Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Açıkladı: 6.2'lik Marmara Depremi'nin Detayları Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Raporun yayınlandığı saate kadar bölgede 120'den fazla deprem oldu bunların 60'ı hissedilir şekildeydi. 6.2'lik depremi takiben deniz seviyesinde küçük bir değişiklik gözlemlendiği ve bunun tsunami değil depremin etkisiyle denizdeki dalgalanma olduğu açıklandı.
EMSC'nin tablosuna göre, depremin yoğunluğu en yüksek alanlar merkez üssünden 20 kilometre uzaklığa kadar olan bölge oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın