Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Açıkladı: 6.2'lik Marmara Depremi'nin Detayları Belli Oldu

Karasal olarak depremin yoğunluğu en yüksek bölgesi Silivri oldu. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan 88 bin 235 kişi depremin yoğunluğunu en çok hisseden kitle oldu. Depremin Ankara'daki yoğunluğu 2'yken Eskişehir'de 3 civarındaydı.