Galler'de Bulunan Orta Çağ Mezarlığı Sırlarıyla Araştırmacıları Büyüledi

'Mezarlıkları genellikle kapalı alanlar olarak düşünürüz ve gerçekten oraya gitmeyiz, ama geçmişte hayatın oldukça merkezi bir parçası olmuş olabilirler,' diye açıklıyor.

'Ve bu sadece insanların gömüldüğü bir yer değil, aynı zamanda toplulukların bir araya geldiği bir yer: ölülerini gömüyorlar, ama aynı zamanda başka türden sosyal etkinliklerde de bulunuyorlar, bunlar arasında yeme içme ve şölenler var.