunluğu ve genel deneyimi üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu döngüye göre neler yemeliyiz? Gelin öğrenelim. 👇
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