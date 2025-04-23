Beşik Gibi Sallanıyoruz: 23 Nisan'da İstanbul'da Meydana Gelen 3 ve Üzeri Tüm Depremler
Türkiye'de bugün bayram havası beklenirken İstanbul beşik gibi sallandı. 23 Nisan günü merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süre sonra ardı ardına gelen artçı sarsıntılarla panik daha da arttı. Şehir genelinde vatandaşlar evlerini terk edip toplanma alanlarına yöneldi. Deprem anında iletişim hatlarının da çökmesi endişeyi büyüttü. İşte bugün tüm Marmara bölgesini beşik gibi sallayan o depremler...
Kaynak: Kandilli Rasathanesi
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Depremler art arda geldi.
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Peki bugün büyüklü küçüklü kaç deprem yaşadık? Gelin bakalım.
Yani 23 Nisan günü, öğlen saatlerinden geceye kadar Marmara neredeyse hiç durmamış...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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