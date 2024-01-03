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Galler'de Bulunan Orta Çağ Mezarlığı Sırlarıyla Araştırmacıları Büyüledi

Galler'de Bulunan Orta Çağ Mezarlığı Sırlarıyla Araştırmacıları Büyüledi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 16:13

Galler'de bulunan ve 6'ıncı yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mezarlık içerisindeki gömü uygulamaları ve bulunan öğelerle araştırmacıları adeta büyülüyor. Yapılacak araştırmalar ve DNA testleriyle hakkında çok az şey bildiğimiz bir döneme ışık tutmaları bekleniyor. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/science-envi...
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Galler'de nadir görülen, erken orta çağa ait bir mezarlık keşfedildi ve bulunanlar, arkeologları şaşırtmış durumda.

Galler'de nadir görülen, erken orta çağa ait bir mezarlık keşfedildi ve bulunanlar, arkeologları şaşırtmış durumda.

Mezarlığın 6. veya 7. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor ve tahmini 70 mezardan şimdiye kadar 18'i kazılmış.

İyi korunmuş iskeletlerin bazıları alışılmadık pozisyonlarda yatarken bulundu ve beklenmedik eserler de kazı alanından çıkmaya başladı.

İyi korunmuş iskeletlerin bazıları alışılmadık pozisyonlarda yatarken bulundu ve beklenmedik eserler de kazı alanından çıkmaya başladı.

Kazı, bu antik topluluk hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarırken aynı zamanda sorular da doğuruyor.

Mezarlık, Cardiff havaalanının pistinin sonuna yakın, Fonmon Kalesi'nin arazilerindeki göze çarpmayan bir alanda yer alıyor.

Mezarlık, Cardiff havaalanının pistinin sonuna yakın, Fonmon Kalesi'nin arazilerindeki göze çarpmayan bir alanda yer alıyor.

İki yaz boyunca bir ekip, uzun zaman önce kaya tabakasına oyulmuş mezarları ortaya çıkarmak için ince üst toprak tabakasını dikkatlice kaldırmakla meşguldü.

Reading Üniversitesi'nden bir osteoarkeolog olan Summer Courts, iskeletlerin yaklaşık 1.500 yıllık olmalarına rağmen iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor.

Reading Üniversitesi'nden bir osteoarkeolog olan Summer Courts, iskeletlerin yaklaşık 1.500 yıllık olmalarına rağmen iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni kazılmış bir kafatasına işaret ederek, bu insanların nasıl yaşadıkları ve çalıştıkları hakkında ipuçları verdiğini söylüyor.

'Dişleri araç olarak kullanma belirtisi olabilecek şekilde yorumlanabilecek oldukça aşınmış bazı dişlerimiz var,' diye açıklıyor. 

'Belki tekstil işleri, deri işleri veya sepetçilik için bir şeyi ön dişlerinden çekiyorlardı gibi görünüyor.'

Ancak bazı iskeletler bir bulmaca sunuyor çünkü çeşitli pozisyonlarda yatıyorlar.

Ancak bazı iskeletler bir bulmaca sunuyor çünkü çeşitli pozisyonlarda yatıyorlar.

Bazıları sırt üstü yatıyor, bu dönem için normal, diğerleri yanlarına yerleştirilmiş ve birkaçı dizlerini göğüslerine çekmiş pozisyonda gömülmüş.

Arkeologlar bunun ne anlama geldiğinden emin değiller. Mezarlık uzun bir süre boyunca, gömü uygulamaları değişirken mi kullanıldı? Yoksa bazı insanlar farklı olarak mı işaretleniyordu?

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Mezarlarda bulunan eşyalar da şaşırtıcı ve ilk milenyumun ortasında yaşamın şimdikinden çok farklı olduğunu gösteriyor.

Mezarlarda bulunan eşyalar da şaşırtıcı ve ilk milenyumun ortasında yaşamın şimdikinden çok farklı olduğunu gösteriyor.

Çanak çömlek parçaları ve kesilip yakılmış hayvan kemiklerinin parçaları bulundu. Topluluğu gerçekten canlandıran eşya ise, bir oyunda skor tutmak için kullanılmış olabilecek minik oymalı bir çivi.

Cardiff Üniversitesi'nden erken orta çağ arkeolojisi uzmanı Dr. Andy Seaman, kazı ekibine liderlik ediyor ve bu mezarlığın şimdiki mezarlıklar gibi sadece ölülerin gömüldüğü bir yer olmadığını söylüyor.

Cardiff Üniversitesi'nden erken orta çağ arkeolojisi uzmanı Dr. Andy Seaman, kazı ekibine liderlik ediyor ve bu mezarlığın şimdiki mezarlıklar gibi sadece ölülerin gömüldüğü bir yer olmadığını söylüyor.

'Mezarlıkları genellikle kapalı alanlar olarak düşünürüz ve gerçekten oraya gitmeyiz, ama geçmişte hayatın oldukça merkezi bir parçası olmuş olabilirler,' diye açıklıyor.

'Ve bu sadece insanların gömüldüğü bir yer değil, aynı zamanda toplulukların bir araya geldiği bir yer: ölülerini gömüyorlar, ama aynı zamanda başka türden sosyal etkinliklerde de bulunuyorlar, bunlar arasında yeme içme ve şölenler var.

Burada keşfedilen eserler, bu insanların sıradan olmaktan oldukça uzak olduğuna işaret ediyor.

Burada keşfedilen eserler, bu insanların sıradan olmaktan oldukça uzak olduğuna işaret ediyor.

Kazı sırasında heyecanlı bir ses yükseliyor: 'Bir cam parçası buldum.'

'Bu bir kenar parçası, dondurma şeklinde konik bir kap. Çok ince malzeme kullanılmış çok ince bir cam... gerçekten güzel bir bulgu,' diyor Andy Seaman, parçayı hayranlıkla incelerken.

Bu parçanın Fransa'nın Bordeaux bölgesinden olduğunu düşünüyor ve bu, ekip tarafından bulunan tek ithal öğe değil, Kuzey Afrika'dan olabilecek çanak çömlek parçaları da buldular.

Bu buluntuların kalitesi, orada gömülen insanların yüksek statüye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu buluntuların kalitesi, orada gömülen insanların yüksek statüye sahip olduğunu gösteriyor.

Cardiff Üniversitesi'nden Tudur Davies, 'Burada sahip olduğumuz kanıtlar, bu insanların çok yüksek kaliteli ithal ürünlere erişimi olduğunu gösteriyor ki bunlar sadece ticaret veya takas ağları aracılığıyla, buraya getirmek için çok zengin insanlarla, elde edilebilir.' diyor.

Akla gelen en büyük soruysa, 'Tam olarak burada kimler gömülü?'

Mezarlığın kullanıldığı döneme dair daha kesin bir tarih elde etmek ve orada gömülü iskeletler hakkında daha fazla bilgi almak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Mezarlığın kullanıldığı döneme dair daha kesin bir tarih elde etmek ve orada gömülü iskeletler hakkında daha fazla bilgi almak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

DNA analizi, gömülü iskeletler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracak. Mezarlığın, hem her birey hem de topluluk olarak zamanın bir anlık görüntüsünü sağlayarak, hala çok az şey bildiğimiz bir dönem hakkında daha fazla ışık tutması bekleniyor.

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