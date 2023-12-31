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2023 Yılında TikTok'ta Viral Olmuş Muhteşem Yemek Tariflerini Mercek Altına Alıyoruz

etiket 2023 Yılında TikTok'ta Viral Olmuş Muhteşem Yemek Tariflerini Mercek Altına Alıyoruz

2023enler
Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 19:01

2023 yılında TikTok tariflerinin büyük bir çıkış yapmasına tanıklık ettik. Bu yemekler, basit malzeme listeleri, akılda kalıcı isimleri ve yaratıcılıklarıyla viral bir üne kavuştu. Her biri, mutfakta geçirilen zamanı eğlenceli ve keyifli bir deneyime dönüştüren bu tariflere gelin birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/tiktok...

1. "Evlen benimle" tavuğu

1. "Evlen benimle" tavuğu

'Marry Me Chicken' konsepti bu yıl TikTok'ta oldukça ünlendi. Evlilik tekliflerine yol açacak kadar lezzetli bir tavuk yemeği pişirme olasılığı elbette ne kadar mevcuttur bilemiyoruz ancak bu tarif oldukça lezzetli. Kremalı parmesan ve domates sosu ile servis edilen Toskana usulü bir tavuk yemeği olan bu tarif, birçok kişi tarafından denendi ve onaylandı.

2. Peynirli turşu

2. Peynirli turşu

Viral bir TikTok tarifinin cazibesi genellikle basitliğinde yatar. Ve kaşar peynir kaplamalı turşu kadar basit bir tarif bulmak zor. Yapmanız gereken tek şey bir tavada biraz peynir kızartmak, bir tursu dilimi eklemek ve ardından etrafına sarmak.

3. Çilekli atıştırmalık

3. Çilekli atıştırmalık

Yaz aylarında, ev yapımı tatlı bir lezzet arayan TikToker'lar çileklerde ilham buldular. Aynı zamanda 'çikolata kaplı çilekli yoğurt' olarak da tanımlanan bu küçük lezzetler, yoğurt ve dilimlenmiş çilekleri birleştirerek, karışımı kümeler halinde dondurarak ve ardından onları erimiş çikolataya batırarak ve son ürünü tekrar dondurarak yapılıyor. Bu tatlı, hem göze hem de damağa hitap eden bir lezzet bombası.

4. Feta kızarmış yumurta

4. Feta kızarmış yumurta

Yılın her döneminde, TikTok'ta en az bir yumurta tabanlı yemek tarifi büyük ilgi görüyor ve 2023 yılı da bu kuralın dışında kalmadı. Yemek yazarı ve tarif geliştirici Grace Elkus, Temmuz ayında 'beş dakikalık feta peynirli kızarmış yumurta' tarifini paylaştı. Konsept oldukça basit: Bir tavaya feta peynirini parçalayın, bir yumurta kırın, damak zevkinize göre baharatlandırın ve sonra tavayı kapatın. Tabii siz dilediğiniz peynir çeşidi ile de yapabilirsiniz.

5. Limonlu patlamış mısır

5. Limonlu patlamış mısır

Film gecenizi renklendirmek ister misiniz? Birçok TikTok kullanıcısı, popüler limonlu deniz tuzlu patlamış mısır tarifi ile tam olarak bunu yaptı. İlk bakışta kulağa iyi gelmiyor olabilir ancak limon kabuğu, limon suyu, tuz ve patlamış mısırın karışımının ferahlatıcı bir atıştırmalık olduğu ortaya çıkıyor.

6. Fruit RollUps dondurma

6. Fruit RollUps dondurma

TikTok'un alışılmadık bir gıda trendi, ünlü atıştırmalık Fruit RollUps ile dondurmayı birleştirmek oldu. Anlaşılan o ki, meyveli atıştırmalıklardan birini açıp bir top dondurma eklediğinizde, dondurulmuş bir lezzet bombası oluyor. Sonuç, tatmin edici bir çıtırtıya sahip, elde tutulabilen bir tatlı oluyor. Bu yenilikçi tarif, hem göze hem de damağa hitap eden bir lezzet bombası sunuyor. TikTok, sıra dışı gıda trendleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

7. Big mac burger taco

7. Big mac burger taco

Hamburger mi yoksa taco mu tercih edeceğinize karar veremiyor musunuz? Peki, ikisini de içeren bir TikTok tarifini denemeye ne dersiniz? Öğütülmüş eti bir tortillaya bastırın, bir tavada pişirin, üzerine bir dilim peynir ekleyin ve son olarak seçtiğiniz burger malzemeleriyle tamamlayın. Bu eşsiz lezzet karşısında tercih yapmakta zorlanmayacaksınız.

8. Peynir dondurması

8. Peynir dondurması

Bu yıl TikToker'lar, alışılmadık dondurulmuş lezzetlere olan ilgilerini bir adım daha ileri taşıdılar ve 'peynir dondurması' adı verilen yeni bir trend oluşturdular. Bu özel tatlıyı elde etmek için yapmanız gereken tek şey, seçtiğiniz malzemelerle (en popüler seçenekler arasında bal ve meyve bulunuyor) peyniri karıştırmak ve ardından bunu dondurucuya koymak. Bu eşsiz ve yenilikçi lezzet kombinasyonu, sosyal medya kullanıcılarının damak zevkini ve yaratıcılığını bir kez daha kanıtlıyor.

9. Kovboy şekeri

9. Kovboy şekeri

'Marry Me Chicken' gibi, 'Cowboy Candy' de kesinlikle TikTok'ta ortaya çıkmadı ancak 2023 yılında platformda büyük bir yıl geçirdi. Yiyecek tatlı ve baharatlı lezzetlerin mükemmel kombinasyonunu yemeğinize getirebilecek şekeri kaplanmış jalapeno biberlerinden oluşuyor. Birçok hayran, cowboy şekerlemesini krem peynirli sever, ancak bunu sandviçlere, nachoslara, chili'ye, bagellere, salatalara ve daha fazlasına eklemeyi de düşünebilirsiniz.

10. Tavuk cobbler

10. Tavuk cobbler

Cobbler genellikle ünlü şeftali cobbler gibi tatlılarla ilişkilendirilir, ancak bu TikTok tarifi, yemeğin tuzlu bir versiyonudur. 'Tavuk cobbler', döner tavuk, tavuk çorbası kreması ve donmuş bezelye ve havuç ile yapılan bir güveç yemeğidir. Bu lezzetli yemek, farklı bir deneyim sunarak cobbler'ın sadece tatlı bir yemek olmadığını gösteriyor. Tavuk cobbler, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunarak mutfakta yenilik arayanlar için mükemmel bir seçenek.

11. Lazanya çorbası

11. Lazanya çorbası

Bir TikToker'ın bir kase lazanya çorbasının keyfini çıkardığı bir videoda 'LÜTFEN TARİFİ PAYLAŞ KRAL' diyen yorumlar yağmasının ardından bu tarif de ünlendi. Böylece birçok kişi bu akışkan, domatesli lezzeti yapmak için uğraştı. Fakat bizden söylemesi, bu pek pratik bir tarif değil.

12. Hwachae

12. Hwachae

Yaz aylarında, TikTok evreni, serinletici bir yaz içeceği olan hwachae ile büyülendi. Koreliler için genel bir terim olan hwachae, meyve veya yenilebilir çiçeklerle yapılabilir, ancak platformda viral olan versiyonlar genellikle karpuz, limonata, süt ve diğer doğranmış meyveleri içeriyordu. Bu eşsiz içecek, hem görsel açıdan çekici hem de lezzetli bir deneyim sunarak, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

13. Salatalık ve biber salatası

13. Salatalık ve biber salatası

TikTok'un ünlü salatası; salatalık ve dolmalık biber, hem basit hem de lezzet dolu bir tarif. Minyatür salatalıklar ve tatlı biberler doğranır ve ardından Bagel baharatı, zencefil sosu ve acı biber yağı eklenir. İşte karşınızda, lezzet patlaması yaşatacak eşsiz ve lezzetli bir salata.

Siz neler düşünüyorsunuz?

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