Spor Yapanları Buraya Alalım: Tavuktan Sıkılanlar İçin Yüksek Miktarda Protein İçeren 8 Meyve

Protein miktarı: 1.5 gram

Evet, domatesler bir meyvedir ve belirli bir protein içeriğine sahiptirler, ancak bu içerik domatesin türüne göre değişiklik gösterir. Mevsiminde olan domatesler, üzerine biraz tuz serpilmiş ve belki biraz zeytinyağı ve sirke dökülmüş olarak mükemmeldir. Domatesler ile yemek seçeneğiniz neredeyse sonsuzdur ve ayrıca antioksidanlar, vitaminler ve lifler de dahil olmak üzere birçok sağlık faydasıyla doludur.