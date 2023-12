Yılbaşı Sofranıza Ekleyebileceğiniz Birbirinden Pratik Aperatif Tarifleri

Malzemeler:

910 g kıyma

60 g hardal

Dilediğiniz salçalı sos

Yarım yemek kaşığı tuz

Yarım yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı soğan tozu

455 g sosis

70 g doğranmış marul

1 adet domates

1 adet ekmek

Yapılışı:

1. Bir kaseye kıyma, salçalı sos, hardal, tuz, karabiber, soğan tozu ve sarımsak tozu ekleyin. Karıştırın.

2. Karışımı bir tepsinin üzerine aktarın. Et karışımıyla hafifçe basarak 5 cm kalınlığında bir halka oluşturun.

3. Her bir dilimini et halkasının etrafına yerleştirin ve altına katlayın.

4. 20 dakika pişirin, ardından çıtır olana kadar yüksek ısıda 15-20 dakika daha pişirin.

5. Sos için bir tencerede, orta ateşte 120 ml süt ve un ekleyin, karıştırarak kıvam alana ve tencerenin kenarlarından ayrılana kadar pişirin.

6. Kalan sütü ve tuzu ekleyin, kabarıp koyulaşana kadar yaklaşık 5 dakika karıştırın. Ateşten alın.

7. Peynir, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, yeşil biber ekleyin ve karıştırın. Bir kaseye aktarın ve kenara koyun.

8. Ekmeklerin alt kısımlarını bir daire şeklinde düzenleyin. Et halkasını ekmeklerin üzerine yerleştirin. Et halkasının üzerine marul ve domates ekleyin, ardından ekmeklerin üst kısımlarını et halkasının üzerine yerleştirin.

9. Sosu et halkasının ortasına yerleştirin. Dilimleyin ve hemen servis yapın.