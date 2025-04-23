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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Açıkladı: 6.2'lik Marmara Depremi'nin Detayları Belli Oldu

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Açıkladı: 6.2'lik Marmara Depremi'nin Detayları Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 21:48

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin detaylarını yayınladı. Raporun yayınlandığı saate kadar bölgede 120'den fazla deprem oldu.

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6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendi.

6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bugün İstanbul'da meydana gelen depremin detaylarını hazırladığı raporda açıkladı.

Raporun yayınlandığı saate kadar bölgede 120'den fazla deprem oldu bunların 60'ı hissedilir şekildeydi. 6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendiği ve bunun tsunami değil depremin etkisiyle denizdeki dalgalanma olduğu açıklandı.

Raporun yayınlandığı saate kadar bölgede 120'den fazla deprem oldu bunların 60'ı hissedilir şekildeydi. 6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendiği ve bunun tsunami değil depremin etkisiyle denizdeki dalgalanma olduğu açıklandı.

Büyük depremin ardından ana şok bölgesinde artçı şoklar görülmesi normal olduğu ve bunlar kabuğun ana şokun etkisine uyum sağlamasıyla oluştuğu belirtildi.

Merkez üssünden uzaklaşıldıkça depremin yoğunluğu azaldığı bildirildi.

EMSC'nin tablosuna göre, depremin yoğunluğu en yüksek alanlar merkez üssünden 20 kilometre uzaklığa kadar olan bölge oldu.

EMSC'nin tablosuna göre, depremin yoğunluğu en yüksek alanlar merkez üssünden 20 kilometre uzaklığa kadar olan bölge oldu.

Karasal olarak depremin yoğunluğu en yüksek bölgesi Silivri oldu. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan 88 bin 235 kişi depremin yoğunluğunu en çok hisseden kitle oldu. Depremin Ankara'daki yoğunluğu 2'yken Eskişehir'de 3 civarındaydı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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