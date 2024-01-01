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Spor Yapanları Buraya Alalım: Tavuktan Sıkılanlar İçin Yüksek Miktarda Protein İçeren 8 Meyve

Spor Yapanları Buraya Alalım: Tavuktan Sıkılanlar İçin Yüksek Miktarda Protein İçeren 8 Meyve

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 10:01

Protein, sağlıklı bir diyet için esastır, ancak proteinin stereotipik kaynakları (et, yumurta, hayvansal ürünler) her gün protein tüketmenin tek yolu değillerdir. Bitkisel bazlı protein de günlük protein alımınızı sağlamak için harika bir yoludur. Gelin protein alımınızı lezzetli bir şekilde artırmak için öğünlerinize ekleyebileceğiniz yüksek proteinli meyveler nelermiş öğrenelim. 👇

Kaynak: https://www.realsimple.com/high-prote...

Herkesin kişisel protein ihtiyacı biraz farklı olabilir.

Herkesin kişisel protein ihtiyacı biraz farklı olabilir.

Ancak Beslenme Referans Alımı, ortalama hareketsiz bir kadın için günde 46 gram protein tüketilmesini ve ortalama hareketsiz bir erkek için günde 56 gram protein tüketilmesini önermektedir. Tabii ki, bir doktor veya beslenme profesyoneli ile görüşmek, vücudunuz için ne kadar proteinin doğru olabileceğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Sürekli aç hissediyorsanız daha çok protein almanız gerekiyor olabilir.

Sürekli aç hissediyorsanız daha çok protein almanız gerekiyor olabilir.

'Meyveler genellikle et ya da baklagiller gibi diğer gıda gruplarına kıyasla yüksek protein içerir olarak bilinmezler, ancak birkaç meyve dikkate değer miktarda protein içerir.' diyor Sertifikalı Beslenme Uzmanı Amy Fox. Yani, muhtemelen meyvenin ana protein kaynağınız olmasını istemezsiniz, ancak sadece biraz protein içeren bir atıştırmalık arıyorsanız veya bir salataya meyve eklemek istiyorsanız, bu rehber size yardımcı olabilir. 👇

1. Avokado

1. Avokado

Protein miktarı: 2.7 gram

'Sağlıklı yağları ve lif içeriği ile bilinen avokado aynı zamanda doğal bir protein kaynağıdır.' diyor Fox. Bu sağlıklı meyveyi, dilerseniz hareket halindeyken atıştırmalık olarak bir kaşık ve bir tutam tuz ile doğrudan kabuğundan yiyin veya avokado tostuna dönüştürün.

2. Çakal Eriği

2. Çakal Eriği

Protein miktarı:  2.8 gram

Çakal eriği, garip bir şekilde haşlanmış ete, örneğin domuz eti veya tavuğa benzer bir dokuya sahip olan tropikal bir meyvedir. Bu meyve yumuşaktır ve biraz tatlıdır. Fox, “Cakal eriği, veganlar ve vejetaryenler arasında popüler bir seçimdir ve bir bardakta yaklaşık 3 gram protein içerir.” diyor. “Oldukça çok yönlüdür ve çeşitli yemeklerde et yerine kullanılabilir.”

3. Guava

3. Guava

Protein miktarı: 4.2 gram

Guava, meyveler içinde bilinen en yüksek protein içeriğine sahip tropikal bir meyvedir. Sadece 5 gram şeker içerdiği için, meyve salatanıza biraz protein eklemek, ızgarada peynirin üzerine dilimlemek veya sıcak bir günde atıştırmalık olarak tüketmek için güzel bir seçenektir.

4. Böğürtlen

4. Böğürtlen

Protein miktarı: 2 gram

Böğürtlenler, kolayca tüketilebilir olmaları, yüksek lif içermeleri ve birçok besin öğesi, antioksidanlar dahil olmak üzere, sağlamaları nedeniyle güzel bir meyve protein kaynağıdır. Avuç avuç yenebilirler, herhangi bir kahvaltı kasesinin (yoğurt, yulaf ezmesi ve chia pudingi, üzerine biraz böğürtlen eklemekle çok iyi gider) üzerine atılabilirler veya tabii ki zengin mor renk katmak için bir smoothie'ye karıştırılabilirler.

5. Kivi

5. Kivi

Protein miktarı: 1.9 gram

Kivi kalsiyum, potasyum ve biraz lif içerir, ancak diğer tropikal meyvelerden daha fazla şeker ve karbonhidrat içerir. Yine de, kivi diyetinize ekleyebileceğiniz en sağlıklı günlük unsurlardan biri olabilir.

6. Kayısı

6. Kayısı

Protein miktarı: 2.2 gram

Kayısılar, yüksek protein içeren, çiğ olarak tüketildiğinde lezzetli ve kabuklarıyla kolayca yenilebilen bir taş meyvesidir. Taşımak için mükemmel bir atıştırmalıktır. Kayısılar aynı zamanda nemlendiricidir ve antioksidanlar, potasyum ve betakaroten dahil olmak üzere birçok besin maddesi içerir.

7. Greyfurt

7. Greyfurt

Protein miktarı: 2.4 gram

Oldukça sulu bir narenciye olan greyfurt, protein bakımından dikkat çekicidir. Tek bir meyve 2 gramın üzerinde protein içerir ve kolayca bir kaşıkla çiğ olarak yenebilir. Üzerine biraz şeker serpiştirebilirsiniz. Greyfurt, C vitamini ile doludur ve çeşitli yemeklere lezzet ve besin değeri katmak için kullanılabilir.

8. Domates

8. Domates

Protein miktarı: 1.5 gram

Evet, domatesler bir meyvedir ve belirli bir protein içeriğine sahiptirler, ancak bu içerik domatesin türüne göre değişiklik gösterir. Mevsiminde olan domatesler, üzerine biraz tuz serpilmiş ve belki biraz zeytinyağı ve sirke dökülmüş olarak mükemmeldir. Domatesler ile yemek seçeneğiniz neredeyse sonsuzdur ve ayrıca antioksidanlar, vitaminler ve lifler de dahil olmak üzere birçok sağlık faydasıyla doludur.

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