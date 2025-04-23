Beşik Gibi Sallanıyoruz: 23 Nisan'da İstanbul'da Meydana Gelen 3 ve Üzeri Tüm Depremler

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de salladı. Bu büyük sarsıntının ardından peş peşe gelen 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğündeki artçı depremler dehşeti katladı. Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ancak yaşanan panik, şehrin dört bir yanını sardı. Evlerinde güvende hissetmeyen insanlar soluğu parklarda ve açık alanlarda aldı. Özellikle gece saatlerinde dışarıda kalmayı tercih edenler, artçı sarsıntıların süreceği endişesiyle evlerine dönmekte tereddüt etti.