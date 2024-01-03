Galler'de Bulunan Orta Çağ Mezarlığı Sırlarıyla Araştırmacıları Büyüledi
Galler'de Bulunan Orta Çağ Mezarlığı Sırlarıyla Araştırmacıları Büyüledi
Kaynak: https://www.bbc.com/news/science-envi...
Galler'de bulunan ve 6'ıncı yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mezarlık içerisindeki gömü uygulamaları ve bulunan öğelerle araştırmacıları adeta büyülüyor. Yapılacak araştırmalar ve DNA testleriyle hakkında çok az şey bildiğimiz bir döneme ışık tutmaları bekleniyor. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim.
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Galler'de nadir görülen, erken orta çağa ait bir mezarlık keşfedildi ve bulunanlar, arkeologları şaşırtmış durumda.
İyi korunmuş iskeletlerin bazıları alışılmadık pozisyonlarda yatarken bulundu ve beklenmedik eserler de kazı alanından çıkmaya başladı.
Mezarlık, Cardiff havaalanının pistinin sonuna yakın, Fonmon Kalesi'nin arazilerindeki göze çarpmayan bir alanda yer alıyor.
Reading Üniversitesi'nden bir osteoarkeolog olan Summer Courts, iskeletlerin yaklaşık 1.500 yıllık olmalarına rağmen iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor.
Ancak bazı iskeletler bir bulmaca sunuyor çünkü çeşitli pozisyonlarda yatıyorlar.
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Mezarlarda bulunan eşyalar da şaşırtıcı ve ilk milenyumun ortasında yaşamın şimdikinden çok farklı olduğunu gösteriyor.
Cardiff Üniversitesi'nden erken orta çağ arkeolojisi uzmanı Dr. Andy Seaman, kazı ekibine liderlik ediyor ve bu mezarlığın şimdiki mezarlıklar gibi sadece ölülerin gömüldüğü bir yer olmadığını söylüyor.
Burada keşfedilen eserler, bu insanların sıradan olmaktan oldukça uzak olduğuna işaret ediyor.
Bu buluntuların kalitesi, orada gömülen insanların yüksek statüye sahip olduğunu gösteriyor.
Mezarlığın kullanıldığı döneme dair daha kesin bir tarih elde etmek ve orada gömülü iskeletler hakkında daha fazla bilgi almak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.
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