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Yılbaşı Sofranıza Ekleyebileceğiniz Birbirinden Pratik Aperatif Tarifleri

Yılbaşı Sofranıza Ekleyebileceğiniz Birbirinden Pratik Aperatif Tarifleri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 10:16

Yılbaşını evde kutlayanlardansanız ne yemek yapsam diye düşünüyor olabilirsiniz. Sizi kurtarmaya geldik. Bu yemek tarifleri biraz zahmetli olsa da hiçbir beceri gerektirmiyor. Üstelik her biri herkesin beğenisini kazanacak ve partinizi unutulmaz kılacak birer lezzet bombası. O zaman tariflere geçelim. 👇

Kaynak: https://tasty.co/compilation/9-mind-b...

1. Sarımsaklı etli ekmek

1. Sarımsaklı etli ekmek

Malzemeler:

  • 455 g kıyma

  • 1 yumurta

  • 30 g galeta unu

  • 4 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz

  • yarım yemek kaşığı tuz

  • yarım emek kaşığı karabiber

  • 1 porsiyon pizza hamuru

  • 260 g marinara sosu

  • 100 g rendelenmiş mozzarella peyniri

  • yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 2 diş doğranmış sarımsak

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Yapılışı:

1. Orta boy bir kasede, kıyma, yumurta, galeta unu, 2 yemek kaşığı maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın.

2. Karışımdan bir parça koparıp, ellerinizle yuvarlayarak ceviz büyüklüğünde köfte yapın. Geri kalan etle aynı işlemi tekrarlayın.

3. Büyük bir tavada, köfteleri her yüzünü kızartacak şekilde orta ateşte pişirin. Ateşten alın ve bir kağıt havlu üzerinde yağını süzdürün.

3. Fırını 180°C dereceye ayarlayın.

4. Bir parça pizza hamurunu koparıp, ellerinizle veya bir merdane ile düzleştirin ve üzerine bir yemek kaşığı marinara sosu ve mozzarella peyniri ekleyin. Bir köfte ekleyin ve hamuru üzerine kapatın. Kalan malzemelerle aynı işlemi tekrarlayın.

5. Topları büyük bir döküm tava içinde bir daire oluşturacak şekilde yerleştirin.

6. Eritilmiş tereyağını, sarımsak, kalan 2 yemek kaşığı maydanoz ve parmesan ile karıştırın. Topları sarımsaklı tereyağ karışımına bulayın.

7. Altın rengi olana kadar, yaklaşık 20 dakika pişirin. 5-10 dakika soğumasını bekleyin. Sıcak marinara soslu bir kaseyi tavada ortaya yerleştirin ve servis yapın. Afiyet olsun.

2. Ispanaklı peynirli ekmek

2. Ispanaklı peynirli ekmek

Malzemeler:

  • 12 adet çiçek ekmeği

  • 225 g yumuşamış krem peynir

  • 55 g rendelenmiş parmesan peyniri

  • 55 g rendelenmiş kaşar peyniri

  • 60 g rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 60 g ekşi krema

  • 395 g süzülmüş ve doğranmış enginar 

  • 115 g donmuş doğranmış ıspanak

  • 2 diş doğranmış sarımsak

  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen

  • yarım çay kaşığı kırmızı biber

  • göz kararı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Zeytinyağı ile fırın tepsinizi yağlayın ve ekmekleri tavada bir halka oluşturacak şekilde yerleştirin. 

2. Orta boy bir kapta, krem peynir, parmesan, rmozzarella, ekşi krema, enginar, ıspanak, sarımsak, fesleğen ve kırmızı biberi birleştirip karıştırın.

3. Hamur çözüldüğünde, üzerini açın ve karışımı tavada hamur halkasının ortasına koyun.

4. Önceden ısıtılmış 190˚C'lik fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve servis yapmadan önce biraz soğumasını bekleyin.

Lazanya böreği

Lazanya böreği

Malzemeler:

  • 18 adet haşlanmış lazanya eriştesi

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 1 adet soğan

  • 4 diş sarımsak

  • 340 g yağlı kıyma

  • 340 g sosis

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 795 g ezilmiş domates

  • 425 g ricotta peyniri

  • 55 g rendelenmiş parmesan peyniri

  • 10 g taze fesleğen

  • 1 yumurta

  • 200 g rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 115 g marinara sosu

Yapılışı:

1. Haşlanmış erişteleri yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin, üst üste gelen erişteleri yapışmaması için yağlayın.

2. Fırını 190°C dereceye ısıtın.

3. Büyük bir tencerede yüksek ateşe ayçiçek yağı, soğan ve sarımsak ekleyin ve karıştırarak kahverengiye dönene kadar pişirin. Kıyma, sosis, tuz ve karabiberi ekleyin ve 4-5 dakika boyunca pişirin. Domates sosunu ekleyin, sonra ateşi düşürün ve sos yoğunlaşıp neredeyse macun kıvamına gelene kadar ara sıra karıştırarak 10-15 dakika pişirin. 

4. Orta boy bir kasede ricotta, parmesan, fesleğen ve yumurtayı karıştırın.

5. Lazanya eriştesinin 6 tanesini yarıya kesin. Bunlar et ve peynir karışımı arasındaki katmanları oluşturacak.

6. Tepsiyi yağlayın, sonra 12 erişteyi kalıbın dibine yerleştirin, onları birbirinin üzerine gelecek şekilde yayın. Eriştelerin bir ucu kalıbın merkezine doğru uzanmalı ve diğer ucu kalıbın kenarlarının üzerinden sarkmalı.

7. Mozzarellanın yarısını eriştelerin üzerine kalıbın dibine serpin. Bu, pişirildiğinde eriştelerin birbirine bağlanmasına yardımcı olacaktır. Et karışımının yarısını mozzarellanın üzerine eşit bir halka oluşturacak şekilde yayın, sonra kesilmiş erişte parçalarının yarısını üzerine yerleştirerek bir erişte katmanı oluşturun. Tüm ricotta karışımını eriştelerin üzerine eşit bir halka oluşturacak şekilde yayın, sonra kalan erişteler ve et sosu ile katman oluşturun.

8. Kalıbın kenarlarından sarkan lazanya eriştesinin kenarlarını merkeze doğru katlayın ve başka bir üst üste gelme deseni oluşturun. Kalan mozzarellayı eşit olarak üzerine serpin.

9. Peynirin derin altın rengi bir kahverengiye dönmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin.

10. Yaklaşık bir saat soğutun, sonra dikkatlice halkayı bir kesme tahtasına ters çevirin. Halkayı dilimleyin, sonra ekstra parmesan ve fesleğen ile üzerini süsleyin. Marinara sosu ile doldurulmuş küçük bir kaseyi halkanın merkezine yerleştirin ve servis yapın.

3. Sosisli burger

3. Sosisli burger

Malzemeler:

  • 910 g kıyma

  • 60 g hardal

  • Dilediğiniz salçalı sos

  • Yarım yemek kaşığı tuz

  • Yarım yemek kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yemek kaşığı soğan tozu

  • 455 g sosis

  • 70 g doğranmış marul

  • 1 adet domates

  • 1 adet ekmek

Yapılışı:

1. Bir kaseye kıyma, salçalı sos, hardal, tuz, karabiber, soğan tozu ve sarımsak tozu ekleyin. Karıştırın.

2. Karışımı bir tepsinin üzerine aktarın. Et karışımıyla hafifçe basarak 5 cm kalınlığında bir halka oluşturun.

3. Her bir dilimini et halkasının etrafına yerleştirin ve altına katlayın.

4. 20 dakika pişirin, ardından çıtır olana kadar yüksek ısıda 15-20 dakika daha pişirin.

5. Sos için bir tencerede, orta ateşte 120 ml süt ve un ekleyin, karıştırarak kıvam alana ve tencerenin kenarlarından ayrılana kadar pişirin.

6. Kalan sütü ve tuzu ekleyin, kabarıp koyulaşana kadar yaklaşık 5 dakika karıştırın. Ateşten alın.

7. Peynir, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, yeşil biber ekleyin ve karıştırın. Bir kaseye aktarın ve kenara koyun.

8. Ekmeklerin alt kısımlarını bir daire şeklinde düzenleyin. Et halkasını ekmeklerin üzerine yerleştirin. Et halkasının üzerine marul ve domates ekleyin, ardından ekmeklerin üst kısımlarını et halkasının üzerine yerleştirin.

9. Sosu et halkasının ortasına yerleştirin. Dilimleyin ve hemen servis yapın.

4. Sarımsaklı tavuk alfredo

4. Sarımsaklı tavuk alfredo

Malzemeler:

  • 390 g pizza hamuru (2 paket)

  • 250 g haşlanmış ve didiklenmiş tavuk

  • 200 g rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 110 g rendelenmiş parmesan peyniri

  • 3 yemek kaşığı taze maydanoz, doğranmış

  • yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 230 g alfredo sosu

Yapılışı:

1. Fırını 190˚C önceden ısıtın.

2. Pizza hamurunu 5 cmlik parçalara kesin ve yuvarlak toplar yapın.

3. Büyük bir kasede pizza hamuru toplarını, tavuk, mozzarella, parmesan, maydanoz, karabiber, sarımsak tozu, zeytinyağı ve Alfredo sosunu karıştırın.

4. Karışımı yağlanmış kek kalıbına eşit olarak yayın.

5. Üstü altın rengi ve kabarcıklı olana kadar 20 dakika pişirin.

6. Spatula yardımıyla halkayı kalıptan çıkarın, ardından bir tabağın üzerine ters çevirin.

7. Alfredo sosundan küçük bir kaseyi halkanın deliğine yerleştirin. Hemen servis edin.

5. Sosisli ekmek

5. Sosisli ekmek

Malzemeler:

  • 12 adet sosis

  • 2 paket kruvasan hamuru

  • 1 küçük soğan

  • 455 gram kıyma

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 130 gram domates sosu

  • 120 gram ketçap

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 2 çay kaşığı chili tozu

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 50 gram rendelenmiş cheddar peyniri

  • 25 gram yeşil soğan

Yapılışı:

1. Fırını 190ºC ısıtın.

2. Sosisleri üçe bölün.

3. Kruvasan hamurunun üçgenlerini uzunlamasına ikiye kesin, böylece yaklaşık 2,5 cm genişliğinde ve 13 cm uzunluğunda üçgen dilimleriniz olur.

4. Kruvasan hamurunu sosislerin üçte birine sarın, hamurun daha geniş kısmını sosislere yakın tutarak sosisli börekler yapın.

5. Sosisli börekleri, tavada ortada bir delik bırakacak şekilde iki sıkı daire oluşturacak şekilde düzenleyin.

6. Hamur kabarıp altın rengini alana kadar 15-20 dakika pişirin. Başka bir tavada, soğanları şeffaflaşana kadar kavurun. Kıymayı soğanlara ekleyin.

7. Domates sosu, ketçap, kimyon, chili tozu ve şekeri kıyma ve soğanları ekleyin. Her şey karışana kadar karıştırın. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Üzerine rendelenmiş cheddar peyniri ekleyin.

8. Peynir iyice eriyene kadar 5-10 dakika daha pişirin.

9. Doğranmış yeşil soğanla süsleyin ve servis yapın. Afiyet olsun.

6. Ev yapımı quesadilla

6. Ev yapımı quesadilla

Malzemeler:

  • 375 gram pişmiş ve didiklenmiş tavuk

  • 1 adet doğranmış soğan

  • 1 adet doğranmış kırmızı biber

  • 1 adet doğranmış jalapeno biberi

  • 1 su bardağı taco sosu 

  • 20 adet taco boyutunda tortilla

  • 300 gram rendelenmiş cheddar peyniri

Yapılışı:

1. Fırını 190°C dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın.

2. Büyük bir kaseye tavuk, soğan, kırmızı biber, jalapeno ve taco sosunu ekleyin ve karıştırın. Bir kenara koyun.

3. Her bir tortillayı yarıya kesin. Her bir tortilla yarısına eşit miktarda cheddar peyniri, Monterey Jack peyniri ve tavuk karışımından yaklaşık 2 yemek kaşığı ekleyin.

4. Tortillaları, malzemeleri tortilladan dışarı itmemeye dikkat ederek, kesik kenardan başlayarak koni şeklinde sarın.

5. Bir cam veya geniş ağızlı bir kavanozu fırın tepsisinin ortasına yerleştirin.

6. Kavanozun etrafına yaklaşık 13 tortilla konisi ile bir halka oluşturun. Konilerin uçları ortada, kavanoza dokunacak şekilde olmalıdır. Katmanın üzerine cheddar peyniri serpin. Kalan konilerle 2 kat daha oluşturun. Halkanın ortasındaki kavanozu çıkarın.

7. Peynirler eriyene ve tortillaların kenarları çıtır hale gelene kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

8. Dikkatlice açılan quesadillayı bir servis tabağına aktarın. Halkanın içine tercih ettiğiniz sosu ekleyin ve üzerini istediğiniz garnitürlerle süsleyin. Hemen servis yapın.

7. Bufalo soslu tavuk böreği

7. Bufalo soslu tavuk böreği

Malzemeler:

  • 115 g krem peynir

  • 60 mL acı sos

  • 350 g pişmiş tavuk

  • 100 g rendelenmiş Monterey Jack peyniri

  • 100 g mozzarella peyniri

  • 225 g buzdolabında bekletilmiş yuvarlak hamur

Yapılışı:

1. Bir kasede krem peyniri ve acı sosu pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tavuk ve Monterey Jack peynirini karışıma ekleyin.

2. Hamur kutularını açın, üçgenlere ayırın. Büyük bir fırın tepsisinde, üçgenleri halka şeklinde düzenleyin, hamurun birbirinin üzerine gelmesi gerekiyor, merkezde yaklaşık 12,75 cm boşluk bırakın.

3. Her bir üçgenin halkaya en yakın kısmına mozzarellanın yarısını yerleştirin.

4. Karışımı mozzarellanın üzerine kaşıkla yerleştirin. Geri kalan mozzarellayı üzerine ekleyin.

5. Üçgenin üst kısmını doldurmanın üzerine getirin ve kenarlarını hamurun alt katmanının altına sokun. Tüm doldurma kaplanana kadar halka etrafında tekrarlayın.

6. Hamur altın kahverengi olana kadar veya 190°C'de 35 dakika pişirin.

7. Servis dilimlerine ayırmadan önce 5 ila 10 dakika soğutun. Seçtiğiniz sos ile servis yapın. Afiyet olsun.

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