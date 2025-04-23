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Beşik Gibi Sallanıyoruz: 23 Nisan'da İstanbul'da Meydana Gelen 3 ve Üzeri Tüm Depremler

Beşik Gibi Sallanıyoruz: 23 Nisan'da İstanbul'da Meydana Gelen 3 ve Üzeri Tüm Depremler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 21:59

Türkiye'de bugün bayram havası beklenirken İstanbul beşik gibi sallandı. 23 Nisan günü merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süre sonra ardı ardına gelen artçı sarsıntılarla panik daha da arttı. Şehir genelinde vatandaşlar evlerini terk edip toplanma alanlarına yöneldi. Deprem anında iletişim hatlarının da çökmesi endişeyi büyüttü. İşte bugün tüm Marmara bölgesini beşik gibi sallayan o depremler...

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

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Depremler art arda geldi.

Depremler art arda geldi.

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de salladı. Bu büyük sarsıntının ardından peş peşe gelen 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğündeki artçı depremler dehşeti katladı. Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ancak yaşanan panik, şehrin dört bir yanını sardı. Evlerinde güvende hissetmeyen insanlar soluğu parklarda ve açık alanlarda aldı. Özellikle gece saatlerinde dışarıda kalmayı tercih edenler, artçı sarsıntıların süreceği endişesiyle evlerine dönmekte tereddüt etti.

Peki bugün büyüklü küçüklü kaç deprem yaşadık? Gelin bakalım.

Peki bugün büyüklü küçüklü kaç deprem yaşadık? Gelin bakalım.

*Yalnızca 3 ve üzeri depremler alınmıştır.

  • 12:13:05 – 4.0 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 12:49:10 – 6.1 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 12:51:19 – 4.7 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 12:59:29 – 4.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:01:02 – 4.3 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:02:32 – 5.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:06:59 – 3.6 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:13:55 – 3.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:15:52 – 3.6 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:26:04 – 3.1 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 13:30:00 – 3.2 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 13:32:15 – 3.4 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:33:14 – 3.3 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:39:02 – 3.2 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 13:41:19 – 3.6 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:42:30 – 3.0 büyüklüğünde, Silivri (İstanbul)

  • 13:46:13 – 4.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:47:04 – 3.5 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 13:57:20 – 3.4 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:00:25 – 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:12:54 – 3.5 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:21:39 – 4.0 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:23:32 – 3.9 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:33:58 – 3.3 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 14:50:35 – 4.3 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:03:46 – 3.6 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:12:06 – 3.7 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:12:57 – 5.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:17:20 – 3.5 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:32:58 – 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:34:23 – 3.3 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 15:35:33 – 3.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:36:03 – 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:40:06 – 3.0 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 15:44:01 – 3.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 16:07:29 – 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 16:25:17 – 3.0 büyüklüğünde, Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi)

  • 16:29:12 – 3.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 17:06:43 – 3.3 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 17:43:31 – 3.8 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 17:47:55 – 3.2 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 19:05:47 – 3.7 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 19:07:21 – 3.7 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 19:12:24 – 3.4 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 20:17:51 – 3.6 büyüklüğünde, Marmara Denizi

  • 20:25:54 – 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi

Yani 23 Nisan günü, öğlen saatlerinden geceye kadar Marmara neredeyse hiç durmamış...

Yani 23 Nisan günü, öğlen saatlerinden geceye kadar Marmara neredeyse hiç durmamış...

Gün boyunca Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünün üzerinde tam 45 deprem meydana gelmiş. Beşik gibi sallandık derken şaka yapmıyorduk, hepimize geçmiş olsun.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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