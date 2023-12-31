Yılbaşı Sofranıza Ekleyebileceğiniz Birbirinden Pratik Aperatif Tarifleri

Malzemeler:

18 adet haşlanmış lazanya eriştesi

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet soğan

4 diş sarımsak

340 g yağlı kıyma

340 g sosis

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

795 g ezilmiş domates

425 g ricotta peyniri

55 g rendelenmiş parmesan peyniri

10 g taze fesleğen

1 yumurta

200 g rendelenmiş mozzarella peyniri

115 g marinara sosu

Yapılışı:

1. Haşlanmış erişteleri yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin, üst üste gelen erişteleri yapışmaması için yağlayın.

2. Fırını 190°C dereceye ısıtın.

3. Büyük bir tencerede yüksek ateşe ayçiçek yağı, soğan ve sarımsak ekleyin ve karıştırarak kahverengiye dönene kadar pişirin. Kıyma, sosis, tuz ve karabiberi ekleyin ve 4-5 dakika boyunca pişirin. Domates sosunu ekleyin, sonra ateşi düşürün ve sos yoğunlaşıp neredeyse macun kıvamına gelene kadar ara sıra karıştırarak 10-15 dakika pişirin.

4. Orta boy bir kasede ricotta, parmesan, fesleğen ve yumurtayı karıştırın.

5. Lazanya eriştesinin 6 tanesini yarıya kesin. Bunlar et ve peynir karışımı arasındaki katmanları oluşturacak.

6. Tepsiyi yağlayın, sonra 12 erişteyi kalıbın dibine yerleştirin, onları birbirinin üzerine gelecek şekilde yayın. Eriştelerin bir ucu kalıbın merkezine doğru uzanmalı ve diğer ucu kalıbın kenarlarının üzerinden sarkmalı.

7. Mozzarellanın yarısını eriştelerin üzerine kalıbın dibine serpin. Bu, pişirildiğinde eriştelerin birbirine bağlanmasına yardımcı olacaktır. Et karışımının yarısını mozzarellanın üzerine eşit bir halka oluşturacak şekilde yayın, sonra kesilmiş erişte parçalarının yarısını üzerine yerleştirerek bir erişte katmanı oluşturun. Tüm ricotta karışımını eriştelerin üzerine eşit bir halka oluşturacak şekilde yayın, sonra kalan erişteler ve et sosu ile katman oluşturun.

8. Kalıbın kenarlarından sarkan lazanya eriştesinin kenarlarını merkeze doğru katlayın ve başka bir üst üste gelme deseni oluşturun. Kalan mozzarellayı eşit olarak üzerine serpin.

9. Peynirin derin altın rengi bir kahverengiye dönmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin.

10. Yaklaşık bir saat soğutun, sonra dikkatlice halkayı bir kesme tahtasına ters çevirin. Halkayı dilimleyin, sonra ekstra parmesan ve fesleğen ile üzerini süsleyin. Marinara sosu ile doldurulmuş küçük bir kaseyi halkanın merkezine yerleştirin ve servis yapın.